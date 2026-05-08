Ключевые итоги полуфиналов плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Гомоляко

Полуфиналы в плей-офф КХЛ завершены. «Ак Барс» и «Локомотив» выиграли свои серии и теперь поборются друг с другом за главный трофей. О ключевых моментах противостояний казанцев с «Металлургом» и ярославцев с «Авангардом», а также о самом интересном в битвах грандов лиги в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко.

«Металлург» — «Ак Барс»

Счёт в серии: 1-4

— Вас удивил выход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина?

— Если брать то, как они играют в нынешнем плей-офф, — совершенно не удивил. «Ак Барс» хорошо провёл концовку регулярного чемпионата, активно начал плей-офф. Видно, что ребята сплотились, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Казань выглядит мощно и в обороне, и в атаке.

— Анвар Гатиятулин прогрессирует как главный тренер?

— Безусловно, он растёт, плюс есть хороший подбор игроков, работает с мастерами. Думаю, что Зинэтула Хайдярович Билялетдинов ему тоже подсказывает определённые вещи.

— Нынешний «Ак Барс» многие списывали со счетов, а они очень уверенно идут по турнирной сетке плей-офф.

— Я изначально записывал «Ак Барс» в кандидаты на победу в Кубке Гагарина. Да, в начале сезона команду лихорадило, но надо отдать должное руководству казанцев, что дали Анвару время, доверяли ему, не стали принимать резких решений, усилили состав. Перетерпели сложные времена, и вот что из этого вышло.

Игроки «Ак Барса» Фото: ХК «Ак Барс»

— Какие выводы из этого поражения нужно сделать «Металлургу»?

— Думаю, что посмотреть по составу, пригласить более мощных хоккеистов. Команда играла хорошо, но в определённый момент не хватило габаритов и мощности. Четвёртое звено можно подобрать именно исходя из этого.

— У уральцев быстрая, но действительно молодая и малогабаритная команда.

— Конечно, были молодые ребята, такие как Козлов или Фёдоров, но в целом опыта хватало. Повторюсь, «Металлургу» нужно работать над составом в межсезонье.

— У «Ак Барса» есть шансы в решающей серии с действующим чемпионом «Локомотивом»?

— Шансы есть всегда. Если «Ак Барс» будет придерживаться той же игры, которая у команды есть сейчас, а Билялов — продолжать уверенно действовать в воротах, то всё реально. Всё будет зависеть от деталей, от игры вратарей. Когда они выручают, то вся команда смотрится иначе.

«Локомотив» — «Авангард»

Счёт в серии: 4-3

— Это лучшая серия в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина?

— Однозначно. Тем более что все остальные быстро заканчивались, а здесь мы увидели семь матчей, а затем и овертаймы в решающих встречах. Всё, как нравится болельщикам.

— Камбэки «Локомотива» в шестом и седьмом матчах всех впечатлили. Как ярославцы нашли силы выйти из, казалось бы, безвыходных положений?

— В хоккее такое случается. Это же не на пустом месте произошло. Дядя Саша, как его называют, и Шалунов разобрались в решающие моменты. Про Радулова я вообще молчу, такая сумасшедшая самоотдача у человека почти в 40 лет! Пересмотрите повтор, как он протащил шайбу, выгрыз её, зацепился за соперника, а затем отдал на Макса. Красота!

Александр Радулов Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

— Статистика говорит, что Ги Буше проиграл все свои полуфиналы в карьере. За счёт чего его перехитрил Боб Хартли?

— Возможно, Ги Буше сам в себя не поверил, когда «Авангард» повёл в серии со счётом 3-1. Команда вела и в серии, и в матчах, но в итоге растеряла всё преимущество. Посмотрим, какие выводы сделают. А Боб Хартли — молодец, ещё и приглашённый в штаб соотечественник Майкл Пелино ему помог.

— Нынешний «Локомотив» строил Игорь Никитин. Боб Хартли пришёл на всё готовое или внёс свои коррективы?

— Фундамент строился Никитиным, просто надо было его не разрушить, а это тоже мастерство. Хотя у Хартли почти такой же хоккей. Да, есть определённые нюансы, но в целом он не особо отличается от игры, которую проповедует Никитин.

— У «Авангарда» почти нет слабых мест, однако Ярославль всё же их нашёл. Какие это места?

— Индивидуальные ошибки. Когда ты менее чем за 40 секунд пропускаешь две шайбы… Первый гол — атака с ходу, а второй — шайба на крюке у Маклауда. Вроде, человек выступал в НХЛ, должен понимать базовые вещи. Но в итоге начал удерживать, у него эту шайбу отобрали — и всё, дело сделано.

— Согласны с тем, что уже упомянутый вами Александр Радулов — главный мотор «Локомотива» и лучший хоккеист КХЛ?

— Безусловно. Это главная звезда лиги.

— То, что Радулов, Сурин, Паник постоянно лезли под кожу соперникам, в том числе вратарю Серебрякову, — это нормально?

— Для плей-офф это точно нормально. Омск ведь играл аналогичным образом. Команды пытались вывести друг друга из себя. Отмечу, как грамотно Хартли переставлял хоккеистов в звеньях в нужные моменты. В итоге это срабатывало и приносило результат.