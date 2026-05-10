Побег Бенуа Гру и вылет Ги Буше. Оцениваем работу канадских тренеров в КХЛ

Лишь Боб Хартли пока показывает тот результат, которого от него ждали.

Сезон КХЛ постепенно близится к завершению, на десерт осталась лишь финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». В нынешнем чемпионате в лиге работали сразу несколько канадских главных тренеров, получивших в своё распоряжение хорошие составы и подписавших жирные контракты.

Оцениваем работу североамериканских специалистов в России и рассуждаем об их сильных и слабых сторонах. Кто трудился достойно, а кто откровенно занимал чужое место и с треском провалился?

Бенуа Гру

Где работал: «Трактор»

Оценка (по 10-балльной шкале): 1

Если в прошлом сезоне Бенуа Гру был любимцем челябинских болельщиков и журналистов, доведя «Трактор» до финала Кубка Гагарина, то в нынешнем регулярном чемпионате канадец откровенно «поплыл». Да, слабо сработал менеджмент клуба во главе с Алексеем Волковым (который по непонятным причинам продолжает смотреть исключительно на североамериканский тренерский рынок), однако бросать команду посреди сезона и просто убегать из клуба и города непозволительно.

В итоге Гру как ни в чём не бывало объявился в Швейцарии, возглавив местный «Цуг». «Трактору» же в срочном порядке пришлось искать спасителя, но и Евгений Корешков ожидаемо им не стал. Думается, что в нынешнем межсезонье нас ждут серьёзные изменения в структуре уральского клуба. Как в тренерском штабе, так и в руководстве.

Жерар Галлан, Митч Лав

Где работали: «Шанхайские Драконы»

Оценки (по 10-балльной шкале): 3 и 3

Ничего толкового не показали в китайском проекте Жерар Галлан и Митч Лав. Галлан, будучи тренерской звездой в Северной Америке, поначалу начал давать результат и в КХЛ, но затем команда превратилась в старый добрый «Куньлунь», где хоккеисты банально доигрывали сезон и ждали отпуска. Ко всему прочему, Галлана подвело здоровье, в результате чего по совокупности обстоятельств канадец принял решение отправиться восвояси.

Пришедший на его место молодой специалист Лав попросту не понял, куда попал. Ещё и наследство Митчу досталось не лучшее. Опять же, нет никакого понимания, почему прежнее руководство «драконов» так упорно делало ставку на тренеров-канадцев. Все прекрасно видят, что из этого получилось. А ведь у Лава есть действующий контракт на следующий сезон, так что новому президенту клуба Илье Ковальчуку и генеральному менеджеру Евгению Артюхину придётся думать, как быть дальше. Не думаю, что оба горят желанием оставлять Лава в клубе. «Драконы», на которых не распространяется лимит на легионеров, должны выступать в разы сильнее.

Митч Лав Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ги Буше

Где работает: «Авангард»

Оценка: 4,5

Провальным сезон для Ги Буше не назовёшь, но, учитывая огромный контракт, великолепную комплектацию и высокие амбиции «Авангарда», в Омске, разумеется, ждали другого результата, нежели поражение в полуфинале турнира. И никакие отговорки от Буше об отсутствии глубины состава не принимаются: генменеджер Алексей Сопин, в отличие от самого Буше, провёл отличную работу.

Ги же явно перегрузил команду как физически, так и морально, буквально загнав своих лидеров и не давая им никакого отдыха. В результате на концовку серии с «Локомотивом» у людей просто не хватило сил, они выдохлись и получили различные травмы. Вряд ли многие в команде испытывают большое удовольствие от работы с Ги Буше, у которого, как и у Митча Лава, ещё год действующего соглашения. Совершенно не удивлюсь, если стороны примут решение о досрочном прекращении сотрудничества. Причины для такого решения точно имеются.

Ги Буше Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Боб Хартли

Где работает: «Локомотив»

Оценка: 7

Лучше всех себя пока проявляет Боб Хартли, но это вполне объяснимо. Не будем забывать, что нынешний «Локомотив» долго и упорно строил Игорь Никитин, а менеджмент почти на 100% сохранил чемпионский состав. Хартли нужно было просто ничего не сломать, с чем опытный канадец справился. По крайней мере, в финале его команда сыграет.

Также сам Хартли является самым титулованным и грамотным специалистом из всех упомянутых ранее. Человек выигрывал и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина. Не просто так президент железнодорожников Юрий Яковлев столь упорно просил Хартли приехать в Ярославль и возглавить команду, что Боб в итоге и сделал. Осталось победить в финале «Ак Барс», однако казанцы сейчас тоже находятся в хорошей форме. Лёгкой прогулки у железнодорожников не планируется.