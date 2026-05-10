«Каролина» установила уникальный рекорд в плей-офф! Такое в истории НХЛ не делал никто

«Каролина» в нынешнем плей-офф постоянно опережает события. «Ураганы» первыми завершили первый раунд, первыми начали второй и сегодня имели возможность стать первыми, кто вышел в финал конференции.

«Харрикейнз» уверенно смотрелись на дистанции серии с «Филадельфией», без вариантов забрали первый матч, на опыте сокрушили соперника в овертайме второго и спокойно разобрались в третьем. Шансов на то, что «лётчики» внесут какую-либо перчинку в противостояние, почти не было.

Но Рику Токкету это не мешало вносить изменения в состав. На четвёртый матч серии места в составе лишился Матвей Мичков. Россиянин откровенно провалил три игры с «Каролиной» — ни одного очка, показатель полезности «-3». В последней для себя встрече Матвей не провёл на льду 10 минут.

«Филадельфия», как и первом домашнем матче, сделала ставку на активное начало, которое дало плоды – «лётчики» смогли повести в счёте. Однако далее «Каролина» прибрала инициативу к рукам и начала планомерно прибивать соперника. А отличилась вновь вторая тройка, которая по всем статистическим показателям является одной из лучших в плей-офф. Джексон Блейк и Тейлор Холл к началу третьего отрезка оформили по два очка, а Логан Стэнковен вновь забил.

«Флайерз», которые к 46-й минуте и 10 раз не бросили по воротам смогли перевести встречу в овертайм – Конечны поборолся за воротами и смог доставить шайбу на пятак, откуда Алекс Бамп отправил её в ворота.

Дополнительное время долго не продлилось, всё решила вторая тройка «Каролины» — Холл выложил шайбу Блейку, а Джексон бросил так, что шайба перевалилась через ловушку Владаржа.

Секунда статистики: Блейк в плей-офф набрал 11 очков за восемь матчей, Холл – 12, Стэнковен – 8 (и забросил семь шайб).

«Каролина» выиграла четвёртый матч и вышла в финал конференции. А также установила уникальный рекорд в плей-офф НХЛ – «ураганы» стали первой командой лиги с момента изменения формата игр на вылет (1987 год), которая прошла первые два раунда без поражений.