Всё главное о финале Кубка Гагарина. Крикунов разобрал серию «Локомотив» — «Ак Барс»

Сегодня в Ярославле стартует финальная серия плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Все главные нюансы и детали грядущего противостояния двух грандов лиги в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» разобрал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

«Локомотив» (1) — «Ак Барс» (3) — старт серии 11 мая

— Кого вы считаете фаворитом в финальной серии?

— 50 на 50. «Ак Барс» очень резко прибавил в плей-офф, начал забивать, Билялов в воротах играет здорово. Ярославль — прошлогодний чемпион, ещё и два таких матча в полуфинале с «Авангардом» вытащено! Проигрывали в две шайбы, без вариантов, но в итоге забрали серию. Подобные вещи всегда закаляют морально, особенно когда забираешь седьмой матч.

— Назовите главные сильные стороны «Локомотива» и «Ак Барса».

— «Локомотив» — это системная команда, очень ровная во всех линиях: от вратаря до нападающих. Всё чётко, стабильно, отработано до мелочей. На мой взгляд, Хартли немножко перестроил команду после Никитина: Игорь много внимания уделял обороне. Не сказать, что это был совсем уж закрытый хоккей, но «Локомотив» выглядел организованно, мало пропускал, а своё всегда забивал.

«Ак Барс» начал играть очень стабильно, много забивает, показывает хорошую результативность. Но в то же время может выиграть со счётом 1:0. Казань — это закалённый боец в плей-офф. Плюс не будем забывать, что советниках есть Зинэтула Билялетдинов. Опытный человек, который помогает тренерскому штабу, консультирует его. «Ак Барс» сейчас заиграл словно при Билялетдинове. Правда, нет такого звена и людей, которые на 100% решат в большинстве: Зиновьева, Морозова, Зарипова, Капанена. Зато сейчас у казанцев все четыре тройки могут забить. Не знаешь, от кого ждать опасности. Будет интереснейшая серия!

— Многие отмечают именно четвёртое звено «барсов».

— Вы же знаете, как говорят в НХЛ: кубки выигрывают третьи-четвёртые звенья. Они должны максимально помогать лидерам. Вот у «Локомотива», пока Шалунов и Радулов не взяли инициативу в свои руки, никто не мог забить в нужный момент. Хорошо, что потом те же Берёзкин и Сурин начали просыпаться. Все четыре звена, вся команда должна работать как единый механизм для достижения цели.

— Нынешняя Казань созрела для четвёртого Кубка Гагарина или Ярославль заслужил второй титул подряд?

— Тут всё очень ровно. Чемпионами заслужили стать и те и другие.

— Фактор Александра Радулова может стать решающим в серии?

— Он сильный хоккеист, но «Ак Барс» тоже непростая команда. Могут, например, перекрыть его, закрыть его звено, кто-то возьмёт на себя эту ответственность. Посмотрим, как будет.

— Кто из лидеров «Ак Барса» должен брать инициативу в свои руки?

— У Казани много хороших и достойных ребят. Сильный состав, они шли к этому, подбирали людей. Тот же Анвар многое перенёс: команда прыгала по турнирной таблице регулярного чемпионата то вверх, то вниз. Зато в плей-офф «Ак Барс» преобразился. Сейчас всё очень стабильно, это совсем другая команда, её не лихорадит.

— Кто из вратарей, на ваш взгляд, сильнее: Даниил Исаев или Тимур Билялов?

— Исаев немножко посильнее изначально, но Билялов, повторюсь, сейчас выглядит очень уверенно. В чемпионате мог запустить, а в плей-офф успевает всё перекрыть и поймать. Тимур нынче играет на уровне Даниила.

— Для Анвара Гатиятулина это первый финал Кубка Гагарина в качестве главного тренера. Такие вещи давят морально?

— Конечно. Огромная ответственность, давит психологический фактор. Анвар знал, куда шёл, что с него будут спрашивать и требовать. Ведь «Ак Барс» — это та команда, которая всегда ставит цель стать чемпионом. Других задач у казанцев не бывает.

— Боб Хартли — очень опытный тренер. Может ли он дрогнуть в финале?

— Нет, не дрогнет. Хартли очень опытный и уверенный в себе тренер, он спокойно ведёт команду, грамотно управляет ей.

— Может ли на «Локомотиве» сказаться усталость после изматывающей серии с «Авангардом»?

— Думаю, что у «Локомотива» хватит сил. Посмотрите, как ярославцы добавили в овертайме седьмого матча с «Авангардом», вырвав победу. Омичам именно этого и не хватило. Физика у Ярославля есть. Была пауза, ребята отдохнули. Так что будут полностью готовы.