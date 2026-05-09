Убедительный реванш от «Монреаля» в Кубке Стэнли! «Баффало» прибил свой же лидер

Тейдж Томпсон захочет поскорее забыть этот матч. А в серии теперь 1-1.

Последние полгода болельщики «Баффало» жили как в сказке – их любимая команда совершила невероятный подъём по ходу регулярки, впервые за 15 лет вышла в плей-офф и впервые за 19 смогла выиграть серию. Главный тренер «Сэйбрз» Линди Рафф снова оказался в номинации на приз имени Джека Адамса, а капитан Расмус Далин между первым и вторым матчами в противостоянии с «Монреалем» был объявлен в качестве одного из трёх основных претендентов на «Норрис».

Когда всё складывается слишком хорошо, чтобы быть правдой, начинаешь на подсознательном уровне ждать какого-то подвоха. У «клинков» он наступил в самом начале второго матча с «Канадиенс» – потеря от Пейтона Кребса в обороне на ровном месте привела к тому, что гости прижали подопечных Раффа к их воротам и смогли открыть счёт первым же броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Потери были довольно большой проблемой для «Баффало» на протяжении всего плей-офф, у команды есть проблема ещё большего масштаба – вбрасывания. Перед началом игры «Сэйбрз» находились на последнем месте среди всех участников нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли по проценту выигранных единоборств на точке, и очередное поражение в этой дуэли стоило им ещё одного гола.

Филлип Дано слишком легко добыл владение для своей команды после столкновения лицом к лицу с Райаном Маклаудом – так же, как центры «Локомотива» порой переигрывали брата форварда «клинков» в полуфинале Кубка Гагарина, – а Майк Мэтисон после недолгих раздумий запустил шайбу прямо под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

К исходу пятой минуты встречи «Хабс» забросили две шайбы — столько же, сколько за весь первый матч серии. К исходу пятой минуты второго периода их стало на одну больше. Проявилась ещё одна проблема «Баффало» — игра в большинстве. Да, в прошлой игре спецбригады хозяев организовали сразу два гола, но сегодня не только не принесли команде никакого успеха, так ещё и упустили прорыв соперников через несколько секунд после выхода Александра Каррье из штрафного бокса.

Джейк Эванс и Алекс Ньюхук с удовольствием убежали в контратаку и без особых проблем продавили Норриса, Далина, а вместе с ними и Лайона — 3:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Сэйбрз» стоило огромных трудов забросить хотя бы одну шайбу — в концовке второго периода Зак Бенсон провёл грандиозную смену, во время которой пару раз помог своей команде сохранить владение и которую сам же завершил точным подставлением с пятака.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Импульс, который «клинки» получили незадолго до очередного перерыва, преобразовать во что-то хорошее не удалось. Провальный матч провёл лидер хозяев Тейдж Томпсон — форвард ушёл со льда с «-4», а вишенкой на торте стала потеря на старте третьей двадцатиминутки. Александр Каррье мысленно поблагодарил соперника и снял все вопросы о победителе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ещё одна ошибка Томпсона привела к голу Ника Судзуки в пустые ворота — впрочем, эта шайба не значила уже ничего. 5:1 — «Монреаль» берёт убедительный реванш за поражение в первом матче и готовится в первой игре серии на своей площадке.