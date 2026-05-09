Новый виток скандала с фаворитом драфта НХЛ, Набоков уже в фарме «Колорадо». Итоги дня

«Ак Барс» едет на финал Кубка Гагарина на поезде, Мэттьюс не уверен в своём будущем в «Торонто».

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 9 мая 2026 года.

Илья Набоков пополнил состав фарм-клуба «Колорадо»

Вратарь Илья Набоков переведён в состав команды «Колорадо Иглз» – фарм-клуба «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает пресс-служба команды. Сейчас «Колорадо Иглз» продолжает борьбу за Кубок Колдера. Команда играет в 1/8 финала плей-офф АХЛ с «Хендерсон Силвер Найтс» (2-1 в серии).

В регулярном чемпионате – 2025/2026 на счету Ильи Набокова 38 матчей за «Металлург», в которых он одержал 22 победы при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,74. В плей-офф голкипер сыграл семь встреч и одержал две победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,53.

«Металлург» объявил об уходе из клуба Ильи Набокова 7 мая.

Матери Маккенны предъявлено обвинение в предоставлении алкоголя несовершеннолетним

Матери фаворита драфта НХЛ, 18-летнего форварда Гэвина Маккенны Кристал Маккенне предъявлено обвинение в продаже/предоставлении спиртных напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает издание Nittany Sports Now.

Предполагаемое преступление произошло 31 января в Стейт-Колледже, в тот же день, когда Гэвину Маккенне было предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления — нападения при отягчающих обстоятельствах — после предполагаемой драки в центре Стейт-Колледжа, следует из судебных документов. Предварительное слушание по её делу назначено на 3 июня.

Напомним, по данным полиции, Гэвин Маккенна дважды ударил по лицу мужчину, в результате чего тот получил множественные переломы челюсти, потребовавшие хирургического вмешательства. Следователи утверждают, что нападение произошло из-за «словесной перепалки» между компанией пострадавшего и людьми, которые были с хоккеистом. В итоге обвинения в совершении тяжкого преступления против 18-летнего форварда были сняты. Однако обвинения в простом нападении (преступление небольшой тяжести) и другие административные обвинения остаются в силе.

«Ак Барс» отправится на первые матчи финала в Ярославль на поезде

Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» отправится в Ярославль на первые матчи финальной серии с «Локомотивом» на поезде. Такое решение было принято в связи с напряжённой ситуацией с авиасообщением в столичном регионе страны. Выезд из Казани планируется сегодня, 9 мая, прибытие в Ярославль — в воскресенье, 10 мая утром.

Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

Мэттьюс не уверен в будущем в «Торонто», несмотря на победу в драфт-лотерее НХЛ

Нападающий Остон Мэттьюс по-прежнему не уверен в своём будущем в «Торонто Мэйпл Лифс», несмотря на то что клуб получил первый выбор на драфте НХЛ – 2026. Об этом сообщает ESPN.

«Лифс» ранее получили общий первый выбор по итогам лотереи и могут выбрать форварда Гэвина Маккенну. Американец ещё не встречался с новым генеральным менеджером клуба Джоном Чайкой, хотя ожидается, что эта встреча состоится в ближайшие несколько недель.

По информации источника, Мэттьюс ждёт информации о видении Чайки и Матса Сундина. В него входит планирование состава, а также то, как новая управленческая команда будет формировать отдел по хоккейным операциям. Отмечается, что сроки принятия решения Мэттьюсом относительно следующего сезона пока неизвестны. Предполагается, что хоккеист примет решение к середине июля.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до завершения сезона-2027/2028. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

Радко Гудас может вернуться в состав «Анахайма» по ходу серии с «Вегасом»

Защитник «Анахайм Дакс» Радко Гудас может вернуться в состав команды по ходу серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1-2). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

35-летний хоккеист впервые принял полноценное участие в тренировке «Анахайма» после травмы нижней части тела, полученной в первой игре серии 1/8 финала плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз», которая прошла 20 апреля. Гудас пропустил восемь последних матчей «Дакс».

В минувшем регулярном чемпионате защитник провёл 56 встреч, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «-2». В текущем плей-офф на его счету одна игра без набранных очков.

Экс-защитник НХЛ помог собрать $ 10 млн для детской больницы в Канаде

Бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн помог собрать $ 10 млн для детской больницы в Монреале, сообщает Montreal Gazette. Желание помочь госпиталю Суббэн выразил ещё в 2015 году. С тех пор он провёл множество акций с целью достичь этой суммы на счету своего фонда и добился этого в 2026-м.

По данным источника, итоговое пожертвование Суббэна стало крупнейшим от спортсмена в истории Канады. Изначально он хотел сделать пожертвование анонимным, но руководство больницы убедило его сделать это публично.

Суббэн выступал за «Монреаль Канадиенс» с 2009 по 2016 год, после чего был обменян в «Нэшвилл Предаторз» и позднее играл за «Нью-Джерси Дэвилз». Сейчас 36-летний Суббэн работает аналитиком матчей НХЛ на ESPN.