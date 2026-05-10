Двойной триумф системы «Спартака» и выбор Канадой капитана на ЧМ. Итоги дня КХЛ

Сборная Швеции выиграла Евротур, а КХЛ показала медали для чемпиона и призёров сезона.

19-летний Селебрини назначен капитаном сборной Канады на ЧМ-2026

Сборная Канады представила капитана и альтернативных капитанов команды на чемпионат мира 2026 года. Капитаном канадской сборной стал 19-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, который дебютировал за национальную команду на Олимпийских играх 2026 года.

Альтернативными капитанами назначены 35-летний форвард «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли и 35-летний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. Сборной Канады предстоит сыграть в группе с командами Швеции, Италии, Дании, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.

КХЛ показала медали для победителя и призёров сезона-2025/2026

Континентальная хоккейная лига представила медали чемпионата, которые будут вручены победителю и призёрам сезона-2025/2026.

На одной стороне медали изображены Кубок Гагарина и эмблема КХЛ, на другой — два хоккеиста. Также на обеих сторонах присутствует надпись: «Чемпионат Континентальной хоккейной лиги» на русском и английском языках.

Обладатель Кубка Гагарина — 2026 определится в финальной серии между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Первый матч серии состоится в понедельник, 11 мая, в Ярославле. Бронзовые медали получат омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург».

МХК «Спартак» отыгрался с 0:3 и второй сезон подряд вышел в финал Кубка Харламова

МХК «Спартак» одержал победу над «Авто» в седьмом матче серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2026 со счётом 5:4 и вышел в финал турнира второй сезон подряд.

К девятой минуте красно-белые уступали 0:3, однако смогли сократить отставание по ходу первого периода и сравнять счёт во втором. В начале третьего периода «Спартак» пропустил гол, но спустя 27 секунд вновь восстановил равенство в счёте. На 59-й минуте встречи красно-белые вышли вперёд и установили окончательный счёт — 5:4.

В составе «Авто» отличились Лавр Гашилов, Иван Губин, Александр Пимин и Максим Великов. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Данила Сысоев (дважды), Максим Филимонов, Глеб Перелыгин и Евгений Якунин.

В финале красно-белые встретятся с «Локо».

«Химик» стал первым финалистом плей-офф ВХЛ, обыграв в серии новокузнецкий «Металлург»

В Воскресенске завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Химик» нанёс поражение новокузнецкому «Металлургу» со счётом 4:2 и стал первым финалистом турнира. Подмосковные хоккеисты выиграли серию со счётом 4-2.

Шайбами в составе победителей отметились Константин Лукин, Александр Беляев, Роман Рукавишников и Никита Холодилин. У гостей отличились Марк Верба и Дмитрий Шешин.

Напомним, за вторую путёвку в финал сражаются ханты-мансийская «Югра» и альметьевский «Нефтяник». В их серии счёт на данный момент 3-2 в пользу «Югры». Шестой матч состоится завтра, 11 мая, в Альметьевске.

Подмосковный клуб является фарм-клубом «Спартака» в ВХЛ. Таким образом, в один день две команды системы красно-белых добрались до финалов в своих лигах.

Сборная Швеции стала победителем Евротура сезона-2025/2026

Сегодня, 10 мая, завершился последний этап Евротура сезона-2025/2026 — Шведские игры Beijer. Их победителем стала сборная Финляндии, набравшая семь очков. В общей турнирной таблице Евротура на первом месте расположилась сборная Швеции, которая за весь сезон в данном турнире набрала 29 очков.

За весь Евротур шведы потерпели лишь два поражения, и оба — именно на Играх Beijer, где заняли третье место. Остальные три этапа завершившегося сезона Евротура скандинавы выиграли.

Вторую строчку с 16 очками заняла сборная Чехии. Третьими стали финны, набравшие 15 очков. И последнее, четвёртое место досталось сборной Швейцарии, заработавшей 12 очков.

Напомним, сборная России не принимает участия в турнире из-за отстранения.