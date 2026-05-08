«Каролина» непобедима! Гол русского форварда приближает «ураганов» к финалу Востока

Серия между «Каролиной» и «Филадельфией» обещала быть вязкой и физически затратной – такой она пока что и получается. В двух матчах в Роли команды сделали повышенный акцент на борьбу, преимущество в этом аспекте оказалось у «Харрикейнз».

В первом матче подопечные Бриндамора укатали неопытного соперника, сразу же реализовав два опасных момента. Несмотря на то что в регулярке «ураганы» при преимуществе в счёте позволяли себе вольности, в плей-офф всё совершенно иначе.

Во втором матче «Каролина» в очередной раз показала, что мало играть с ней на равных, надо её переигрывать. В обратном случае близкий матч заберёт «Харрикейнз». Тейлор Холл забросил победную шайбу в овертайме и поставил «Филадельфию» в щекотливое положение, потому что поражение в третьем матче подряд могло прибить её окончательно.

Начали «лётчики» здорово, в первые пять минут ворота Андерсена дважды спасла штанга. Конечны и Мартон имели опасные моменты, но попали в стойку ворот. Но счёт открыла всё равно «Каролина» — Свечников сделал результативную передачу, а Стаал отметился шайбой.

Хотя бы один момент конвертировать в гол «Филадельфии» всё-таки удалось – Андре набросил от борта, а Тревор Зеграс забросил вторую шайбу в нынешнем плей-офф.

Во второй половине второго периода «Флайерз» имели возможность выйти вперёд, но игра в большинстве закончилась пропущенной шайбой, как станет известно позже, победной. Стаал с Чатфилдом убежали «два в один» и спокойно воспользовались шансом.

В третьем периоде «Филадельфия» и третий раз попала в штангу, а после этого окончательно отдала матч. Сначала первую шайбу в нынешнем розыгрыше забросил Андрей Свечников, который точно пальнул в ближний угол в большинстве.

Потом Мартинук и Элерс разорвали оборону хозяев, а датчанин разобрался с Владаржем.

«Каролина» одерживает седьмую победу подряд в плей-офф и остаётся непобедимой в этом розыгрыше. «Ураганы» находятся в шаге от финала Востока.