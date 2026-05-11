Лучший матч «Монреаля» и Демидова в плей-офф! Просто уничтожили «Баффало»

В первом матче серии «Баффало» слишком буднично победил «Монреаль», который ещё совсем недавно хлестался с «Тампой» в седьмом матче. На фоне той игры и окончания серии с «Лайтнинг» могло показаться, что «Хабс» находятся не в своей тарелке, однако все предположения были развеяны уже во второй встрече, в которой команда Сан-Луи показала классный хоккей и уверенно переиграла соперника.

Игры второго раунда «Белл-центр» принял впервые с 2021 года, однако тогда из-за низкой посещаемости (по причине коронавирусных ограничений) атмосфера была совершенно иной. Сегодня кто-то даже решил замерить уровень шума – он достиг 106 децибел. Наверняка это было даже не максимальное значение.

«Баффало» начал активно и уже на первой минуте смог сокрушить соперника – Далин бросил в борт, Томпсон первым оказался на отскоке. На этом хорошие новости и сладкая жизнь для «клинков» закончились. А началось выживание под давлением реактивного «Монреаля» и сумасшедшей арены.

Уже в первом периоде «Хабс» могли выходить вперёд: два опасных момента не реализовал Сузуки, один из которых сделал для него полностью Демидов. А забили хозяева вообще при помощи рикошета – Ньюхук попал в конёк защитнику и шайба нырнула в ворота.

Во втором отрезке везение окончательно отвернулось от «Сэйбрз», потому что «Монреаль» начал реализовывать, что создавал. Особенно «Канадиенс» были роскошны в большинстве – пятёрка в красной форме наизнанку выворачивала позвонки обороняющейся четвёрке «клинков». В одной из атак поучаствовал напрямую и Демидов, который был самым разносторонним игроком в спецбригаде, периодически меняя позицию, бросая и отдавая острые передачи.

Демидов доставил шайбу до Хатсона, Лэйн легко убрал с пути Гринвея, который оборонялся без клюшки и выложил передачу Кофилду, который поразил пустые ворота.

Второе большинство было реализовано чуть проще – наброс Хатсона и подставление Слафковски. А между двумя реализованными попытками была ещё шайба Болдюка.

«Баффало» хлопнул дверью в конце второго периода, реализовав лишнего, однако в третьем периоде перехватить инициативу у гостей не получилось. Более того, «Монреаль» забросил ещё две шайбы и довёл счёт до крупного, уничтожив соперника.

Пока что это лучший матч «Монреаля» и Демидова в плей-офф. Да, Иван недобрал очков, но по содержанию был одним из лучших.