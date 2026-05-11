«Нельзя взять и перечеркнуть всё хорошее». Итоги сезона «Авангарда» после драмы в плей-офф

«Авангард» завершил сезон драматичным вылетом в полуфинале от «Локомотива». Вновь «ястребы» сложили оружие лишь во втором овертайме седьмого матча, но в этот раз омский клуб был максимально близок к проходу ярославцев, особенно если вспоминать события шестой встречи серии.

Но в финал Кубка Гагарина вышел «Локомотив», в «Авангарде» довольствовались бронзой, а через пару дней после непростой дороги из Ярославля в омском клубе дали пресс-конференцию по итогам сезона. Слово держали генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин, главный тренер команды Ги Буше и капитан Дамир Шарипзянов. Предлагаем вниманию читателей «Чемпионата» ключевые тезисы.

Алексей Сопин, генеральный менеджер «Авангарда»

— Тяжёлый эмоциональный момент для всех в клубе. Мы сделали шаг вперёд, выступили хорошо в регулярке, радовали болельщиков и себя. Но плей-офф оставил осадок. И не потому, что против нас был чемпион, а сама серия складывалась так, что всё было близко, рядом, и поэтому поражение в полуфинале оказалось таким горьким. Где-то удача отвернулась от нас. Будем работать и становиться сильнее, чтобы порадовать всю организацию и болельщиков другим результатом.

Ряд лидеров «Авангарда» ждёт повышение контрактов в следующем сезоне, так что, возможно, будут болезненные обмены, но это хоккейная жизнь, никуда не деться. Что касается Комтуа, то это только слухи, никаких предметных разговоров не было, он не совсем впишется в наш коллектив. Гурьянова сейчас обсуждать неблагодарное дело, у него действующий контракт, но пишут, что он вроде бы уже договорился о новом с ЦСКА.

Не хочется революций, мы на том этапе, когда нужны точечные изменения. Мы увидели, какие позиции нуждаются в усилении, мы постараемся это сделать, чтобы не было стресса, перестройки. С ребятами, у которых кончаются контракты, мы в разговоре, в процессе. Пока не хочу называть фамилии, чтобы не обжигаться. У нас есть две-три недели, чтобы обсудить их будущее в «Авангарде». Долженков? Мы намерены его сохранить. Понимаем, что он молодой форвард, тренерский штаб хочет его постепенно вводить в основную обойму. Думаю, что летом тренеры поработают с ним побольше, и самое главное, что есть обоюдное желание продолжить сотрудничество, сам Кирилл хочет провести несколько сезонов в «Авангарде» и подготовиться к Северной Америке.

Изменения в регламенте КХЛ? Мы голосовали за все нововведения, поддерживаем лигу в этом. То, что нам, возможно, придётся проводить крупные сделки, не связано с регламентными моментами, мы просто хотим стать сильнее. И если нужно будет какой-то обмен провести, чтобы нам стать лучше, мы его проведём. Здесь больше не про регламент, а про совершенствование команды.

Ги Буше, главный тренер «Авангарда»

— Считаю, что эмоции поутихли и есть возможность оглянуться назад. Мы побили многие рекорды, я рад видеть, что наши хоккеисты серьёзно выросли и по отдельности, и как коллектив. Мы понимали, что нам необходимо улучшаться, и мы это реализовали. Пришло много новичков в команду, все в клубе работали не покладая рук. Все хотят побеждать, но это нужно заслужить своей работой. Мы строили команду с первого дня, однако необходимо продолжать работу дальше. Много хороших историй в этом сезоне, поэтому я не хочу зацикливаться на этом обидном поражении в полуфинале. Нельзя просто взять и перечеркнуть всё, что было до этого. Порой нам не хватало удачи, где-то не хватало сантиметров, и буквально четыре-пять шагов в каких-то моментах не хватило, чтобы всё было немного иначе. Но я предвкушаю наши действия, следующий сезон. Горечь поражения есть, однако мне обидно за игроков, которые буквально жертвовали собой, играли через боль и с тяжёлыми травмами, а ведь мы играли с очень силовыми соперниками. На следующий сезон нам нужно усиливать коллектив ребятами, которые будут выдерживать силовую борьбу и противостоять таким соперникам, как «Локомотив».

Мои слова о недостатке глубины состава? Важно, о какой глубине состава мы говорим. У «Локомотива» классными игроками пронизан весь состав, нам тоже важно качество. Если сравнивать наши команды, то их коллектив строится пять лет, нашему — полтора года. Стоит ли сравнивать? Чудеса в спорте не случаются, нужно время, чтобы выстроить коллектив, чтобы были сыгранность и слаженность. Нам посчастливилось иметь классных лидеров, но даже в НХЛ есть ряд команд, которые ничего не могут выиграть, хотя долго строятся. Мы подбираемся к уровню «Локомотива», однако ещё не подобрались, нужно время. Поражение в прошлом плей-офф и сейчас — для меня совершенно разные вещи.

Доволен, что мы не были полностью уставшими по окончании серии, уже «Локомотиву» пришлось прилагать усилия, чтобы возвращаться в игру. Для меня это показатель роста нашей команды.

Нужно понимать, что «Локомотив» — лучшая команда лиги, и наивно ждать, что мы обязаны легко проходить их в плей-офф. Не согласен с суждениями о какой-то трусости, мы не боялись силовой борьбы, сражались и бились. Соперник силён потому, что строил команду много лет, в том числе научился действовать под давлением. Никакой трусости на льду не было, все отдавали свои силы, не было страха в глазах. Мы приобрели опыт игры под давлением, нам нужно сохранять спокойствие в такие моменты. Мельчайшие детали решали, кто выйдет победителем в серии с «Локомотивом». Победы строятся, а не рисуются летом на доске.

Встреча с болельщиками «Авангарда» в аэропорту после возвращения из Ярославля? Это был тяжёлый, непростой момент, всегда больно проигрывать. Тут нам было неприятно вдвойне, ведь мы застряли в Ярославле и прямо напротив той арены, где случилось поражение. Она мозолила глаза, хотелось выбраться оттуда, и никак не получалось. За 30 лет своей тренерской деятельности я видел в этом сезоне лучшую командную атмосферу, «химию», и она развивается не только в хоккейном, но и в человеческом плане. Это касается и болельщиков. Моё сердце было действительно разбито, я хотел большего для своих ребят. Когда мы возвращались домой, весь наш путь был непростым, вышли из аэропорта, а там в два часа ночи было столько людей на улице, и они кричали фамилии наших хоккеистов. В этот момент я почувствовал, что мне жаль, что так получилось. Мы хотели большего для них, для города, и нам не хватило немного. С огромной благодарностью обращаюсь ко всем болельщикам «Авангарда», это были невероятные эмоции.

Опять же, поражение неприятное, болезненное, плюс мы застреваем в Ярославле, слышим, как неподалёку летают дроны. Конечно, раньше никогда в своей жизни такого не видел. Какие-то вспышки… Тот ещё опыт. Одно дело, когда это далеко происходит, а тут ты видишь это своими глазами.

Дамир Шарипзянов, капитан «Авангарда»

— Пока сложно трезво оценить наш результат сезона, всё ещё немного не укладывается в голове. У нас есть два пути: жалеть себя всё лето, сокрушаться, как так всё получилось, либо превратить всё в спортивную злость. Эти чувства не должны проходить вплоть до следующего плей-офф. Будем думать, как то, что получили в шестой и седьмой игре, направить в нужное русло.

Как быстро оправились от двух голов «Локомотива» в концовке шестой игры? Всё приходит с опытом. В раздевалке не нужно было много слов, ребята понимали, где мы находимся. Провели хороший овертайм, Фьоре попал в штангу, два сантиметра нас отделили от прохода в финал. В целом с ребятами не так много нужно было разговаривать в этом сезоне, подобрался коллектив настоящих профессионалов. Нескольких слов хватало, чтобы все были на одной волне.