Миннесота — Колорадо- 5:1, обзор третьего матча серии плей-офф НХЛ, Капризов набрал три очка и забил красивый гол

«Миннесота» ещё как жива! Шедевр Капризова запустил уверенный вынос «Колорадо»
Лев Лукин
Шедевр Капризова в НХЛ: видео
«Лавины» впервые проиграли в этом плей-офф НХЛ, а русский лидер «дикарей» набрал три очка.

«Колорадо» и «Каролина» синхронно мощно неслись к очному финалу Кубка Стэнли, не замечая на своём пути конкурентов. «Ураганы» в результате так и не познали горечь поражения в двух первых раундах, «свипнув» вслед за «Оттавой» и «Филадельфию», а вот серия побед «лавин» прервалась в Сент-Поле. «Миннесота» в Денвере уступила дважды с разницей в три шайбы, а дома взяла убедительный реванш, по крайней мере, в первой игре.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11     2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp)     3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp)     3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp)     4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31     5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56    

Одним из тех, кто приговорил «Колорадо» сегодня, стал Кирилл Капризов. Российский лидер «Уайлд» открыл счёт на 16-й минуте первого периода, шикарно разобравшись с голкипером Уэджвудом.

Почти сразу же красоту оформил ещё и Люк Хьюз, дело происходило в большинстве «4 на 3». Капризов в этом эпизоде заработал бонусную передачу.

Ну а в начале второго периода Цуккарелло после диагонали от Капризова довёл шайбу на пятак, где Хартман опередил Уэджвуда. 3:0, и на площадке появился бэкап «лавин» Блэквуд.

Но «Колорадо» это не помогло. В середине матча «Эвеланш» вроде бы вернулись в игру, когда Маккиннон реализовал большинство. Но прошло лишь 20 секунд, а «дикари» вновь восстановили преимущество в счёте в три шайбы. В быстрой атаке Владимир Тарасенко попал в находившегося на пятачке Брока Фэйбера, на него и оказалась записана четвёртая шайба «Миннесоты».

От такого оправиться «Лавины» уже не смогли, во второй половине игры вообще не было голов, не считая попадание Мэтта Болди в пустые ворота за четыре секунды до сирены.

