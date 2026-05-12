Крутая драма в полуфинале ВХЛ, яркий старт финала Кубка Гагарина. Итоги дня в хоккее

«Локомотив» победил «Ак Барс» и повёл в финальной серии Кубка Гагарина

В Ярославле завершился первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу ярославской команды.

На 22-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол. Спустя 46 секунд форвард Максим Берёзкин удвоил преимущество ярославцев. На 36-й минуте нападающий Байрон Фрейз забросил третью шайбу хозяев. На 48-й минуте защитник Митчелл Миллер сократил отставание «Ак Барса», установив окончательный счёт — 3:1.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

«Нефтяник» обыграл «Югру» и сравнял счёт в полуфинале плей-офф ВХЛ

Хоккеисты «Нефтяника» одержали волевую победу над «Югрой» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ. Игра, прошедшая в понедельник в Альметьевске, завершилась со счётом 3:2.

В составе команды из Ханты-Мансийска шайбы забросили Алексей Савельев и Максим Мальцев. У хозяев отличились Юрий Платонов, Артём Онишко и Александр Рахимуллин.

«Нефтяник» сумел сравнять счет в противостоянии после трех поражений на старте серии. Решающий седьмой матч пройдет 13 мая в Ханты-Мансийске.

В другом полуфинале ранее «Химик» победил новокузнецкий «Металлург» — 4-2.

Боб Хартли сравнил Александра Радулова со львом

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 высказался об игре нападающего ярославского клуба Александра Радулова.

– Сурин сказал, что Радулов не общается с игроками «Локомотива», как и с журналистами. Это шутка или его просто не нужно трогать?

– Иногда он разговаривает, иногда – нет. Он наш лидер, за него говорят действия на льду. Посмотрите, какую работу он проделал в первом голе. И это в 39 лет, я его безмерно уважаю.

– От Радулова отказались в Казани. Видите его желание отомстить?

– Его главное качество — он хочет победить всех. Тренирую его весь сезон, тренировал против тех команд, за которые он играл, следил за ним в НХЛ. Никогда не тренировал кого-то с таким уровнем самоотдачи. Не думаю, что ему нужна мотивация из прошлого, чтобы так играть. Он всегда показывает высокий уровень самоотдачи. Хотелось бы, чтобы это было заразно. Он как лев, которому открывают клетку — выпускаешь его на лёд, он парит, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Каролина» продлила контракт с форвардом Янковски на два года

Нападающий Марк Янковски подписал новый контракт с «Каролиной Харрикейнз», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на два года. Зарплата составит $ 1,85 млн в год в среднем.

В минувшем регулярном чемпионате 31-летний форвард провёл 68 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. В текущем плей-офф на его счету восемь игр и один пас. Всего он провёл 482 встречи в регулярках за «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», «Баффало Сэйбрз» и «Нэшвилл Предаторз» и набрал 145 (79+66) очков. В плей-офф в его активе 31 игра, один гол и три передачи.

Янковски был выбран «Калгари» в первом раунде под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2012 года.