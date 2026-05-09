Два суперталанта «Металлурга» уезжают в НХЛ. Что ждёт Набокова и Канцерова в Америке?

Илья Набоков и Роман Канцеров не смогли оформить чемпионский дуплет в «Металлурге» (по крайней мере, пока). Два важнейших для команды Андрея Разина игрока уезжают в Северную Америку, где их котировали высоко. Происходит это на фоне кардинально разных сезонов и разных ожиданий от двух хоккеистов.

Взлёт Набокова вообще вышел сильно неожиданным. Как вы можете помнить, «Металлург» шёл в сезон-2023/2024 с Артёмом Загидулиным в качестве первого номера. Набокова сразу проецировали как потенциального дублёра, пусть команда также подписала опытного Александра Судницина как запасной вариант. Однако по ходу сезона Набоков уверенно выиграл конкуренцию, Загидуллин уехал в «Нефтехимик».

При этом у Набокова было не лучшее резюме по играм в плей-офф МХЛ, где решающие матчи выходили неудачными, с большим количеством пропущенных шайб. Например, весной 2023-го в ключевой встрече с «Толпаром» Илья пропустил четыре раза после 18 бросков и был заменён. Однако спустя год уже на совсем другом уровне Набоков слабины не дал и помог команде взять Кубок Гагарина.

Илья Набоков Фото: РИА Новости

Борис Тортунов, который тогда был старшим тренером вратарей системы «Металлурга», рассказывал в интервью «Чемпионату»: «Первые два года в МХЛ была явно выражена проблема психологии, надо было понять и разобраться. Он полностью оснащён технически, это ни у кого сомнений не вызывало и не вызывает, но надо было найти себя в ментальном плане. Он себя преодолел с помощью тренерского штаба, спортивного директора, капитана команды, сам работал — было много факторов, которые повлияли на то, что он сейчас показывает».

В результате Набоков привлёк внимание «Колорадо», который задрафтовал его сразу после чемпионства. Это был необычный шаг сразу по ряду причин. Во-первых, драфт в 21 год — большая редкость, на такое идут только при очень большой уверенности в игроке. Во-вторых, «лавины» в своих чемпионских походах раздали много драфт-пиков, и выбор под общим 38-м номером был их главным активом. В результате Илья стал самым высоко выбранным на той церемонии голкипером.

Год назад Набоков подписал контракт с «Колорадо» и этот сезон играл в КХЛ на правах аренды. Судя по всему, у «лавин» был план заводить русского вратаря в основу на сезон-2026/2027: первым вратарём считался Маккензи Блэквуд, у его бэкапа, опытного Скотта Уэджвуда, был контракт лишь на год. Однако старт сезона для Набокова совсем не задался — и случайно ли то, что контракт Уэджвуда продлили как раз в ноябре, когда внутреннюю конкуренцию в «Металлурге» начал выигрывать Александр Смолин?

Теперь же ситуация в «лавинах» стала ещё запутаннее. Уэджвуд внезапно выиграл конкуренцию у Блэквуда, который завалил концовку регулярки — в результате вечный бэкап начал плей-офф с шести побед в шести встречах. Так что если не случится каких-то травм, то Набоков начнёт новый сезон в АХЛ. Впрочем, это вполне нормально — крайне редко европейские вратари заходили в основу без обкатки в фарме. Даже Игорь Шестёркин с его опытом в лиге и сборной этого в своё время не избежал.

Конкурентами Набокова в фарм-клубе будут канадец Трент Майнер, который уже успел провести шесть матчей за основу, а также швед Исак Пош. Здесь многое зависит от тренировочного лагеря, но пока рисуется картина, где Майнер и Набоков будут получать одинаковое количество шансов — а дальше всё будет зависеть от самих игроков.

С Канцеровым ситуация иная. Он прогрессировал все три сезона при Разине и в этом году стал частью чуть ли не лучшей тройки лиги. Правда, в этом году лидеров «Металлурга» не было видно в серии с «Ак Барсом», но 36 шайб в регулярке это не перечеркнёт. Чикагские журналисты репостили чуть ли не каждый второй гол Романа и наконец-то дождались его приезда. Конечно, официально ещё ничего не подписано, однако после новости о расторжении контракта с «Магниткой» понятно, что следующей остановкой будут «Блэкхоукс».

«Следующий — Кирилл Капризов?» — такой заголовок появился на The Athletic в апреле. Журналист Скотт Пауэрс пишет: «На бумаге Канцеров — самый талантливый игрок «Чикаго», если исключить из уравнения Бедарда. В крайнем случае его можно включить в группу талантливых форвардов с потенциалом топ-6 типа Фрэнка Назара, Антона Фронделля и Ника Лардиса». Уже сейчас ожидается, что Канцеров пробьётся в основу команды на следующий сезон.

Роман Канцеров Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Я смотрел за матчами Канцерова: он очень хорош при игре с шайбой, грамотно принимает решения, хорошо отрабатывает в обороне. Он хорош при игре в стиле «отдал — открылся», у Романа уже есть неплохой опыт на взрослом уровне, и он может стать очень важным для нашей команды игроком. Если он примет решение уехать, то наверняка может немедленно приносить пользу «Чикаго», — говорил главный тренер Джефф Блэшилл. При этом генменеджер Кайл Дэвидсон ни разу не видел игр Канцерова вживую из-за того, что он не мог выступить за молодёжную сборную.

А что с конкуренцией? Не стоит ждать, что Канцеров будет играть в центре, как это было в «Металлурге». Молодых центров в НХЛ обычно подводят к игре с фланга, если только речь не идёт о редких суперзвёздах — тот же Назар уже играет на краю. Соответственно, у «ястребов» уже есть Бедард как безальтернативный первый центр, а также Назар и проведший сильную концовку сезона Фронделль.

На краю конкуренция не такая высокая. «Ястребы» в последние годы вложились в группу опытных вингеров, но они показали себя не особо успешно. Андре Бураковски и Теуво Терявяйнен набрали 33 и 35 очков соответственно, хотя первый постоянно выходил в звене с Бедардом. Райан Донато после прорывного сезона-2024/2025 с 62 очками вдвое сократил свою продуктивность. Единственный чистый вингер команды, который в прошлом году набрал более 40 очков — это Тайлер Бертуцци.

Конкуренция на фланге могла бы вырасти, если бы «Чикаго» получил первый или второй пик на драфте, но теперь «ястребы» пролетели мимо топов драфта. В межсезонье ожидается, что команда в первую очередь потратится на опытных защитников: все игроки обороны «Чикаго» прямо сейчас моложе 25 лет. В общем, у Канцерова есть все карты на руках для того, чтобы врываться в одно звено к Бедарду, который тоже успел похвалить русского снайпера.