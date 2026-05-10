Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Филадельфия — Каролина — 2:3 ОТ — видео, голы, обзор четвёртого матча второго раунда Кубка Стэнли — 2026, плей-офф НХЛ

«Каролина» установила уникальный рекорд в плей-офф! Такое в истории НХЛ не делал никто
Максим Макаров
«Каролина» установила уникальный рекорд в плей-офф
Комментарии
«Харрикейнз» вышли в финал конференции.

«Каролина» в нынешнем плей-офф постоянно опережает события. «Ураганы» первыми завершили первый раунд, первыми начали второй и сегодня имели возможность стать первыми, кто вышел в финал конференции.

«Харрикейнз» уверенно смотрелись на дистанции серии с «Филадельфией», без вариантов забрали первый матч, на опыте сокрушили соперника в овертайме второго и спокойно разобрались в третьем. Шансов на то, что «лётчики» внесут какую-либо перчинку в противостояние, почти не было.

Но Рику Токкету это не мешало вносить изменения в состав. На четвёртый матч серии места в составе лишился Матвей Мичков. Россиянин откровенно провалил три игры с «Каролиной» — ни одного очка, показатель полезности «-3». В последней для себя встрече Матвей не провёл на льду 10 минут.

«Филадельфия», как и первом домашнем матче, сделала ставку на активное начало, которое дало плоды – «лётчики» смогли повести в счёте. Однако далее «Каролина» прибрала инициативу к рукам и начала планомерно прибивать соперника. А отличилась вновь вторая тройка, которая по всем статистическим показателям является одной из лучших в плей-офф. Джексон Блейк и Тейлор Холл к началу третьего отрезка оформили по два очка, а Логан Стэнковен вновь забил.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фёрстер (Зеграс, Мартон) – 07:50     1:1 Блейк (Миллер, Холл) – 32:35     1:2 Стэнковен (Холл, Блейк) – 44:13     2:2 Бамп (Конечны, Дворак) – 45:52     2:3 Блейк (Холл, Славин) – 65:31    

«Флайерз», которые к 46-й минуте и 10 раз не бросили по воротам смогли перевести встречу в овертайм – Конечны поборолся за воротами и смог доставить шайбу на пятак, откуда Алекс Бамп отправил её в ворота.

Дополнительное время долго не продлилось, всё решила вторая тройка «Каролины» — Холл выложил шайбу Блейку, а Джексон бросил так, что шайба перевалилась через ловушку Владаржа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Секунда статистики: Блейк в плей-офф набрал 11 очков за восемь матчей, Холл – 12, Стэнковен – 8 (и забросил семь шайб).

«Каролина» выиграла четвёртый матч и вышла в финал конференции. А также установила уникальный рекорд в плей-офф НХЛ – «ураганы» стали первой командой лиги с момента изменения формата игр на вылет (1987 год), которая прошла первые два раунда без поражений.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android