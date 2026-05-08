Канцеров — в «Чикаго», Кучеров номинирован на приз лучшему игроку НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 8 мая 2026 года.

Леонид Тамбиев объяснил, почему он принял решение о выставлении Макса Комтуа на обмен

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что канадский нападающий Макс Комтуа будет обменян.

– Каково будущее Максима Комтуа? Вы хотите его видеть в составе?

– Он будет обменян.

– Вы сказали, что ещё не общались с легионерами. Почему вы категорически решили отказаться от игрока, с которым ещё ранее не работали? На это повлияло то, что вы видели в его исполнении?

– Понимаете, легионеры, которые играют в КХЛ, в моём понимании, с ними не надо вести воспитательную работу. Они знают, для чего и зачем они сюда приезжают. Они должны быть профессионалами, должна быть хоккейная этика. И самое главное — наши российские игроки должны учиться у них профессионализму. Легионеры должны быть лидерами в раздевалке и лидерами на поле. А если с легионером надо возиться, считаю, что это не тот легионер.

Какая тут помощь? Они призваны сюда, чтобы помогать добиваться максимального результата. Не только в плане статистики, а в плане игры, единоборств и дисциплины. Вот такие моменты и нюансы. А вот этими вещами… Ну зачем? Я лучше вложу все свои знания и силы в молодых игроков, чтобы они стали боевыми единицами. А у легионера другой статус в команде. Вот так я вижу, — сказал Тамбиев на пресс-конференции.

Роман Канцеров покинул «Металлург», форвард продолжит карьеру в системе «Чикаго»

Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Роман Канцеров расторгли контракт. Форвард принял решение о продолжении карьеры в системе «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Отмечается, что спортивные права на Романа в КХЛ остаются за «Металлургом».

21-летний Канцеров — обладатель Кубка Гагарина — 2024 в составе магнитогорского «Металлурга», в котором провёл всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 65 шайб и 75 передач в 208 играх лиги.

Форварда на драфте НХЛ 2023 года выбрал «Чикаго» под 44-м общим номером.

«Роман Канцеров официально покидает «Металлург». Рома долго взвешивал все за и против, но в итоге принял такое решение. Теперь он отправляется в НХЛ, где будет выступать за «Чикаго Блэкхоукс».

Безусловно, расставаться с таким игроком всегда болезненно, и речь сейчас не только про игровые качества. Роман не только классный хоккеист, он обладает правильными человеческими качествами и трудовой этикой. За три сезона в КХЛ он стал лидером команды, а в этом сезоне заслуженно взял титул лучшего снайпера регулярного чемпионата. Всё это говорит об уровне Романа, его целеустремлённости и упорстве.

Все эти качества помогут нападающему добиться самых больших высот в НХЛ. Роман едет в клуб с богатой историей и отличными перспективами в будущем. И мы уверены, что он станет как минимум крепким игроком НХЛ», — заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Кучеров вошёл в число номинантов на «Харт Трофи»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в число претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги в социальной сети Х.

Также в число номинантов вошли канадские форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 32-летний россиянин провёл 76 матчей, в которых отметился 44 заброшенными шайбами и 86 результативными передачами при показателе полезности «+43». В плей-офф на его счету семь игр и 6 (1+5) очков.

«Тампа» прекратила участие в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Монреаль Канадиенс» в серии 1/8 финала плей-офф со счётом 3-4.

Сборная Канады объявила состав на чемпионат мира 2026 года

Пресс-служба Федерации хоккея Канады в социальной сети Х представила состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Всего на турнир заявлено 23 хоккеиста: 12 нападающих, девять защитников и три вратаря.

Состав сборной Канады на ЧМ-2026

Нападающие: Мэтью Барзал, Коннор Браун, Маклин Селебрини, Дилан Козенс, Эммитт Финни, Дилан Холлоуэй, Фрейзер Минтен, Райан О'Райлли, Марк Шайфли, Джон Таварес, Роберт Томас, Габриэль Виларди.

Защитники: Эван Бушар, Дилан Демело, Сэм Дикинсон, Дентон Матейчук, Дарнелл Нурс, Морган Райлли, Зак Уайтклауд, Паркер Уозерспун.

Вратари: Джет Гривз, Джек Иванкович, Кэм Тальбо.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в Швейцарии. Сборной Канады предстоит сыграть в группе с командами Швеции, Италии, Дании, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.

Бобровский, Малкин и Овечкин вошли в топ свободных агентов НХЛ 2026 года от The Athletic

The Athletic опубликовал рейтинг 20 хоккеистов, которые выйдут на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Всего в рейтинге трое россиян: голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Возглавил топ защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш. Бобровский занял пятое место, Малкин — шестое, а Овечкин — 20-е.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Даррен Рэддиш («Тампа»).

2. Расмус Андерссон («Вегас Голден Найтс»).

3. Алекс Так («Баффало Сэйбрз»).

4. Джон Карлсон («Анахайм Дакс»).

5. Сергей Бобровский («Флорида»).

6. Евгений Малкин («Питтсбург»).

7. Чарли Койл («Коламбус Блю Джекетс»).

8. Бобби Макманн («Сиэтл Кракен»).

9. Стюарт Скиннер («Питтсбург»).

10. Джейкоб Труба («Анахайм»).

11. Энтони Манта («Питтсбург»).

12. Мэйсон Марчмент («Коламбус»).

13. Джейден Шварц («Сиэтл»).

14. Логан Стэнли («Баффало»).

15. Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»).

16. Матс Цуккарелло («Миннесота Уайлд»).

17. Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»).

18. Виктор Арвидссон («Бостон Брюинз»).

19. Марио Ферраро («Сан-Хосе Шаркс»).

20. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).