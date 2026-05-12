Сделают ли американцы «золотой» дубль? Гид по хоккейному чемпионату мира — 2026

С 15 по 31 мая пройдёт чемпионат мира по хоккею. В этом году мировое первенство примут швейцарские города Цюрих и Фрибург. «Чемпионат» собрал для вас самую важную информацию – состав групп, формат турнира, доступные трансляции.

Составы групп, где будут играть

Сборные России и Беларуси пятый раз подряд не сыграют на чемпионате мира – ИИХФ продолжает каждый год продлевать их отстранение от международных турниров под своей эгидой. МОК недавно рекомендовал спортивным федерациям снять бан с белорусских спортсменов, в том числе в командных видах спорта, однако ИИХФ своё решение пока не приняла.

Действующими чемпионами мира являются США, которые годом ранее прервали серию без побед, которая тянулась с 1960 года! А зимой в Милане американцы ещё и выиграли хоккейный турнир на Олимпиаде, так что в Швейцарии могут зайти на «золотой» дубль.

Группа А: США, Швейцария, Финляндия, Латвия, Германия, Австрия, Великобритания, Венгрия.

Группа В: Канада, Швеция, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Словения, Италия.

Матчи группы А, два четвертьфинала, полуфиналы, финал и матч за бронзу пройдут в Цюрихе на «Свисс Лайф-Арене», которая на чемпионате мира будет вмещать 10 тысяч болельщиков. Стадион был открыт в 2022 году и является домашним для «Цюрих Лайонс».

Во Фрибурге игры группы В, а также два четвертьфинала состоятся на «Би-Си Эф-Арене» вместительностью 7,5 тысячи зрителей. Этот стадион был построен в 1983 году, но шесть лет назад его существенно модернизировали.

Регламент турнира

Формат турнира остался неизменным – 16 команд поделены на две группы и проведут предварительный раунд по круговой системе. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам – два очка, за поражение за пределами основного времени – одно очко, за проигрыш в основное время – 0 очков. Первые четыре сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал и сразятся крест-накрест (1А – 4В, 1В – 4А и так далее).

Сборные, занявшие последние места в своих группах, покинут элитный дивизион и перейдут в группу А первого дивизиона. Уже известно, кто заменит их на ЧМ-2027 – в этом году путёвки завоевали Казахстан, выигравший чемпионат мира в первом дивизионе, а также Украина, занявшая второе место. Последний раз украинцы выступали в элите в 2007 году.

Перед полуфиналами состоится перепосев на основе результатов группового раунда: занятого места, количества очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом; команды, занявшие второе и третье места, сразятся друг с другом.

В случае ничейного результата в групповом раунде проводится пятиминутный овертайм в формате «три на три» до первой заброшенной шайбы, а затем – серия буллитов из пяти бросков с каждой стороны (или более, если победитель не выявлен). В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы. В случае сохранения ничейного результата последует серия буллитов. Формат в плей-офф – «три на три».

Во встрече за золото действуют бесконечные овертаймы по 20 минут (с перерывами по 15 минут), игра будет продолжаться до первой заброшенной шайбы. Формат игры – «три на три».

Где смотреть

Несмотря на отсутствие на турнире сборной России, игры чемпионата мира будут показывать на сайте, а также в эфире «Матч ТВ». Кроме того, на «Чемпионате» можно будет следить за встречами по текстовым онлайн-трансляциям.