Вылет «Авангарда» — не провал Буше. Однако канадца подвела одна важная вещь

Всё-таки хоккей — самый зависимый от случайностей вид спорта. Проезжай на несколько метров дальше и выбрасывай шайбу, выигрывай одно единоборство из множества на последних секундах — и вот серия закончена досрочно, а интернет ломится от статей, восхваляющих твою стратегическую мудрость. Но всё получилось так, как получилось.

В Казани до сих пор помнят 15 секунд имени Ильи Никулина, а в Ярославле не забудут 33 секунды чудес от Максима Шалунова и Александра Радулова. Оба раза эти чудесные камбэки произошли в матчах с «Авангардом», и оба раза ожидания от омского клуба были огромны. Теперь можно даже прочитать версии, что после такого поражения Ги Буше в «Авангарде» не останется. Такого поворота событий не случится — но можно подумать, что же франкофон в Омске сделал не так?

Понятно, что Буше могли бы легко припомнить расставание со связкой Ткачёв — Буше. Однако сезоны обоих вышли довольно спорными: Ткачёв провёл блестящую регулярку, но в серии с «Ак Барсом» ушёл на второй план. Буше (Рид) провально начал сезон, выдал полтора шикарных месяца и после этого растворился где-то на просторах американского континента.

«Авангард» перестроился под требования современного хоккея и современной КХЛ в частности, где на чистом льду уже особо не поиграешь, а сама игра стала куда более силовой буквально за несколько последних лет. Конечно, это было недешёво, и некоторые трансферы в эту концепцию не вписывались никак. До сих пор непонятно, зачем надо было отдавать немаленькие деньги за Кирилла Пилипенко, который на высоком уровне может выступать в системах тренеров-игровичков.

И здесь даже не получится предъявить к Буше претензии в какой-то неэстетичной и слишком вертикальной игре. «Локомотив» Хартли не за счёт кружев свои камбэки выдал, а за счёт того, что в ключевой момент его игроки крокодильчиками повисали на оппонентах и выгрызали шайбу. «Локо» с багажом Никитина и в обработке Хартли иным хоккеем было победить сложно, и здесь всё решили нюансы.

Пожалуй, главный провал в этом сезоне «Авангарда» — это фарм-клуб. Непонятно, насколько корректен был перевод слов Буше про короткую скамейку, но это очевидно не так. У «Локомотива» скамейка буквально такая же: одни в сезоне использовали 27 полевых, другие — 28. При этом в Ярославле нет клуба ВХЛ, там работают с «Молотом», хотя в теории могли бы трудоустроить всех местных воспитанников в отдельной команде.

Вспоминаем, что летом в Омске потратили немало денег на «Крылья». Они до этого года были скорее пингвиньими и высоко не летали, однако и нынешняя реформа клуба ВХЛ вызвала глубокое недоумение. «Авангард» потратил хорошие деньги, по меркам ВХЛ, на двусторонние контракты и собрал состав с явным прицелом на то, чтобы выиграть титул чемпионов России. Кубка нет, в регулярке команда не попала хотя бы в топ-4 и закончила сезон со счётом 0-4 во втором раунде от «Югры».

При этом зачем-то в «Крылья» назначили канадского тренера Луи Робитайла с зарплатой якобы в 36 млн. Эти цифры ещё надо проверять, но вряд ли бы человек рванул из-за океана на скромные деньги, да ещё и помощника с собой захватил. Это было бы логично, если основа и фарм-клуб действовали бы в рамках единой игровой модели, чтобы облегчать перевод игроков из ВХЛ в КХЛ. Однако в итоге шанса никто не получил — да и кому его давать, если «Крылья» собрали состав по большей части из хоккеистов, уже не имевших перспектив в КХЛ?

Половину сезона над Буше хохотали из-за того, что он играл в 11 форвардов и семь-восемь защитников, иногда даже не используя заявку на максимум. На самом деле это было логично для хоккея Ги, который был довольно трудозатратен в прессинге — и тем более логично с учётом того, что 11 форвардов позволяли чуть больше заигрывать своих лидеров. Проблема в другом: почти всегда это были одни и те же люди с минимальной ротацией.

Понятно, что сейчас ротировать людей тройками, как в славное время квартальновского ЦСКА, больше невозможно. Но на фоне явных проблем Омска с движением в овертаймах шестой и седьмой игры (да и концовке седьмой игры) кажется, что пары игроков типа Ильи Николаева, который у «Локомотива» играл весь плей-офф, «Авангарду» как будто и не хватило.

Претензии к Буше просты: надо было давать шанс резерву не ради «развития» (которое может быть довольно абстрактным), а для улучшения результата команды, более равномерного распределения нагрузки. Тот же Хартли в итоге в критический момент спокойно заигрывал 20-летнего Артёма Кузина на ключевой позиции центра, и вышло нормально.

Сила и слабость Буше как будто в том, что он в игрока либо верит, либо не верит — и от этого зависит многое. Например, в начале чемпионата в нижних звеньях периодически наигрывался Павел Леука, но после травмы в его игре случился спад — и после ноября больше в основе «Авангарда» его не видели. Опять же: логично идти с одной короткой обоймой проверенных людей — но не тогда, когда они пашут. Силы у людей не бесконечные.

Несмотря на его стендапы и пантомимы на скамейке (которые были очень характерны для Буше ещё в НХЛ), о франкофоне с человеческой точки зрения отзываются хорошо. Однако для «Авангарда» в деле подготовки к новому чемпионату важнее один очень неприятный паттерн. Почти на всех местах работы у Буше после лучшего сезона наступал резкий упадок: это было и в «Тампе», и в «Оттаве», и в «Берне». Два полуфинала НХЛ Буше проиграл в седьмом матче в одну шайбу.

Правда, важно отметить один нюанс: спады «Тампы» и «Оттавы» были связаны с вратарями. У «молний» в сезоне-2011/2012 в момент деградировал Дуэйн Ролосон, который за год до этого помог команде преобразиться, а у «Оттавы» крайне слабый год провёл Крэйг Андерсон. Правда, оба голкипера были уже ветеранами со статусом крепких середняков, а Никита Серебряков не первый год идёт в топе КХЛ и находится в прекрасном для вратаря возрасте.

Одно бурное межсезонье «Авангард» уже провёл — а чуть раньше ещё и очень активную трансферную кампанию по ходу сезона. Этот костяк себя показал, и теперь потрясения не нужны, а необходима небольшая работа напильником.