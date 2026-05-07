Сказка продолжается! «Баффало» начал второй раунд плей-офф с победы

В НХЛ всё стремительно меняется. Ещё пару лет назад, когда на Востоке заправляли «Флорида», «Тампа», «Каролина», «Рейнджерс», «Бостон» и «Торонто», тяжело было представить встречу между «Баффало» и «Монреалем» в плей-офф. Уж тем более во втором раунде.

«Сэйбрз» на первом этапе испытали сложности в самом начале серии с «Брюинз», однако, начиная с третьего матча, владели огромным преимуществом, забрав серию в шести матчах. Для «клинков» выход во второй раунд стал первым аж за 19 лет. Тогда, в 2007-м, «Баффало» уверенно высадил «Айлендерс», а затем и другую нью-йоркскую команду – «Рейнджерс».

«Монреаль» на таком долгом и голодном пайке не сидел, однако тоже какое-то время не выигрывал в плей-офф. После поражения от «Тампы» в финале 2021 года «Канадиенс» лишь раз сыграли в играх на вылет, уступив в пяти матчах «Вашингтону» год назад. Но в этом году был взят реванш за тот финал у «Лайтнинг». Пусть и не без везения в седьмом матче.

То, насколько безумны болельщики «Баффало», мы могли вспомнить ещё в конце регулярки или перед серией с «Бостоном» — их эксцентричные перформансы разлетались по социальным сетям. Произошло так и перед этой серией. Фанаты одели на манекена свитер Коула Кофилда, положили его на самодельные носилки, а потом с прыжка разломали и то, и другое.

«Баффало» в первом раунде испытывал громадные проблемы в большинстве. Несмотря на очень сильные спецбригады, «клинкам» не удавалось подобрать ключики к надёжной и колючей обороне «Бостона». Итог – лишь одна заброшенная шайба в формате «пять на четыре» за всю серию.

У «Хабс» подобных проблем не наблюдалось, однако в последних трёх матчах противостояния с «Тампой» команда Мартена Сан-Луи ни одной шайбы в большинстве не оформила.

Зато в этом матче прорвало обоих – уже в первом периоде «Баффало» и «Монреаль» реализовали по одному большинству. Отличились Маклауд и Сузуки. А во втором отрезке «клинки» ещё раз реализовали лишнего усилиями Байрама. По итогу первых 30 минут сегодня «Сэйбрз» в формате «пять на четыре» забили больше, чем за всю предыдущую серию.

А ещё «клинки» показали фантастическую реализацию – команда Линди Раффа оформила четыре шайбы, бросив всего девять раз по воротам соперника. Такой бумеранг за седьмой матч с «Тампой».

Перед третьим периодом у «Баффало» было преимущество в две шайбы, которое хозяева спокойно удержали, не дав ничего создать сопернику.

Сказка «Сэйбрз» продолжается и вряд ли думает останавливаться, «клинки» уверенно забрали первый матч серии с «Монреалем».