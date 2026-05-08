Скандальный менеджер и шанс на большого таланта. Как дела у самого дорогого клуба НХЛ?

Эта аналогия проводилась уже не раз, но «Торонто» — это энхаэловская версия «Спартака». С красно-белыми «Торонто» роднят зашкаливающая популярность, которая подминает под себя бо́льшую часть других клубов, тотальная нетерпеливость болельщиков и хаотичный менеджмент. С точки зрения трофеев, правда, это больше похоже на «Торпедо» (тоже футбольное) с последним финалом конференции аж в 2002-м, где лучшим снайпером команды был Александр Могильный.

Ядро имени Остона Мэттьюса, Митча Марнера, Вилли Нюландера и Джона Тавареса часто называлось самой талантливой командой в истории «Торонто». По крайней мере, это актуально для регулярного чемпионата. Шесть раз эта команда набирала более 100 очков в регулярке (и если бы не ковид, наверняка было бы и семь). Однако плей-оффный КПД ничтожен: две победы в первом раунде, за которыми следовали одинаково грустные вылеты от «Флориды».

Фанаты давно говорили, что «Торонто» в этой версии слишком перекошен и мягок, и требовали изменения философии команды. Шаги «листьев» в последние два года были направлены как раз на это. Деньги, освободившиеся после ухода Марнера, пошли на приобретение духовитых ролевиков, в защиту был добавлен целый ряд габаритных домоседов, а Крэйг Берюбе в качестве главного тренера стал менять игровой стиль в сторону большей вертикальности.

Вся эта стратегия в прошлом году потерпела оглушительный крах. «Торонто» впервые за 10 лет не попал в плей-офф и занял последнее место в дивизионе, больше шайб пропустил только безнадёжный «Ванкувер», который расстался со своим лучшим игроком ещё в конце 2025-го. По соотношению ожидаемых голов «Торонто» шёл четвёртым в НХЛ с конца. В результате своего поста лишился генеральный менеджер Брэд Треливинг, который и вёл политику «мышцы вместо креатива».

А вот замена Треливингу удивила всех. Новым генеральным менеджером клуба стал Джон Чайка, который вошёл в историю в 2016-м, когда возглавил «Аризону» в возрасте 27 лет. Даже сейчас Джон будет самым молодым генменеджером лиги. В «Аризону» он приходил на пике популярности продвинутой статистики, когда она только появлялась в хоккее и вокруг нее был романтический флёр. Однако за четыре сезона работы Чайки «койоты» попали в плей-офф лишь раз — и то благодаря ковидному плей-ин на 24 клуба.

В 2020-м Джон покинул клуб на фоне большого скандала: клуб проводил отдельные преддрафтовые просмотры юниоров, что было запрещено генеральными менеджерами лиги. «Аризону» за это наказали очень жёстко: лишили пика первого раунда. Но ушёл Чайка не из-за этого: по слухам, он вёл переговоры с другим клубом за спиной «койотов». «Аризона» выпустила очень жёсткое по меркам НХЛ заявление: «Клуб разочарован поведением Джона и временем принятия решения, ведь команда готовится побороться за право играть в плей-офф НХЛ».

После отставки из «Аризоны» Чайка никак в хоккее не работал, за свои фокусы с просмотром игроков Джон даже получил дисквалификацию от лиги (пусть и на один сезон). Чайка и его супруга занимались ресторанным бизнесом, владели 55 пунктами сетей фастфуда Wendy’s и Tim Horton’s. И вот внезапно спустя пять лет Джон снова возвращается в главную лигу мира.

Судя по всему, это было идеей Кита Пелли — президента компании MLSE, которая владеет и управляет «Торонто», их фармом, а также «Рэпторс» из НБА и командой из МЛС. Если верить источникам The Athletic, то на дедлайне именно Пелли вручную контролировал весь процесс работы клубного офиса и даже предлагал идеи обменов, которые ему предлагала… нейросеть. Конечно же, сам Пелли всё это опровергает, но кто бы удивился?

Чайка переходил в «Торонто» на не лучшем информационном фоне — например, есть слухи, что именно он выдавил из «Аризоны» живую легенду клуба Шейна Доуна. В результате один из самых скандальных журналистов Торонто Стив Симмонс в лоб выдал такой вопрос: «За последние три-четыре дня я связался с 20 экспертами в НХЛ, многие из которых нам всем известны. Из 20 человек только один поддержал его назначение. Остальные 19, честно говоря, посчитали это обманом. Прозвучали такие слова, как «мошенник», «обманщик», «торговец». Конечно, ему ответили вежливо, однако осадочек остался.

Кажется, чтобы как-то умаслить фанатов, «Торонто» дал должность легенде клуба Матсу Сундину. Должность звучит очень странно: «старший исполнительный советник». То ли он за что-то отвечает, то ли нет, то ли шведа назначили, чтобы умаслить фанатов — непонятно, но клуб презентует Сундина и Чайку именно как управленческий дуэт. Проблема в том, что у Сундина вообще отсутствует опыт управления, кроме консультирования взрослой сборной Швеции на паре турниров.

Однако на этом фоне «Торонто» сказочно повезло. Существовала вероятность, что после провального сезона «листья» ещё и отдадут свой пик первого раунда «Бостону». Клуб отдавал его в обмене защитника Брэндона Карло: а ранее «мишки» в этой сделке получили ещё и молодого Фрейзера Минтена, который провёл очень качественный сезон. Однако если пик оставался бы в топ-5 лотереи, то «Бостон» взамен получил бы выбор в 2027-м. В результате выбор «Торонто» вообще стал первым на драфте.

Это, разумеется, породило волну конспирологии — и не просто так. В последние годы лотерею выигрывали в основном команды из крупных рынков: оба клуба из Нью-Йорка, «Монреаль», «Чикаго». «Торонто» скакнул вверх сразу на четыре позиции, что является редкостью для обладателей первого номера. Болельщики «Ванкувера», разумеется, были очень недовольны таким раскладом — лучшие шансы на №1 были у «Кэнакс». Однако шарики в лототроне заново не прокрутить.

А первым номером, скорее всего, будет Гэвин Маккенна. Провал на МЧМ, где Маккенна слабо выглядел в матчах с топовыми соперниками, мог стоить ему этой позиции — а история с дракой, казалось, вообще ставила крест на его шансах. Однако вторую половину года в студенческой лиге Гэвин провёл очень сильно и набрал 33 очка в 19 встречах — так что если менеджмент «Торонто» не будет оригинальничать, то новый талантливый Мак с драфта наденет сине-белое джерси.

И эта подмога подоспела очень вовремя. Авторитетный инсайдер Крис Джонстон на днях заявил: Остон Мэттьюс не уверен, что вернётся в «Торонто» этой осенью. Если верить источникам, лидеру «Торонто» нужно существенное улучшение нынешнего состава — причём не в виде обещаний и красивых планов, а немедленное и видимое глазу. При этом Мэттьюс несколько лет назад выбрал контракт средней длины, и у него остаётся лишь два года по нынешней сделке.

Уже сейчас можно увидеть проецируемый состав «Торонто», где Маккенну ставят на фланг атаки с Мэттьюсом. Однако в составе немало дыр: у клуба возрастная и медленная защита, нет сильного второго центра (и Нюландера на эту позицию не передвинуть). Конечно, деньги под потолком у клуба есть, но они будут у всех — с активами вот напряжёнка куда больше. Так что Чайке и Сундину предстоит непростое лето, за которое они получат много критики почти при любом раскладе.