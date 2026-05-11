«Анахайм» в игре! Помог исторический перформанс 20-летнего канадца

В первых двух матчах «Вегас» оставил неоднозначное впечатление. «Рыцари» на домашней площадке давали возможность «Анахайму» диктовать условия, а забрали по итогу только первую игру. Да и та оказалась с душком – в моменте с голом Барбашёва арбитры вполне могли зафиксировать проброс, но не стали этого делать.

Зато в третьей встрече «Голден Найтс» разорвали соперника, предопределив исход встречи уже в первом периоде. Команда Тортореллы забросила три безответные шайбы к первому перерыву, а после второй двадцатиминутки вели со счётом 5:0. «Анахайм», конечно, выиграл третий период, но вряд ли он дал достаточно утешения.

Главное, что надо было сделать «уткам» после такого провала, так это окончательно понять, что перед ними не разваливавшийся на запчасти «Эдмонтон», которому можно забить в любой момент, а также более ответственно отнестись к первому периоду. «Анахайм» в первой двадцатиминутке учёл оба урока и завладел преимуществом. Сначала «Дакс» реализовали лишнего – Киллорн сбросил шайбу на синюю линию, а Сеннеке мощным броском прошил Харта.

Беккетт стал лишь вторым новичком в истории франшизы, кому удавалось отличиться в трёх матчах плей-офф подряд. А также он стал восьмым игроком в НХЛ, кто делал это в возрасте 20 лет и младше. Мэттьюс и Бекстрём забрасывали в четырёх играх подряд (это рекорд), Лайне, Макдэвид, Дженнер, Кейн и Кросби – в трёх, как и Сеннеке.

До перерыва «Анахайм» забил ещё один гол, уйдя на перерыв с преимуществом, однако перед этим успел пропустить. Павел Дорофеев, которого Торторелла периодически выбрасывает из первой спецбригады большинства, вновь отличился в формате «пять на четыре», успев первым на добивание. Для россиянина это уже пятая шайба в плей-офф.

Но если голы Дорофеева смотрятся логично, уместно и объяснимо, то неожиданный расцвет Бретта Хаудена приятно удивляет – канадец забросил уже седьмую шайбу в нынешнем плей-офф. Больше нет ни у кого.

Равный счёт держался на табло около 14 минут, пока Беккетт Сеннеке не нарисовал красивейшмй гол и не помог «уткам» выйти вперёд – канадец сделал спин-о-раму на входе в зону, стянул на себя двух игроков, а потом по диагонали доставил шайбу на противоположный фланг, где Готье и Киллорн разобрались с обороной.

В третьем периоде «Анахайм» забросил ещё одну, должен был забивать в пустые и ставить точку, однако пижонство Каттера Готье чуть не вышло калифорнийцам боком, потому что «Вегас» тут же одну шайбу отыграл. Но на чудесное спасение не хватило ни времени, ни сил.

«Анахайм» в игре – «утки» сравняли счёт в серии! А помог команде исторический перформанс Беккетта Сеннеке, который и к легендам прикоснулся, и нарисовал шайбу дня.