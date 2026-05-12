Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Миннесота — Колорадо — 2:5 — видео, голы, обзор четвёртого матча второго раунда Кубка Стэнли — 2026, плей-офф НХЛ

«Миннесоте» поможет только чудо. «Уайлд» на грани вылета из плей-офф
Максим Макаров
«Миннесоте» поможет только чудо
Комментарии
Данила Юров забросил первую шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли.

Серия между «Колорадо» и «Миннесотой» была самой ожидаемой во втором раунде. И в этом нет ничего удивительного, так как за командами из Центрального дивизиона всегда особенно интересно наблюдать в плей-офф.

После сумасшествия в первой игре команды немного остепенились, но «дикарям» на выезде не помогло даже это – домой они вернулись, уступая в серии 0-2. Третью игру команда Хайнса забрала, но всё-таки видно, как на «Уайлд» сказывается потеря двух шведов – защитника Бродина и нападающего Эрикссона Эка. У «Колорадо» в центре третьей тройки играет Назем Кадри, у «Миннесоты» во второй — молодой и неопытный Данила Юров. Как говорится, почувствуйте разницу.

Но в первом периоде россиянин показал, что он может нивелировать разницу в мастерстве. После глупейшего удаления Мэнсона, который, лёжа на льду, зарядил черенком клюшки по лицу Маккэррону, «Миннесота» получила четыре минуты большинства. Второй малый штраф был реализован – наброс Фэйбера от синей линии подкорректировал Юров, который успел установить интересное достижение. Данила стал вторым новичком в истории франшизы, кто сумел открыть счёт в матче плей-офф. Мелочь, а приятно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее хозяев ждала «засуха». И ладно бы только голевая, «Миннесота» даже перестала бросать по воротам – около 20 минут игроки в зелёном не могли потревожить Блэквуда. Прервал это разочарование тоже Юров, который в большинстве мощно приложился по шайбе.

Без наказания такой отрезок «Уайлд» провести не могли – «Колорадо» сравнял счёт в большинстве усилиями Назема Кадри.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Юров (Фэйбер, Тарасенко) – 09:46 (pp)     1:1 Кадри (Нечас) – 26:08 (pp)     1:2 Колтон (Руа) – 46:56     2:2 Штурм (Хьюз) – 49:15     2:3 Келли (Друри) – 51:32     2:4 Маккиннон (Нечас) – 59:27     2:5 Нельсон – 59:52    

В конце второго периода «лавины» едва не потеряли Натана Маккиннона, которому шайба разбила лицо. У канадца хлестала из носа кровь, но на третий период он вышел. А двадцатиминутка как раз получилась весьма событийной.

И виновата в этом «Миннесота», которая двумя ошибками в своей зоне прибила себя. Сначала Валльстедт ошибся за воротами, что вылилось в гол Колтона.

Затем Богосян не смог вывести шайбу по борту и позволил «Колорадо» провести атаку, которая закончилась шайбой Келли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Да, между этим забивала и сама «Миннесота», однако утешения в этом маловато. В конце «Уайлд» сняли вратаря, но пропустили ещё две шайбы в пустые.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Счёт в серии становится 3-1 в пользу «Колорадо» — «Миннесота» оказывается на грани вылета. Если брать в расчёт то, как развиваются события, то можно уверенно говорить, что «Уайлд» спасёт только чудо. «Дикарям» не хватает как опыта, так и внутренних ресурсов биться на равных с «Колорадо».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android