Казахстан вернулся в элиту ЧМ, Ткачук полетает на истребителе F-16. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 7 мая 2026 года.

Стало известно расписание финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига КХЛ обнародовала календарь финальной серии Кубка Гагарина сезона-2025/2026 между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом».

Победитель определится по итогам минимум четырёх матчей (серия продлится до четырёх побед). Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся встречи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

«Металлург» объявил об уходе из клуба вратаря Ильи Набокова

«Металлург» объявил об уходе из клуба голкипера Ильи Набокова. Действие соглашения между магнитогорским клубом и «Колорадо Эвеланш» из НХЛ, в рамках которого вратарь выступал в КХЛ в сезоне-2025/2026, официально прекращено.

Илья Набоков – воспитанник магнитогорского хоккея. Голкипер прошёл всю вертикаль «Металлурга» от детско-юношеской спортивной школы до основной команды. В КХЛ вратарь дебютировал в сезоне-2022/2023, и уже на следующий год Илья выиграл конкуренцию за место в составе. В сезоне-2023/2024 он стал не только основным голкипером команды, но и чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а также был признан самым ценным игроком плей-офф и лучшим новичком сезона-2023/2024.

В регулярном чемпионате – 2025/2026 на счету Ильи Набокова 38 матчей за «Металлург», в которых он одержал 22 победы при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,74. В плей-офф голкипер сыграл семь встреч и одержал две победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,53.

Александр Кадейкин подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Трактора» Александр Кадейкин в межсезонье заключит двухлетнее соглашение с «Автомобилистом» на 120 млн рублей (60 млн за сезон).

Напомним, контракт Кадейкина с «Трактором» истекает 31 мая 2026 года, челябинский клуб не предложил новое соглашение своему капитану.

На Кадейкина претендовал ряд клубов КХЛ, а основным фактором выбора в пользу «Автомобилиста» стала фигура главного тренера Алексея Кудашова, с которым форвард работал ещё в мытищинском «Атланте». В регулярном чемпионате – 2025/2026 на счету 32-летнего форварда 68 матчей и 33 (13+20) очка. В плей-офф он провёл пять игр, где записал на свой счёт 2 (1+1) очка.

Егор Бориков покинул минское «Динамо» и подписал контракт с «Ютой»

Нападающий Егор Бориков на своей странице в социальной сети сообщил, что покидает минское «Динамо». В текущем сезоне Бориков набрал 30 (16+14) очков в 59 матчах регулярки, добавив 2 (2+0) очка в семи встречах плей‑офф.

После этого стало известно, что белорусский хоккеист заключил трёхлетний контракт новичка с «Ютой». Он был выбран «Маммот» на драфте НХЛ 2025 года в четвёртом раунде под общим 110-м номером.

Далин, Макар и Веренски номинированы на «Норрис Трофи»

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила номинантов на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона. В список вошли Расмус Далин из «Баффало Сэйбрз», Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» и Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс».

26-летний Далин в прошедшей регулярке провёл 77 игр, где записал на свой счёт 74 (19+55) очка. 27-летний Макар в регулярном сезоне сыграл 75 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 59 результативных передач. 28-летний Веренски забил 22 гола и отдал 59 передач в 75 встречах регулярного сезона.

Напомним, в прошлом сезоне награду во второй раз в карьере завоевал Кейл Макар.

Материалы по теме Макар вышел на чистое первое место по голам в плей-офф среди действующих защитников НХЛ

Мэттью Ткачук примет участие в авиашоу в составе пилотажной группы ВВС США

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук примет участие в авиашоу в составе пилотажной группы ВВС США Thunderbirds. Об этом сообщает пресс-служба «пантер».

Отмечается, что Ткачук станет пассажиром на заднем сиденье истребителя F-16 Fighting Falcon пилотажной группы Thunderbirds в Форт-Лодердейле. 8 мая он совершит тренировочный полёт вместе с подполковником Тайлером Кинером. Основные выступления запланированы на 9 и 10 мая.

Пилотажная группа ВВС США Thunderbirds — это элитный коллектив из 135 человек, ежегодно выступающих более чем в 30 местах на своих фирменных красно-бело-синих истребителях F-16.

Сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Казахстана одержала победу над командой Украины со счётом 5:4 Б в первом дивизионе чемпионата мира. Ранее команда Талгата Жайлауова одолела сборные Литвы, Японии и Польши.

Казахстан набрал 11 очков в четырёх матчах и одержал досрочную победу на турнире. Таким образом, Казахстан вернулся в элитный дивизион чемпионата мира, из которого вылетел годом ранее.

У Украины и Франции, которые на данный момент занимают второе и третье места – по семь очков. В заключительных встречах турнира определится, кто получит ещё одну путёвку в элитный дивизион. Франция сыграет в заключительном матче с Казахстаном, Украина – с Японией.