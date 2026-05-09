Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Анахайм — Вегас — 2:6, видео, голы, обзор третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ, хет-трик Марнера

Натуральный хет-трик Марнера в плей-офф НХЛ! Он вышел в лидеры бомбардиров
Елена Кузнецова
Отчёт «Анахайм» — «Вегас» — 2:6
Комментарии
«Вегас» разгромил «Анахайм» и снова повёл в серии.

Рискованный ход «Вегаса» с увольнением главного тренера за восемь матчей до конца регулярного чемпионата и приглашением на его место Джона Тортореллы продолжает работать. Под руководством канадца «рыцари» взяли семь из восьми игр и не просто сохранили за собой место в плей-офф, а выиграли дивизион, пусть и слабенький.

В первом раунде с «Ютой» «Вегас» уступал 1-2, но затем одержал три победы подряд, две из них – в овертаймах. Во втором раунде команда также демонстрирует прочность – неудачно проведя второй матч с «Анахаймом», они дали мощный ответ в третьей игре.

Главным героем встречи стал Митч Марнер. Нападающий, сменивший этим летом «Торонто», за который выступал всю карьеру, на «Вегас», в былые годы часто подвергался критике за то, что весной растворялся в важных матчах. Сейчас он показывает себя настоящим кубковым бойцом – в решающей встрече с «Ютой» он набрал три очка, а сегодня он оформил свой первый хет-трик в плей-офф НХЛ!

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Айкел, Стоун) – 01:06     0:2 Макнэбб (Марнер) – 12:13 (sh)     0:3 Марнер (Дорофеев) – 19:55 (pp)     0:4 Марнер (Теодор, Хауден) – 29:19     0:5 Марнер (Карлссон) – 37:55     1:5 Сеннеке (Киллорн, Гранлунд) – 46:30     2:5 Крайдер (Терри, Карлссон) – 55:09     2:6 Хауден – 58:04    

Но не Марнером единым. Уже на второй минуте счёт открыл Ши Теодор, забросив с великолепной передачи Джека Айкела. В середине периода Марнер в меньшинстве перехватил шайбу в своей зоне и из последних сил протащил её в чужую, где отдал пас выскочившему со скамейки Макнэббу, и тот увеличил преимущество гостей.

За пять секунд до перерыва Марнер забил свой первый гол в этой встрече, подсуетившись на пятачке в большинстве. Во втором периоде забивал только Митч – сначала мастерски завёл шайбу мимо повалившегося на лёд Хуссо, а затем вывалился из-за ворот и нашёл незакрытую щёлочку в ближнем углу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Натуральный хет-трик и 4 (3+1) очка – этот матч стал для канадца лучшим за карьеру в плей-офф НХЛ. «Думаю, Марнер очень уверен в том, что он может дать команде. Знаете, люди критиковали его за игру в плей-офф и всё такое, но не думаю, что это его хоть сколько беспокоит. Он просто играет. Он хоккеист, и я рад, что он делает это для нас», — отметил после игры Торторелла.

«Впереди ещё всё равно много работы. Всегда приятно набирать очки, но мы просто стараемся делать то, что можем, чтобы выигрывать», — заявил Марнер.

Только в третьем периоде «Анахайм» смог размочить счёт, забросив две шайбы, однако преимущество «Вегаса» уже было слишком велико. Бретт Хауден добавил в пустые ворота, завершив разгром. 6:2 в матче, 2-1 – в серии в пользу «Вегаса». А Марнер вышел в лидеры бомбардирской гонки плей-офф, опередив Куинна Хьюза и Кирилла Капризова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android