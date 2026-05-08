Нынешний «Локомотив» — уникальный. Эту команду не сломало вообще ничего

В эпоху жёсткого потолка зарплат в КХЛ только две команды смогли три раза подряд добраться до финала Кубка Гагарина. Первая – ЦСКА. Армейская машина была одним из гегемонов лиги в 2010-х и отчасти по инерции продолжила доминирование в первые годы нового 10-летия.

Выстроенный механизм с костяком из тех, кто добирался до чемпионства ещё в дорого-богатые годы, смог не только сохранить свою высокую конкурентоспособность, но и пополнил коллекцию ещё двумя образцами главного трофея отечественного хоккея.

Игроки ЦСКА с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

История «Локомотива» в этом плане немного отличается. Ярославцы были одним из лидеров лиги на заре её существования, но трагедия 7 сентября разделила жизнь клуба на до и после – с тех пор до 2024 года железнодорожники лишь дважды преодолевали стадию четвертьфиналов, и в подавляющем большинстве случаев сезон для них заканчивался по итогам встречи с ЦСКА или же их петербургскими одноклубниками.

Да и на уровне самой концепции «Локомотив» – уникальная организация. Клубов, которые по большей части полагаются на собственных воспитанников и при этом добиваются больших успехов, у нас, мягко говоря, не так много – в один ряд с железнодорожниками прямо сейчас можно поставить разве что «Металлург». Но у магнитогорцев масштабы всё-таки немного уступают ярославским.

Вероятно, тем ценнее те результаты, которые в последние годы демонстрируют действующие чемпионы и предстоящие финалисты Кубка Гагарина – без космических финансовых вложений и переманиваний тренеров «Локомотив» продолжает поддерживать высочайший уровень. Вместо попытки добиться всего и сразу в Ярославле вложились в долгосрочное построение успешного коллектива – и не прогадали.

У Игоря Никитина получилось привести железнодорожников к чемпионству далеко не с первой попытки – но каждый год клуб извлекал уроки из своих ошибок, исправлял недочёты и шёл вперёд. «Вернёмся сильнее» – фраза, которую можно услышать едва ли не от каждого профессионального спортсмена, но именно в случае «Локомотива» она была не шаблонным ответом, а обещанием, которое в дальнейшем неизменно сдерживалось.

Понятно, что без успеха предыдущего сезона у клуба было бы меньше шансов сделать серьёзную заявку на его повторение и в нынешнем – пресловутые чемпионские бонусы помогли ярославцам обойтись практически без потерь и сохранить в составе основных творцов столь долгожданной для города победы. Но ведь вопрос комплектования был далеко не единственным.

Чего только стоит эпопея с уходом Игоря Никитина в ЦСКА. Ведь чемпионский «Локомотив» во многом был и его детищем. Именно Никитин стал главным архитектором той команды, что стала настоящей грозой для всей лиги и подняла над головой Кубок Гагарина.

Игорь Никитин с Кубком Гагарина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Такое сокрушительное поражение, которое ярославцы потерпели в серии с «Металлургом» два года назад, могло переломить хребет пополам любому клубу. Но железнодорожники не просто не сломались, но и вернулись, чтобы снова закончить финальное противостояние на домашней площадке – на этот раз уже в свою пользу.

Фактор Никитина был одним из ключевых – и в одночасье Ярославль его лишился. Много скепсиса было в отношении Боба Хартли – по ходу регулярки не раз появлялись слухи, что в раздевалке не всё в порядке с микроклиматом, а от требований канадца устали многие игроки. Но история уже показывала нам, что те, кто их выполняет, в итоге добиваются успеха – и вот Боб в своём, возможно, последнем сезоне в тренерской карьере снова оказывается в шаге от чемпионства.

На пути к финалу Хартли пришлось выбить из борьбы свой бывший клуб – тот, который пять лет назад он собственноручно привёл к первому Кубку Гагарина в его истории. И в серии с «Авангардом» мы по-настоящему увидели, что из себя представляет сегодняшний «Локомотив» – это по-хорошему злая, сильная команда, которая не сдаётся до тех пор, пока на табло не останется ни одной десятой секунды. Команда, которая может перевернуть любую игру в свою пользу и остаётся такой же голодной до побед.

В следующий сезон железнодорожники должны пойти уже без Хартли, однако прежде им вместе нужно решить одну последнюю задачу. Ради Брэда Маккриммона и всей Небесной команды, как говорил сам Боб. И ради всего Ярославля – чтобы навсегда вписать себя в список сильнейших команд в истории российского хоккея.