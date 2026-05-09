«Локомотив» и «Ак Барс» повторят первый финал КХЛ. Эта встреча была предначертана судьбой

«Ак Барс» и «Локомотив» встречаются друг с другом в плей-офф впервые с 2009 года. Именно Казань и Ярославль разыгрывали между собой первый Кубок Гагарина в сезоне-2008/2009. С тех пор в составе обеих команд уже практически и не осталось прямых очевидцев событий, но сама финальная серия давно стала классикой КХЛ.

Насколько сменились с тех пор команды и вся лига, где сейчас герои того финала, почему вокруг этой серии было много теорий заговора и какие параллели можно будет встретить в решающей битве сезона-2025/2026?

«Золотой» гол Алексея Морозова в первом финале Кубка Гагарина Фото: РИА Новости

Первый сезон молодой и тогда ещё дерзкой КХЛ, всерьёз мечтавшей о прямой конкуренции с НХЛ и международной экспансии. В финале встречаются ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» – две едва ли не самые зрелищные и обсуждаемые команды сезона. Всё как положено: семь матчей, причём решающая игра в битве за Кубок Гагарина в День космонавтики 12 апреля. Единственный, а значит, и победный гол забивает капитан казанцев Алексей Морозов, который спустя 10 с лишним лет станет президентом лиги. Звучит слишком сказочно, чтобы быть правдой? Неудивительно, что очень многие до сих пор верят в якобы написанный заранее сценарий финала сезона-2008/2009. Слишком многое сошлось так, как не могло бы сойтись по случайности. Но, разумеется, к реальности все эти разговоры не имеют никакого отношения.

Хотя бы потому, что обе команды в финале оказались не без доли везения. Особенно трудным вышел путь у казанцев. Если в первом раунде «Барысу» не пришлось выдержать серьёзные испытания, то серия с «Авангардом» в четвертьфинале едва для команды Зинэтулы Билялетдинова всё не завершила. В том сезоне два первых раунда играли до трёх побед, поэтому, когда серия вернулась в Казань при счёте 2-2, она перетекала в решающий пятый матч. Который практически полностью прошёл под диктовку омичей, серьёзно преобразившихся после катастрофического поражения у себя дома в четвёртой встрече со счётом 1:11. Трудно отделаться от параллелей с чудом «Локомотива» этого сезона. Всего 16 секунд отделяли тогда «Авангард» от победы, но проигранное вбрасывание, шайба пришла под бросок Илье Никулину, и один из лучших защитников в истории лиги вонзил её в ворота Александра Фомичёва.

Илья Никулин в матче с омским «Авангардом» Фото: РИА Новости

«Авангард» тогда провалил регулярный сезон и попал в плей-офф в последний момент, однако остановил в первом раунде чемпиона регулярки «Салават Юлаев», едва не высадив следом и «Ак Барс». Именно закалка в серии с омской командой, как затем признается Зинэтула Билялетдинов, станет ключом для общего успеха казанского коллектива. Дальше было важное, с личной точки зрения Зинэтулы Хайдяровича, противостояние с московским «Динамо», где не без проблем, но в шести играх оказались сильнее казанцы. Путь «Локомотива» выглядит на первый взгляд проще, но только лишь отчасти. В первом раунде до последнего сопротивлялся «Нефтехимик», дальше – сухая победа в серии со «Спартаком» и проход магнитогорского «Металлурга» в пяти играх. За весь плей-офф перед финалом ярославцы проиграли только дважды и заходили в финал в статусе пусть не явного, но всё-таки фаворита.

Свой статус команда финского специалиста Кари Хейккиля подтвердила уже в первой же игре. 3:0 – безоговорочный успех «Локомотива». Когда Ярославль повёл 3:0 уже к 14-й минуте второго матча, и вовсе возникло впечатление, что реальной борьбы в этом финале не будет. Но казанцам удалось спасти ту игру, за минуту с небольшим до конца основного времени – сравнять счёт, а затем – и добыть в овертайме первую победу после броска Андрея Первышина. Дальше серия переезжает в Ярославль и до боли напоминает первую казанскую игру. Три шайбы в воротах финского голкипера «Ак Барса» Фредрика Норрены, 0 пропущенных у Георгия Гелашвили, защищавшего в том сезоне ворота «Локомотива». Однако на следующий день (тогда в плей-офф даже в финале играли спаренные встречи) «Ак Барс» забрасывает на «Арене-2000» сразу пять шайб и сравнивает счёт в серии.

Зинэтула Билялетдинов Фото: photo.khl.ru

Очередной перелом случился в пятой игре, где поздним голом Йозефа Вашичека «Локомотив» обеспечил себе важный перевес перед шестой встречей. Ярославль планировал завершить серию дома, к шестому матчу были готовы и банкетный зал, и поздравительные речи от первых лиц РЖД. Голы Збынека Иргла и Алексея Михнова, казалось бы, обеспечили ярославцам необходимый задел, вся арена буквально считала секунды до финальной сирены, которая символизировала бы чемпионство для их любимой команды. Но против был как минимум Данис Зарипов. Он перевёл игру в овертайм, где щелчок финна Юкки Хентунена заявил, что в этой серии всё будет решаться в седьмом матче. К слову, первом в истории российского хоккея, ведь ранее весь плей-офф в нашей стране игрался только до трёх побед, как и старт дебютного розыгрыша Кубка Гагарина, а полуфиналы до решающей встречи не добрались.

Что было дальше – вы наверняка не раз уже видели. Команды играли максимально осторожно весь матч, да и единственный гол до сих пор вызывает множество споров. Ярославцы упустили на пятачке Алексея Морозова, который буквально завёз шайбу в уже оставленные Гелашвили ворота. Была атака на голкипера тогда или нет? Был ли фол со стороны казанцев незадолго до их успешной атаки? Правду в этих разговорах вы с трудом найдёте. Так или иначе, первым обладателем Кубка Гагарина стал «Ак Барс». Казанцы повторят свой успех через год, а затем – ещё раз через восемь лет. В то время как «Локомотив» будет ждать своего следующего финала аж до 2024 года. Первые финалисты в следующие два сезона играли уже не так успешно, а авиакатастрофа под Туношной и вовсе заставила строить весь коллектив с нуля.

Финальная серия «Локомотива» и «Металлурга» в 2024 году Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Разумеется, с учётом всех вводных в Ярославле искать тех, кто помнит лично перипетии того финала, весьма проблематично, хотя один такой человек точно есть. Это один из помощников Боба Хартли – Сергей Звягин. 17 лет назад он был вторым вратарём «Локомотива» и вышел на лёд за весь плей-офф только лишь раз – по ходу четвёртой игры, когда неудачные действия Гелашвили вынудили Кари Хейкилля пойти на рокировку голкиперов. Иван Ткаченко, Геннадий Чурилов, Александр Галимов, Виталий Аникеенко, Никита Клюкин и Йозеф Вашичек были в том самом Як-42 и покинули этот мир 7 сентября 2011 года. Алексей Васильев ещё поиграл несколько лет, в том числе в «Локомотиве», вернувшись в команду после трагедии. Насыщенную карьеру провели дальше и Виталий Вишневский, Збынек Иргл, Константин Руденко. Дольше всех играл Алексей Михнов – ещё в прошлом году он выходил на лёд в итальянском чемпионате, а сейчас работает тренером в «Металлурге» из Жлобина.

Капитан и лучший бомбардир Алексей Яшин перейдёт в следующее межсезонье в СКА, а затем – и в ЦСКА, где будет также хорош с точки зрения личной результативности, но уже без командных результатов. Алексей Кудашов после «Локомотива» транзитом через ХК МВД оказался в «Динамо», где спустя годы будет и тренером, однако любопытнее всего, что Александр Гуськов, один из ключевых защитников «серебряного» состава, ещё сыграет за «Локомотив» после авиакатастрофы 2011 года, но затем станет хоккейным функционером. Сейчас Гуськов возглавляет МХЛ, вернее, является вице-президентом КХЛ по развитию молодёжного хоккея. В то время как президент уже самой КХЛ – Алексей Морозов, капитан и лучший игрок другого финалиста того года. Связка Морозова с Данисом Зариповым тогда крушила всю лигу, и даже уход из команды их центрфорварда — Сергея Зиновьева — не нарушил их «химию».

Легендарное звено Данис Зарипов — Сергей Зиновьев — Алексей Морозов Фото: ХК «Ак Барс»

По ходу сезона Билялетдинов пробовал разных центров вместе с Зариповым и Морозовым, чаще склоняясь к варианту с Тони Мортенссоном. После Казани швед стал легендой СКА и помог Питеру впервые стать чемпионом, причём одолев в финале в 2015-м именно «Ак Барс». Но больше любили в те годы в Казани финнов. Помимо вратаря Норрены, работающего сейчас тренером у себя на родине, выделялись нападающие Нико Капанен, задержавшийся в Татарстане на несколько лет, а потом выступавший за «Лев» и «Йокерит», и Юкка Хентунен – лучший снайпер того розыгрыша Кубка Гагарина. С ними в звене играл Дмитрий Казионов, ныне тренер магнитогорских «Стальных Лис», а в нижних звеньях соперников кошмарили Александр Степанов и Дмитрий Обухов. Оба игрока сейчас трудятся в системе «Ак Барса»: первый возглавляет фарм-клуб «Барс» в ВХЛ, второй – работает с детьми.

В Казани и Василий Токранов, правда, без хоккейной работы. Никулин осел в Латвии, Олег Петров – в Канаде, Никита Алексеев – в США, Михаил Жуков – в Швеции. Наверняка вы слышали в эфире Алексея Бадюкова – самоотверженный нападающий, игравший в плей-офф с повреждённой ключицей, стал комментатором и экспертом на КХЛ ТВ. Зарипов провёл удивительно долгую карьеру, даже после того, как не договорился с «Ак Барсом» о новом контракте в 2014-м, перешёл в «Металлург», где с ходу взял ещё один Кубок Гагарина, а через год – ещё один. Через год он проиграет с Магнитогорском финал СКА, после чего вернётся в ставшую родной Казань, где на пути к пятому, рекордному пока для хоккеистов КХЛ чемпионству ему не помешает даже допинговая дисквалификация. Сейчас у Даниса нет конкретной должности в «Ак Барсе», но он рядом с командой и развивает ветеранский хоккей в статусе депутата Госсовета Татарстана.

Данис Зарипов на предматчевом шоу в Казани Фото: ХК «Ак Барс»

Одним из ассистентов в «Ладе» в этом сезоне был Алексей Емелин, Глеб Клименко поиграл в Польше, а сейчас работает в НМХЛ, в МХЛ тренировал и Дмитрий Космачёв, тренером стал и игрок ротации чемпионского состава казанцев Андрей Кузьмин. Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс» после многих лет в Северной Америке, ЦСКА и «Авангарде», вновь дошёл с командой до финала, но уступил в 2023-м ЦСКА. После чего оказался в ВХЛ и задумывается о завершении карьеры. Третий вратарь Сергей Николаев стал директором спортшколы, защитник Андрей Мухачёв – концертным директором Полины Гагариной, второй голкипер Станислав Галимов до сих пор играет в Словакии, где выступал и Первышин, засветившийся ещё в Казахстане и Франции. Евгений Медведев завершил карьеру в 2020-м в статусе капитана «Авангарда» после чего пропал с радаров, как и Вячеслав Буравчиков.

Единственный хоккеист в составе обеих команд, кто до сих пор в КХЛ и продолжает карьеру – Григорий Панин. Уже вечный капитан «Салавата Юлаева» в те годы играл за заклятых противников уфимцев, причём у Григория до сих пор есть квартира в Казани. И, наконец, главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов хоть формально и ушёл со своего поста после третьего захода в 2024-м, остаётся советником клуба и постоянно на связи с Анваром Гатиятулиным. Наверняка в тренерской казанцев сейчас много воспоминаний о финале-2009, ведь в разговор вступит и Гелашвили, работающий сейчас в штабе Анвара Рафаиловича тренером вратарей. От того, как он подготовит Тимура Билялова и Максима Арефьева, а его бывший напарник Звягин — Даниила Исаева и Алексея Мельничука, во многом и будет зависеть исход финала 2026 года.

Георгий Гелашвили Фото: ХК «Ак Барс»

В который фаворитом заходит уже, скорее, «Ак Барс», чей путь напоминает ход плей-офф для «Локомотива» из 2009-го. К тому же, казанцы, как и 17 лет назад ярославцы, начинают финальную серию на выезде. Против них соперник, который прошёл огонь и воду – вновь серия с «Авангардом» готовит грозного претендента на титул, доказавшего что даже 0:2 за 33 секунды потенциально решающей шестой игры – ещё не приговор. Перевернётся ли история до конца — узнаем совсем скоро, а чтобы ещё больше добавить драматизма моменту, обратим внимание на любопытный факт. Именно в этом году на Кубке Гагарина заканчиваются свободные позиции для чемпионской шайбы. Что будет дальше — не до конца ясно, однако круг на трофее сомкнулся и дошёл до того самого первого казанского чемпионства. Эта встреча была предначертана судьбой – никак иначе.