Галимов против Сурина, Исаев против Билялова. Главные противостояния финала Кубка Гагарина

Уже в понедельник стартует главная серия всего сезона КХЛ – финал Кубка Гагарина. На этот раз в битве за трофей сойдутся ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». У команд много сильных сторон, благодаря которым они дошли до решающей стадии, есть и свои недостатки, которыми обязательно постарается воспользоваться соперник.

Но вместо сухой аналитики и разбора статистических показателей куда интереснее взглянуть на предстоящий финал с точки зрения личных дуэлей. Именно от того, как себя проявят эти конкретные игроки и кто из них сыграет лучше, чем соперник, во многом и будет зависеть исход всего противостояния.

Вратари — Тимур Билялов и Даниил Исаев

Роль вратаря в плей-офф трудно переоценить. Уверенная игра голкипера может как «украсть» матч для твоей команды, так и похоронить последние шансы на успех. И здесь преимущество стоит отдать Казани. Исаев признавался лучшим вратарём КХЛ последние два сезона, но многие сомневались, насколько Исаев будет хорош вне системы Игоря Никитина. Стоило тренеру покинуть Ярославль, как Даниил просел по всем статистическим показателям. В плей-офф картина не изменилась.

Вернее, у Исаева был сомнительный по качеству первый раунд против «Спартака», блестящий второй: три «сухаря» в одной серии – это выдающийся результат, безотносительно игры «Салавата Юлаева». И, наконец, провал в полуфинале с «Авангардом». Отрезками Даниил подтаскивал, в том числе держал команду на плаву в двух затяжных овертаймах в концовке серии, однако глобально смотрелся печально. Это отражается и на статистике — больше пяти голов свыше ожидаемого по вратарскому xG, возможно, без его ляпов геройства в седьмом матче «Локомотиву» и не понадобились бы.

В то же время Тимур Билялов, по данным «умной шайбы», лучший вратарь третьего раунда плей-офф с показателем +0,68 xG. В среднем по розыгрышу Кубка Гагарина у него 93,6% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,07. Моментами Тимур по-настоящему спасал команду Анвара Гатиятулина, особенно в серии с «Металлургом». Во многом благодаря Билялову лучшая атака лиги в среднем забрасывала казанцам чуть больше двух шайб за игру. Кто-то может вспомнить медицинскую карту Тимура и его историю травм, но и здесь у штаба Гатиятулина есть козырь в виде молодого Максима Арефьева. Он дважды выходил по ходу этого плей-офф и оба раза одерживал победы, в том числе один матч отыграл «на ноль». Алексей Мельничук в «Локомотиве» вышел на лёд впервые за несколько лет, и, кроме как в случае экстренного форс-мажора, его Боб Хартли задействовать не планирует.

Митчелл Миллер и Мартин Гернат

Главной опцией в плане разгона атак и креатива среди защитников у обеих команд в теории должны быть легионеры. Но если в Казани американец Митчелл Миллер полностью этот статус оправдывает и даже непосредственно в оборонительных действиях он прибавил (настолько, насколько в принципе может добавить игрок его плана), то словак Мартин Гернат после поездки на Олимпиаду напоминает бледную тень самого себя. Миллер идёт по графику выше очка за матч – у него 15 (2+13) очков в этом плей-офф, в то время как у Герната лишь 3 (1+2) очка. Действуя в паре с Никитой Лямкиным, также склонным, скорее, к игре с шайбой впереди, нежели к подстраховке у своих ворот, Митчелл полностью раскрывает свой атакующий потенциал.

Но эта пара обороны, в отличие, например, от легендарного дуэта «Эдмонтона» Дарнелл Нурс — Эван Бушар, вполне надёжна и сзади. Только вдумайтесь, впервые это сочетание защитников пропустило только во второй встрече полуфинала серии с Магнитогорском. Проседание Герната по статистике пытается компенсировать Рушан Рафиков, но ни он, ни тем более Алексей Березглазов с Андреем Сергеевым и Александром Елесиным не обладают такими навыками, чтобы полностью компенсировать неудачную игру Мартина. Как результат, в том числе и катастрофическое большинство «Локомотива», меньше 10% реализации в серии с «Авангардом». «Ак Барс» умело использует тактику мелких фолов, и если «Металлург» регулярно за это наказывал, то команда Хартли рискует попасть под каток из подсечек и подножек безнаказанно.

Григорий Денисенко и Артур Каюмов

Перед стартом каждой серии плей-офф особенно интересно искать хоккеистов, у которых есть личные счёты к команде-сопернику и дополнительная мотивация заявить о себе. И это на 100% относится к нападающим Григорию Денисенко и Артуру Каюмову. Денисенко – воспитанник «Локомотива», который уехал в НХЛ в статусе одного из лучших игроков своего поколения. Но за пять лет странствий по Северной Америке он так и не смог оправдать свой высокий пик драфта, не закрепился в основе ни «Флориды», ни «Вегаса» и принял решение вернуться в КХЛ. Права на игрока были у Ярославля, и Григорий в целом оказался не против вновь сыграть за родной клуб, однако в летних разговорах с Хартли понял, что место в составе ему не гарантировано.

Тогда с Денисенко связался Анвар Гатиятулин, с которым Григорий знаком по молодёжной сборной России. «Ак Барс» сразу проявил заинтересованность, и пусть не без труда, поскольку Юрий Яковлев никогда не отдаёт свои активы без выгоды для себя, но подписал хоккеиста. В регулярном сезоне Денисенко играл всплесками, но как опция для топ-6, скорее, не убедил. В результате его сдвинули в третье звено, отправив к нему Дмитрия Яшкина и Михаила Фисенко. И сейчас это лучшая третья тройка лиги, способная как оказать физическое давление, так и умеющая в креатив. Григорий сильно прокачался в США в плане силовой борьбы, у него всё ещё лазерный и мощный кистевой. Пока что у него только две заброшенные шайбы, но есть стойкое ощущение, что желание показать себя на «Арене-2000» сделает нападающего одним из главных лиц финала.

В то же время Артур Каюмов – давний лидер «Локомотива», который плотно ассоциируется с ярославским клубом. Трудно даже себе представить нападающего в другой команде, его по праву считают местным воспитанником, хотя до 14 лет Каюмов жил в Бугульме – городе на юго-востоке Татарстана. Профессиональной команды там нет, для дальнейшего роста нужно было переезжать. Рассматривались варианты с Казанью, Нижнекамском и Альметьевском, однако там Артуром не заинтересовались, а вот Ярославль с ходу предложил для семьи Каюмова лучшие условия и гарантии развития игрока. В результате мы получили лучшего бомбардира в истории команды, причём как в плей-офф, так и в регулярных чемпионатах. Правда, в этом розыгрыше Кубка Гагарина он пока не так ярок – 7 (3+4) очков. Но на матчи Каюмова в «Татнефть-Арене» часто собираются друзья и родственники, хоккеист отличается практически в каждой второй встрече с «Ак Барсом», поэтому его уверенно можно назвать X-фактором финала.

Артём Галимов и Егор Сурин

Самым «горячим» будет противостояние Артёма Галимова и Егора Сурина. Причём не столько, собственно, в хоккейных действиях, сколько в околохоккейных хитростях. В плане навыка залезть под кожу, заставить соперника думать только о себе этим двоим, в принципе, в лиге сложно найти равных. Галимов выводил из себя лидеров «Трактора», игроки минского «Динамо» вспоминают Артёма «добрыми» словами уже спустя месяц после вылета из плей-офф, а тренер «Металлурга» Андрей Разин посвящал действиям Галимова отдельные блоки в своих выступлениях на пресс-конференции и подавал на нападающего иски в СДК. Причём и с результативностью в этом плей-офф у Галимова всё в порядке. После прорывного прошлогоднего сезона эта регулярка у Артёму не задалась, зато в матчах Кубка Гагарина он неудержим.

10 (7+3) очков, Галимов один из лучших снайперов всей лиги в матчах на вылет, чего не скажешь про Егора Сурина. До седьмой игры с «Авангардом» Сурин и вовсе оставался без заброшенных шайб, регулярно допуская при этом результативные ошибки, такие как в эпизоде с голом Константина Окулова. Но в самый нужный момент Егор напомнил о себе и наверняка обрёл необходимую уверенность, на которой постарается проехаться и в финале. Впрочем, даже если оба игрока ни разу за серию не отметятся в протоколе с точки зрения голов и передач, обсуждать их мы будем намного чаще, чем кого бы то ни было. Как бы кто ни относился к подобному трэш-току, он как минимум дарит шоу, особенно для нейтрального зрителя. А разве не ради этого мы все с вами смотрим хоккей?

Дмитрий Яшкин и Александр Радулов

Номинально главные звёзды в составе обеих команд, хоть и в разном статусе. Радулов – безусловный лидер, и даже в свои 39 лет он первый по статистике в «Локомотиве» как по регулярному сезону, так и в плей-офф. Причём Александр включается в самый нужный момент, вспомните ставший уже легендарным шестой матч в Омске. Именно Радулов протащил шайбу на первый гол Максима Шалунова, отработал у борта и выдал пас на второй спасительный гол. Нет такого компонента игры, в котором Александр проседает. Причём даже важнее, чем, собственно, набранные очки, те эмоции и энергия, которые бьют из Радулова ключом. Иногда это оборачивается неприятными инцидентами и проблемами для команды, но в умелых руках такой электровеник способен вытащить из любой, даже самой непреодолимой ситуации.

Яшкин на первый взгляд куда более спокойный, однако и с ним нужно работать персонально. Весь этот сезон Гатиятулин этим, собственно, и занимался. Лучший бомбардир и снайпер казанцев прошлого сезона лишился капитанской нашивки ещё перед стартом чемпионата из-за личных проблем. Затем долгий запас, разговоры об обмене, странные действия в соцсетях. Уже казалось, что на Яшкине стоит ставить крест и «Ак Барс» просто держит у себя бессмысленный актив на 95 млн. Но ближе к концовке регулярки Дмитрию нашли новую роль в третьей тройке, где он не только начал вспоминать себя образца лучших сезонов, но и раскрылся с новых ролей. А коронные голы с «пятачка» никуда не делись. У русского чеха уже семь шайб, и наверняка по ходу финала это число будет расти, особенно если «Локомотив» часто будет удаляться.

Константин Шафранов и Майкл Пелино

В плей-офф важную роль играют не только непосредственно сами хоккеисты, но и вся система клуба, в особенности тренерский штаб команд. Важен именно штаб, поскольку главный тренер выстраивает общую концепцию на сезон, а тонкие подстройки по ходу серии чаще всего в руках у его помощников. И здесь у команд есть интересное пересечение. Константин Шафранов по ходу сезона приехал в Казань спасать бедовое большинство «Ак Барса». При Алексее Тертышном продуктивность при розыгрыше лишнего у клуба из Татарстана была на уровне тольяттинской «Лады», что разительно контрастировало с числом мастеров в атаке. Шафранов не сразу, но смог наладить механизм большинства, грамотно встроив новичков – Александра Хмелевского и Нэйтана Тодда. В его схемах нет какого-то откровения, но они стабильно работают, а это главное.

В то время как большинство «Локомотива» – главная проблема ярославцев перед стартом финальной серии. Они мучились с большинством весь сезон, уволили Дмитрия Рябыкина, который отвечал за этот компонент на старте чемпионата. И несколько раз предлагали работу Шафранову, однако Константин Витальевич выбрал штаб Гатиятулина. Тогда Хартли вызвал на помощь давно уже обрусевшего канадца Майкла Пелино. Также хорошо знакомого казанцам, ведь Пелино работал в «Ак Барсе» при Дмитрии Квартальнове в сезоне-2021/2022. Он отлично знает многих лидеров своего текущего соперника, в частности, прорыв в игре Ильи Сафонова случился как раз в период работы Пелино в Татарстане. Про Майкла говорят, что он досконально знает хоккей, и, хотя большинство наладить ему не удалось, подробные выкладки Пелино наверняка сыграют свою роль в финале.