«Миннесоте» поможет только чудо. «Уайлд» на грани вылета из плей-офф

Серия между «Колорадо» и «Миннесотой» была самой ожидаемой во втором раунде. И в этом нет ничего удивительного, так как за командами из Центрального дивизиона всегда особенно интересно наблюдать в плей-офф.

После сумасшествия в первой игре команды немного остепенились, но «дикарям» на выезде не помогло даже это – домой они вернулись, уступая в серии 0-2. Третью игру команда Хайнса забрала, но всё-таки видно, как на «Уайлд» сказывается потеря двух шведов – защитника Бродина и нападающего Эрикссона Эка. У «Колорадо» в центре третьей тройки играет Назем Кадри, у «Миннесоты» во второй — молодой и неопытный Данила Юров. Как говорится, почувствуйте разницу.

Но в первом периоде россиянин показал, что он может нивелировать разницу в мастерстве. После глупейшего удаления Мэнсона, который, лёжа на льду, зарядил черенком клюшки по лицу Маккэррону, «Миннесота» получила четыре минуты большинства. Второй малый штраф был реализован – наброс Фэйбера от синей линии подкорректировал Юров, который успел установить интересное достижение. Данила стал вторым новичком в истории франшизы, кто сумел открыть счёт в матче плей-офф. Мелочь, а приятно.

Далее хозяев ждала «засуха». И ладно бы только голевая, «Миннесота» даже перестала бросать по воротам – около 20 минут игроки в зелёном не могли потревожить Блэквуда. Прервал это разочарование тоже Юров, который в большинстве мощно приложился по шайбе.

Без наказания такой отрезок «Уайлд» провести не могли – «Колорадо» сравнял счёт в большинстве усилиями Назема Кадри.

В конце второго периода «лавины» едва не потеряли Натана Маккиннона, которому шайба разбила лицо. У канадца хлестала из носа кровь, но на третий период он вышел. А двадцатиминутка как раз получилась весьма событийной.

И виновата в этом «Миннесота», которая двумя ошибками в своей зоне прибила себя. Сначала Валльстедт ошибся за воротами, что вылилось в гол Колтона.

Затем Богосян не смог вывести шайбу по борту и позволил «Колорадо» провести атаку, которая закончилась шайбой Келли.

Да, между этим забивала и сама «Миннесота», однако утешения в этом маловато. В конце «Уайлд» сняли вратаря, но пропустили ещё две шайбы в пустые.

Счёт в серии становится 3-1 в пользу «Колорадо» — «Миннесота» оказывается на грани вылета. Если брать в расчёт то, как развиваются события, то можно уверенно говорить, что «Уайлд» спасёт только чудо. «Дикарям» не хватает как опыта, так и внутренних ресурсов биться на равных с «Колорадо».