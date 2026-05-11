Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ

Об историческом подтексте этого финала Кубка Гагарина говорил даже Боб Хартли. Повторение самого первого финала КХЛ, где всё решилось в седьмой игре единственным голом. Александр Радулов против бывшей команды, с которой тоже доходил до финала. Возможность для казанцев стать первым в истории четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина. А для «Локомотива» защитить титул – явление даже в нашей ещё молодой лиге не такое уж частое. И подобные сюжеты можно перечислять долго.

«Ак Барсу», который управился с «Металлургом» в полуфинале плей-офф КХЛ за пять встреч, пришлось ждать решающей серии больше недели. «Локомотив» отдыхал меньше, однако достаточно для того, чтобы восстановить силы. К тому же ярославцы должны быть на грандиозном эмоциональном подъёме – они отыгрались с 1-3 в серии с «Авангардом», причём два заключительных матча вытащили буквально на жилах и чемпионском характере.

К главному сражению сезона обе команды подошли в полной боевой готовности, никого не потеряв – составы у тех и других были идентичны полуфинальным. И никакой речи о «заржавелости» вести не пришлось, соперники задали отличный темп и высокую интенсивность. Игра шла жёстко, кость в кость, но в рамках правил – первый период пролетел на одном дыхании даже без заброшенных шайб. Надо признать, «Ак Барс» действовал острее и был ближе к голу – у него лучше получалось прорываться на пятак, пытаться разыграть до верного, вспомнить хотя бы два убойнейших момента Степана Фальковского. Однако прямые броски тащил Даниил Исаев, а вторых шансов и добиваний «Локомотив» не позволял. Ярославцы же в атаке были не так изобретательны, бросали не так часто и в основном издалека, не доставляя особых проблем Тимуру Билялову.

На старте второго периода всё перевернулось с ног на голову. Александр Радулов, буквально вытащивший полуфинал на своих могучих плечах, и сегодня задал тон и забил первый гол финала. В борьбе с Фальковским на пятачке он подправил шайбу после дальнего броска Егора Сурина.

46 секунд спустя казанцам пришлось брать тайм-аут, когда Берёзкин и Алексеев реализовали контратаку «два в одного». У команды Гатиятулина игра совершенно расклеилась, и вернуть её не помогли даже два подряд большинства (три, если считать штраф «Локомотива» за неаккуратную смену в первом периоде). Зато «Локомотив» продолжил безжалостно наказывать, воспользовавшись своей первой же попыткой разыграть лишнего – Байрон Фрейз довёл счёт до 3:0.

Поверить, что «Локомотив» отдаст этот матч, было невозможно. Ярославцы и мастерство камбэков довели до абсолюта, и играть, ведя по счёту, прекрасно умеют. В то время как «Ак Барс» не так часто в этом плей-офф сталкивался с ситуациями, когда приходилось отыгрываться – и одержал при этом только одну победу за первые три раунда. Хотя проблем с соперниками даже при этом не испытывал, постоянно ведя в счёте, так что «Локомотив» для Казани – первый серьёзный тест на прочность.

Надо отдать должное казанцам, на третий период они вышли максимально максимально заряженными и могли забрасывать быструю шайбу, но с опаснейшим броском Семёнова в очередном большинстве Исаев справился.

Только ближе к середине периода Митч Миллер – лучший бомбардир «Ак Барса» в этом плей-офф – смог всё-таки расколдовать вратаря железнодорожников. Начало камбэку это не положило – хотя кто знает, если бы Барабанов забил в концовке после шикарного прохода Галимова через всю пятёрку соперников… Но история не знает сослагательного наклонения – Исаев в очередной раз спас, поставив щиток на пути шайбы. Вместо ещё одного гола и огненной концовки «Ак Барс» следом получил два удаления подряд. И хотя долгие «пять на три» ярославцы не реализовали, но уверенно «съели» почти всё время до сирены.

«Локомотив» повёл в финале и сделал ещё один шаг на пути к защите титула. А «Ак Барс» теперь должен показать, как он будет реагировать на реальные трудности.