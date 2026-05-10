«Для нас больших секретов в системе «Локомотива» нет». Карпухин из «Ак Барса» — о финале

Финал Кубка Гагарина на низком старте – уже днём понедельника на «Арене-2000» в Ярославле будет стартовое вбрасывание в серии «Ак Барса» и «Локомотива». И если ярославцы только сейчас постепенно отходят от напряжённой серии с «Авангардом», то «Ак Барс» отдыхает уже неделю, а матчи с магнитогорским «Металлургом» были словно в прошлой жизни.

Команде выдали несколько выходных, а в четверг пошли первые тренировки, в том числе со зрителями – эту традицию команда начала ещё на старте плей-офф, и в клубе признали её удачной. По итогам одной из таких тренировок с «Чемпионатом» пообщался защитник казанцев Илья Карпухин.

«Человеческий организм ограничен в своих ресурсах — тут у нас будет преимущество»

– Все мысли сейчас уже только о финале, эмоции от серии с «Металлургом» уже в прошлом?

– Конечно, серия закончилась и уходит в историю. Как только проходишь одного соперника, день выдыхаешь и готовишься к следующему сопернику, ждёшь новую цель.

– Чем занимались в свободное время? По соцсетям видел, что ходили в баню.

– У нас было командное мероприятие, дружно пошли в баню все вместе на следующий день. Хорошо попарились, восстановились, дальше ждём трудовые будни.

– Иностранцы спрашивали о традициях русской бани? Было своеобразное посвящение?

– Нет, ничего такого, они всё-таки не первый сезон уже играют в КХЛ, так что в курсе, что у нас и как. Просто хотели провести время в удовольствие, прийти, попариться, хорошо отдохнуть душой и телом.

– Завершение серии «Локомотива» и «Авангарда» смотрели вместе, всей командой?

– Там были поздние игры, собираться неудобно было бы, так что смотрели каждый у себя дома.

– С какими эмоциями в таком случае смотрели? Наверняка удивились результату.

– Просто с интересом наблюдал, сидел и думал, какой же соперник будет лучше для нас, и понимал, что это сложно выбирать. Обе команды очень хорошие и сильные, кто бы из них не вышел в финал – легко не будет.

– «Локомотив» теперь на куражных эмоциях после невероятного полуфинала. Сложно будет остановить такую команду?

– Это финал, тут может произойти всё что угодно. Конечно, они наверняка на эмоциональном подъёме, но это не должно нас сейчас как-то вообще волновать или беспокоить, мы должны акцентировать внимание не на сопернике, а на себе, своей игре и своих действиях. Думать в первую очередь о себе. А в каких кондициях, с каким настроем и эмоциональном состоянии соперник, нам, по существу, всё равно.

– Вечная дилемма: что лучше — быть в игровом тонусе или отдыхать?

– Вот сейчас как раз и увидим, узнаем. Тут палка о двух концах, с точки зрения физиологии я думаю, что преимущество у нас, человеческий организм в любом случае ограничен в своих ресурсах, поэтому это должно сказаться, ребята отдыхали меньше, мы — побольше. Посмотрим, как всё будет.

– По ходу регулярного сезона только дважды встречались с «Локомотивом», чем запомнилась команда?

– Ярославль — непростой соперник, системная команда, это сразу видно, много лет строится коллектив. Иностранный тренер, в каком-то смысле больше западная система. Их стиль виден, их стиль понятен, для нас тут больших каких-то открытий и секретов нет.

«Хорошая тенденция, что мы не будем фаворитами в медиа, пусть она сохраняется»

– На ваш взгляд, «Локомотив» при Хартли всё-таки поменялся в сравнении с эпохой Никитина?

– Я бы не сказал, что сильно изменился. Конечно, изменения есть, новый тренер – это всегда новое видение, новые моменты, аспекты в игре, он что-то подмечает, меняет под себя, под свои взгляды на хоккей. Но точно не сказал бы, что есть кардинальные изменения и это совсем другая команда.

– Хартли в первую очередь добавил западные фишки от себя? Сделал команду более вариативной, атакующей?

– Скорее всего, так, можно это выделить.

– У «Локомотива» очень грамотно выстроенная и плотная линия обороны. Сложно будет её взламывать?

– Это финал, тут легко точно не будет. В любом случае будет тяжело, но от этого и интереснее, накал возрастает. Все смотрят, все наблюдают. Решающие матчи, хочется просто получить удовольствие от этого времени, от каждого матча, каждой секунды. Мы работали ради этого момента весь сезон, и хочется насладиться этим. Через работу получить удовольствие.

– Будете персонально настраиваться против Александра Радулова и Егора Сурина? Это ребята, которые любят залезать под кожу.

– Мы это знаем, это, в принципе, вся лига уже знает. Все понимают их стиль игры, не секрет, мы тоже понимаем, как нам нужно действовать, в том числе против них. Я не думаю, что тут возникнут у нас какие-то большие проблемы.

– Шутите в команде, что Сурин – это задача для Артёма Галимова?

– Нет, таких шуток не было.

– Ярославские журналисты уверены в превосходстве своей команды сразу в нескольких компонентах, отмечают технику Исаева, мастерство защитников «Локомотива». Такие разговоры – это дополнительная мотивация?

– Это всё пустое. Это даже не соперник напрямую говорит, а журналисты, симпатизирующие «Локомотиву». Их право, они верят в свою команду. То, что говорят журналисты, в целом, если вспоминать, начиная с первого раунда, я где ни читал, в нас не верили, на нас не ставили. Если брать серию с минским «Динамо» – то точно нас уже считали аутсайдерами, как и в серии с «Металлургом».

Я не понимал этого, как бы мы ни играли, наши плюсы не замечали, ставили против нас. Для меня каждый раз это было большим удивлением, но пусть так, уже хорошая тенденция в нашу пользу, пусть такая традиция сохраняется. Пусть мы не будем фаворитами с точки зрения журналистских прогнозов в медиа и СМИ, но докажем всё на льду.