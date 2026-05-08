«Никто не будет махать шашкой!» Главное из первой пресс-конференции Тамбиева в «Динамо»

В середине апреля состоялось заседание совета директоров московского «Динамо», на котором было принято решение о назначении Леонида Тамбиева в сезоне-2026/2027 на пост главного тренера. При этом на тот момент Тамбиев ещё входил в тренерский штаб СКА, а «Динамо» формально всё ещё возглавлял Вячеслав Козлов.

На протяжении нескольких недель улаживались юридические формальности, после чего в начале мая контракт латвийского специалиста был официально зарегистрирован в лиге. Сегодня, 8 мая, в пресс-центре «ВТБ-Арены» состоялась первая пресс-конференция специалиста в ранге главного тренера столичной команды.

Каким будет «Динамо» в новом сезоне? Каким будет тренерский штаб Тамбиева? На сколько процентов изменится состав команды? «Чемпионат» собрал главное из выступления 55-летнего тренера.

О своём назначении и сроке контракта

Я позавчера подписал контракт на два года. Первые переговоры состоялись в Москве. Меня пригласил Виктор Геннадьевич Воронин. Я приехал, мы пообщались. Это была первая встреча. Потом состоялась вторая, уже более конкретная встреча. Потом меня пригласили на совет директоров «Динамо», где состоялось назначение.

Страшно ли мне от давления? Я похож на человека, который боится? Думаете, что в «Адмирале» было меньше давления? Я не боюсь.

О тренерском штабе

Он фактически сформирован. Одна позиция, которую я ищу, это тренер по большинству. Я бы с удовольствием взял хорошего специалиста, который бы меня дополнил.

Хочется найти тренера, чтобы не просто тренера, а того, который может достучаться до игроков и принесёт что-то новое в большинстве, по подбору исполнителей, который не навредит ребятам, а что-то им добавит. Если будет такой специалист, буду его рассматривать.

Сейчас нет смысла озвучивать какие-то фамилии. У людей контракты до 31 мая. 31 мая всё озвучим. Договорённости у меня есть. Тренер вратарей поменяется.

О своём стиле работы

Да не буду я меняться. Какой я есть, такой и есть. Что мне там меняться? Мы будем работать, общаться, направлять ребят. Будет нормальный рабочий процесс. К каждому игроку нужен свой подход. Знаю, что к Уилу нужен один подход. К Сикьюре – другой. К Ожиганову – третий. Это всё рабочие моменты. Никто тут не будет махать шашкой. Понятно, что мы будем аккуратно направлять, чтобы ребята показывали свой лучший хоккей. Я бы очень этого хотел.

Но для меня основа основ – это функциональная подготовка игрока. Если игрок готов, тогда он и покажет лучший хоккей. Что было сложно в «Адмирале»? Если вы смотрели за нами, то ребята набирали хорошую форму, всё хорошо идёт, но до первой кругосветки. Когда мы полетели в кругосветку, то я вижу, что первые две игры можно и не подходить к команде, потому что игра начинается в 2:30 по Владивостоку.

Вот в чём была сложность. И они психуют, а я начинаю требовать только с третьей игры. А тут – один часовой пояс. Когда я пришёл в СКА, мы полетели – один час – я даже не понял, как это. Подумал, как классно. Вышли, сыграли, здорово. Конечно, четыре года приходилось выжимать из ребят в «Адмирале». Функциональная подготовка – это база всего. Будем работать в этом направлении. Всё объясним и вовлечём в процесс.

О слухах, что игроки «Динамо» не хотят у него играть

Что значит — не хотят? Я это не читаю, но это бред. Пообщался с ребятами. Скажу так: 50% команды остаётся. Может, чуть больше. Может, чуть меньше. С кем я не общался – так это с легионерами. Пообщаюсь и с ними. С теми, кто на контрактах, кого хочу видеть на следующий год, я со всеми пообщался. Они с удовольствием остаются и будут играть. Говорю то, что есть.

Леонид Тамбиев Фото: photo.khl.ru

О причинах расставания с Комтуа

Он будет обменян. Понимаете, легионеры, которые играют в КХЛ, в моём понимании, с ними не надо вести воспитательную работу. Они знают, для чего и зачем они сюда приезжают. Они должны быть профессионалами, должна быть хоккейная этика. И самое главное — наши российские игроки должны учиться у них профессионализму. Легионеры должны быть лидерами в раздевалке и лидерами на поле. А если с легионером надо возиться, считаю, что это не тот легионер.

Какая тут помощь? Они призваны сюда, чтобы помогать добиваться максимального результата. Не только в плане статистики, а в плане игры, единоборств и дисциплины. Вот такие моменты и нюансы. А вот этими вещами… Ну зачем? Я лучше вложу все свои знания и силы в молодых игроков, чтобы они стали боевыми единицами. А у легионера другой статус в команде. Вот так я вижу.

О будущем Уила и Сикьюры

Да, эти легионеры меня устраивают. Мне нравятся легионеры, которые показывают стабильный результат в КХЛ из года в год. Не один год стрельнули, а потом им добавили денег, и они забросили ноги на потолок – и всё. Деньгами насытились и следующий сезон не играют. Вот эти игроки стабильны. Они не опускают планку. Вот они для меня сильные легионеры. Надеюсь, с ними так будет и на следующий сезон.

О судьбе Пакетта

Я рассчитываю на Пакетта. Мне он нравится. Такой мужикастый игрок. Собрал по нему информацию. Это очень полезный игрок для команды. Тем более с русским паспортом. Дай бог, что операция позволит ему играть. Это боевая единица. Дай бог. Только недавно ему сделали операцию. Если он будет профпригоден по медицине, конечно, мы договоримся. Мы общались с его агентом. Я его агенту всё четко сказал. Пакетт готов приехать. Попробовать. Шаг за шагом. Мы всё обсудили. Он приедет, посмотрим. Если будет всё нормально, мне бы хотелось, чтобы он остался в команде.

О будущем Дер-Аргучинцева, который хочет уехать в НХЛ

Семён мне нравится как игрок. Я с ним ещё не общался. Знаю, что он сейчас в отъезде. Когда он приедет, мы с ним пообщаемся. Это хороший игрок. Не могу ничего сказать про его отъезд в НХЛ, тоже это читал. Такой игрок… Он мне нравился ещё по «Трактору», когда мы играли в плей-офф. Мне кажется, что в «Тракторе» он выглядел посильнее, а в «Динамо» растворился. Это интересный хоккеист, который может играть сильнее. Прежде всего он интересен в атаке. Интересный игрок с шайбой. В «Тракторе» он был сильнее.

Семён Дер-Аргучинцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О цели на сезон

Скажу так: собрать характерную боеспособную команду, чтобы она показывала боевой хоккей в каждой игре, чтобы он нравился болельщикам. Сказать, что мне поставили задачу выиграть Кубок Гагарина? Нет. Такой задачи нет. Но понятно, что все мы максималисты. Понятно, когда команда начинает сезон, все хотят выиграть Кубок Гагарина. Но шаг за шагом. Сейчас надо собрать тренерский штаб и хорошо сработать в селекции. Нужна команда, которая будет неуступчивой и системно играть. Такая команда нужна. Это динамовский дух, так было у Знарка, когда он выиграл два Кубка Гагарина.

О возвращении воспитанника из Америки и расставании с двумя игроками

Один защитник может вернуться. Фамилию называть не буду. Но может. Как раз сегодня смотрел. Он там подзавис в АХЛ.

Останутся ли Готовец и Классон? Нет. У них были серьёзные травмы.

О будущем Моторыгина

Хочу с ним поговорить тет-а-тет, а не по телефону. Пройдут праздники, и надо будет поговорить. По телефону мы поговорили, позицию я его понял, но надо поговорить, вот как сейчас с вами, глаза в глаза.

Максим Моторыгин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О возможности вернуть Овечкина на новый сезон

Не обсуждали. Не знаю, честно. Если будет Овечкин, не нужен будет тренер по большинству, он сам всех расставит и всё сделает (смеётся).

О взаимодействии с Ротенбергом

Если он захочет — будем взаимодействовать. Я всегда уважаю коллег и открыт для общения. Мы делаем одно дело, чтобы московское «Динамо» показало максимальный результат.