«От атакующего стиля уходить не буду». Итоги сезона «Нефтехимика» с юбиляром Гришиным

Нижнекамский «Нефтехимик» – приятное открытие сезона. От скромной команды под руководством Игоря Гришина не ждали многого, большинство экспертов были уверены, что «волки» не попадут в плей-офф, однако клуб с берегов Камы уверенно решил ключевую для себя задачу и всерьёз закусился с одним из фаворитов розыгрыша Кубка Гагарина «Авангардом».

Единственное, чего по большому счёту не хватило Нижнекамску для глобальной сенсации – это опыта. Необходимые знания получили как игроки, так и тренерский штаб. Гришин — молодой по тренерским меркам специалист, накануне главный тренер «Нефтехимика» отметил свой 60-летний юбилей, и он растёт вместе со своей командой.

В большом интервью «Чемпионату» Игорь Владимирович подвёл итоги сезона, а также высказался о ходе плей-офф в КХЛ, ВХЛ и НХЛ, порассуждал о регламенте главной хоккейной лиги Европы, необходимости удерживать у себя в городе и клубе звёздных воспитанников, а также поделился планами на будущее.

Спойлер: свой фирменный стиль «Нефтехимик» Гришина в следующем сезоне не растеряет.

«Играл с «Ак Барсом» Гатиятулина восемь раз за этот сезон – представляю силу этой команды»

– Как сейчас проводит время «Нефтехимик»? Команда после вылета из плей-офф была в небольшом отпуске и только 20 апреля вышла на работу, верно?

– Всё так, ненадолго отпустили ребят, сейчас, правда, у нас не весь состав вышел, мы основных игроков отпустили совсем, наших лидеров, Белозёрова, Митякина, Жафярова, Серикова. Часть молодых ребят в институте решает вопросы по учёбе, Селезнёв, Точилкин, Надворный, кто-то залечивает травмы, здесь с нами находится, но тренируется в упрощённом режиме.

Скажем так, общественную нагрузку даём ребятам, участвуем в мероприятиях с болельщиками, проводим мастер-классы, поездки по региону. Из основы тренируется человек восемь, к ним добавили молодёжь из «Реактора», ребят на двусторонних контрактах из «Ижстали».

– Основная цель таких весенних тренировок после вылета из плей-офф – это смотр ближайшего резерва клуба? Примерять костяк команды на будущий сезон?

– Есть тренировочные задачи технического плана, над которыми надо поработать. И сейчас с ребятами, которые приехали на сборы, в основном обращаем внимание на это, выполняем специальные упражнения, разбираем на видео технические элементы в различных игровых ситуациях.

Кроме того, придумываем какие-то новые упражнения, пытаемся посмотреть, подойдут ли они нам в следующем сезоне. Полезная работа как для игроков, так и для тренерского штаба.

– Настрой у ребят рабочий или головой все уже в отпуске?

– У опытных ребят настрой скорее полурабочий. А ребята из «Реактора» и те, кто играл за «Ижсталь», очень серьезно работают. Молодёжь ещё до начала нашего сбора и с «Реактором» потренировалась, поэтому они даже в лучшей форме сейчас находятся, чем те ребята, кто две-три недели не тренировался.

Разные настроения у ребят, молодым надо доказывать, что они способны на следующий год уже полноценно влиться в основную команду. А ребята из основного состава работают скорее над определёнными техническими аспектами, но уже не в полную силу.

– Ребятам из основы в первую очередь важно подлечить все травмы? Тот же Евгений Митякин концовку сезона доигрывал с повреждением.

– Естественно, его и нет сейчас с нами на сборе, он залечивает травму, как и Белозёров, он также доигрывал с повреждением плей-офф. Эти ребята сейчас занимаются своим здоровьем, восстанавливаются, большая нагрузка на них выпала. Понятное дело, что теперь они больше внимания уделяют восстановлению, чтобы подойти к новому сезону в полной боевой готовности.

– Вас заметили на одном из матчей ЦСКА в плей-офф. Активно следите за розыгрышем Кубка Гагарина, даже посещаете матчи вживую?

– На самом деле, только один раз выбрался на хоккей, как раз был в Москве. Попросил Алексея Сопина помочь с билетом, с удовольствием посмотрел этот матч. Для меня интересно было посмотреть с трибуны нейтральным взглядом на противостояние двух сильных команд, напряженная была игра между ЦСКА и «Авангардом».

– Если смотреть на серию ЦСКА и «Авангарда», то в каком-то смысле ваша команда даже больше проблем создала Омску, нежели москвичи. У вас есть какое-то внутреннее удовлетворение, что проиграли одному из лучших клубов лиги?

– Это не имеет уже значения. Любое поражение – это всё равно неприятно; каждый, кто выходит в плей-офф, заявляется на чемпионат, ставит перед собой высокие цели, все хотят выигрывать, и естественно, вылет – это удар.

Здорово, конечно, что нам удалось навязать «Авангарду» борьбу. Дальше не хватило опыта и мастерства. Не смогли качественную игру преобразовать в положительный для себя результат. Сейчас я просто наблюдаю за розыгрышем Кубка Гагарина со стороны. Много интересного для себя отмечаю.

Если взять серию ЦСКА с «Авангардом», Омску было непросто, у меня есть мнение, почему всё так сложилось для Москвы; без обид, но лично моё мнение – вратарская линия у «Авангарда» оказалась сильнее, чем у ЦСКА. Не скажу, что у «Авангарда» было игровое преимущество, в отдельных играх скорее даже ЦСКА смотрелся солиднее, интереснее.

Армейцы, как мне кажется, даже больше создавали голевых моментов, но Никита Серебряков здорово выглядел. У Омска своя стратегия, свой рисунок игры, все команды, все тренеры об этом знают. Пытаются найти противодействие этому, однако есть ещё и исполнительский класс команды – какие игроки у «Авангарда» и что они исполняют, какие голы забивают на чистом мастерстве. Они забивают порой даже больше, чем создают – это очень важно.

– Следили за вторым полуфиналом между «Ак Барсом» и «Металлургом»? Его выделяли как противостояние «советского» атакующего хоккея и «западного» силового.

– Очень интересная серия, внимательно следил за ней. Даже определённый спор возник среди тренеров, разделились мнения и взгляды, но ещё до её старта мы склонялись в сторону «Ак Барса».

– Исходя из поддержки соседей по Татарстану?

– Есть и такой аспект, но мы действительно видели и понимали силу «Ак Барса», я сразу чувствовал, что команда может дойти до финала, мы сыграли с командой Анвара Рафаиловича шесть матчей в регулярном чемпионате, ещё два – на предсезонке, так что очень хорошо представляю истинную силу этой команды.

«Здорово было бы вернуть в КХЛ Ханты-Мансийск и Новокузнецк, но это будет сложно»

– Многие обсуждают по ходу этого плей-офф то, как влияют на команды паузы между раундами. С вашей точки зрения, насколько действительно эта проблема стоит остро, и, возможно, стоит по примеру НХЛ вводить систему плавающего календаря?

– Пауза не приносит ничего хорошего. Во-первых, это плохо для зрителя, когда у нас по пять-шесть дней вообще нет игр, нет хоккея – это не очень хорошо сказывается на вовлечённости болельщика. Возможно, лиге действительно стоит обсудить эти моменты, начиная с четвертьфиналов у нас пошли долгие паузы между раундами.

В НХЛ гибкий календарь, что вызывает определённые трудности, у нас люди планируют свой график, исходя из заранее прописанного календаря, к тому же ледовые арены должны понимать, когда командам нужен будет лёд, есть ещё логистические обязательства. Но обдумать этот момент стоит, обсудить разные варианты.

– При этом сами разговоры о негативном влиянии длительных пауз на состояние игроков вы не считаете надуманными?

– Безусловно, я и сам с этим сталкивался, когда работал в ВХЛ. В «Химике» в такую паузу мы проводили двустороннюю игру с присутствием зрителей, чтобы игроки чувствовали соревновательный ритм, у нас и профессиональные судьи были на этом матче.

Семь-восемь дней паузы – это тяжеловато, выбивает из ритма. Видно, что команды по-разному выходят после таких пауз, кто-то готовится к более продолжительной серии, поэтому в первых матчах выглядит не столь свежим, у всех разные стратегии.

– Вы долго работали в ВХЛ – вас удивляет то, как проходит в этом году плей-офф Высшей лиги? Мы привыкли, что ВХЛ – это лига сюрпризов, где 16-я команда выбивает первую, но в этот раз у нас в полуфиналах топ-4 регулярки.

– В ВХЛ есть команды-лидеры. Олигархи Всероссийской лиги делают выводы и сейчас относятся к первому раунду уже более внимательно. К тому же эти команды действительно выделяются по составу: и «Металлург» Новокузнецк много лет строит свою команду с прицелом на высшие места, и «Югра» по меркам ВХЛ имеет крайне сильный, конкурентный состав, играет в строгий, системный хоккей.

«Химик» по традиции усиливается ребятами из «Спартака», а там состав и так талантливый, также и Альметьевск подкрепляется ребятами из системы «Ак Барса». Так что большого удивления нет – наоборот, все те команды, которые должны были себя проявить, выступить на поздних стадиях плей-офф, там и оказались.

– Если эти гранды ВХЛ настолько выделяются, возможно, их стоит вернуть в КХЛ? Те же «Югра» с Новокузнецком наверняка бы не потерялись, тем более в КХЛ явный недостаток клубов.

– Здорово было бы вернуть в КХЛ и Ханты-Мансийск, и Новокузнецк, и ещё команды добавить, расширить чемпионат. Все бы этого хотели. Но вместе с тем все прекрасно понимают текущую экономическую обстановку в стране.

Это достаточно сложно будет сделать. Если бы была такая возможность, то я думаю, что не было бы никаких сомнений, где играть, в КХЛ намного интереснее. Однако, видимо, экономическая ситуация в клубах просто не позволяет этого сделать. Поэтому мы довольствуемся тем, что есть.

«Всероссийская хоккейная лига более объективна, чем КХЛ, её формат оптимален»

– Сейчас в плей-офф в КХЛ не попадают всего по три команды от каждой конференции. Как вы относитесь к разговорам о необходимости вводить, например, систему плей-ин? Или сокращать плей-офф на один раунд.

– Эти разговоры в основном ведут журналисты. Понятное дело, что конкуренция усиливает интерес зрителей, и я думаю, что если, например, не восемь команд из 11 будут выходить в плей-офф, а меньшее количество, то игры будут более бескомпромиссными, особенно в концовке регулярного чемпионата. Хотя по большому счёту я не видел такого, чтобы команды где-то выходили и играли спустя рукава, даже те, что не попадали в плей-офф.

Это уже не наше дело, это дело организаторов, руководства лиги. Если всё сделают таким образом, что нам нужно будет играть в плей-ин, тогда будем работать и играть в таких реалиях. В НХЛ 32 команды, и половина выходит в борьбу за Кубок Стэнли. И, конечно, там борьба идёт более ожесточённая. Хотя и там тоже есть свои нюансы, какие-то клубы уже до Нового года отваливаются, и всем понятно, что их в плей-офф не будет. Кто-то ведёт борьбу за драфт, чтобы себе другие плюсы получить.

В каждой системе есть плюсы и минусы. Поэтому здесь рассуждать, наверное, надо не тренерам, а тем специалистам, которые составляют календарь чемпионата, для того чтобы наш хоккей был интересен, чтобы он развивался и чтобы как можно больше зрителей приходило на игры.

Честно говоря, я об этом и не задумывался — какая реальность есть, такая и есть, в ней и играем. В каком-то смысле та же Всероссийская хоккейная лига более объективна. Все команды играют каждый с каждым, все играют поровну. На мой взгляд, формат ВХЛ более оптимален, выходит в плей-офф ровно половина клубов, как в НХЛ. Но в КХЛ мало клубов, сколько кругов проводить? Четыре круга много, два – мало.

В КХЛ пытаются смотреть в сторону НХЛ и играть по конференциям, по дивизионам. И лига составляет календарь так, чтобы было больше матчей с повышенным интересом для зрителей. Мы с «Ак Барсом», например, играем шесть игр, татарстанское дерби, полная арена собирается. Также и с Уфой играем шесть матчей, поскольку и география близкая, болельщикам удобно. Но чисто со спортивной точки зрения получается определённый перекос, некоторые команды играют лишние матчи с претендентами на чемпионство, другие – с командами послабее.

– За НХЛ следите? Удаётся смотреть матчи Кубка Стэнли?

– Мне интересно. Единственное – игры по ночам, смотришь разве что какие-то повторы, но и времени в сезоне нет. Сейчас времени больше, утром пораньше просыпаюсь, обязательно какой-то матч стараюсь зацепить либо запись посмотреть.

– За какими клубами следите особенно внимательно?

– Слежу за «Ютой», потому что там играет Михаил Сергачёв. Рад был тому, что «мамонты» вышли в плей-офф, приятно смотреть на эту команду. Она мне импонирует по стилю, похожа на нас. Может быть, у них нет суперзвёзд, таких возможностей, как у соперников, но есть яркая перспективная молодёжь.

Выделю звено Дилан Гюнтер – Логан Кули – Кайлер Ямамото. Клейтон Келлер нравится, его ещё в детском возрасте помню, я работал с командами 1998 года рождения, ездили на товарищеские встречи в США, помню юниорский чемпионат мира, где он был лидером и капитаном. «Миннесота» нравится, быстрая команда, агрессивная, с хорошим движением. Им было непросто в серии с «Далласом», где очень сильный состав, но они показали себя с лучшей стороны. Куинн Хьюз их здорово усилил. «Монреаль» выходит наконец-то на ведущие позиции, там много быстрых и перспективных хоккеистов.

Понятно, что есть признанные лидеры, такие как «Тампа», однако стиль Джона Купера сейчас мне уже не так сильно нравится. Когда они играли в финалах, были чемпионами, играли интереснее.

– То есть в следующем сезоне стоит ждать «Нефтехимик» примерно таким же, как «Монреаль» или «Юта», бегущим и быстрым?

– Я надеюсь, что у нас такая команда и была. Когда не получается собрать экстрамастеров, как в «Авангарде», приходится строить команду немного по-другому, с другим стилем стараемся играть. Что-то получилось в этом году, что-то – нет, но будем надеяться, что в следующем сезоне ещё где-то улучшим нашу игру и усилимся, постараемся достичь более высокого результата.

«Стараюсь создать комфортную обстановку для ребят, главное – донести, что это не слабость»

– Первоочередная задача при подготовке к следующему сезону – сохранить текущий костяк, основных лидеров?

– На самом деле, костяк как таковой у нас уже сохранился, наша задача сейчас — постараться усилиться. Нам нужны два защитника, под первую-вторую пятёрки. У нас много хороших ребят, но ищем хоккеистов для высокого темпа игры, прессинга, контроля шайбы.

У нас есть ребята, которые способны завладеть шайбой, навязать борьбу, таких ребят у нас достаточно, хочется больше креативных, тонких игроков, ещё одно звено атакующее, которое поможет нам забросить больше 200 шайб в регулярном чемпионате. Хочется пробить эту планку в следующем сезоне.

– В интернете были тревожные новости, что соперники интересуются вашими ключевыми игроками, например, Артёмом Сериковым. Есть в связи с этим волнение?

– Нашими игроками много кто интересуется. Но просто интереса недостаточно, есть определённые процедуры, обязательства, контракты. Тот же Артём – он не свободный агент. Возможно, ему хочется где-то улучшить свои финансовые условия.

Я считаю, что он сделал шаг вперёд в своей игре именно в нашей команде, здесь он развивается. Понимаю игроков, которые хотят увеличения в том числе и заработной платы, посмотрим, как всё будет развиваться. Мы тоже какими-то игроками интересуемся.

– «Нефтехимик» будет ставить перед собой в это межсезонье задачу побороться за то, чтобы вернуть домой своих ребят из Нижнекамска?

– У нас часто происходила такая дискуссия – и внутри клуба, и с журналистами. Я считаю, что на взрослом уровне история со своими воспитанниками уходит на второй план. Мне вот тоже говорят, что свои ребята – это важно, пусть играют здесь, прославляют свой клуб. Хорошо, но разве Михаил Сергачёв не прославляет «Нефтехимик» и Нижнекамск, выиграв два Кубка Стэнли в НХЛ? Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов не прославляют свой родной город? Они выиграли Кубок Гагарина, хоть и играют в Омске.

Совсем не обязательно играть у себя дома. Если родная команда не может выполнить твои условия, требования, то какие вопросы? Свои игроки – это те, кто в данный момент играет за этот город, за эту команду. А воспитанники? Так и очень хорошо, что школа подготовила много хороших ребят, дай бог ещё будут местные звёзды.

Если по персоналиям уже проходить, то, разумеется, мы хотели бы вернуть и Павла Порядина, и Дамира Шарипзянова, и Наиля Якупова. Много ребят есть интересных, но есть какие-то объективные реалии, возможности, финансовый аспект. На данный момент эти разговоры имеют мало смысла. Для нас главное – подобрать ребят под нашу игровую модель, в соотношении цена-качество.

– Насколько я понимаю, работа по подбору игроков уже ведётся, какие-то наметки у вас уже есть?

– Мы ещё в прошлом сезоне, в дедлайн, пытались усилиться, но те предложения, которые были, нас не устраивали, это были не равные условия, поэтому в итоге мы в дедлайн практически ничего и не предприняли. Доиграли в том составе примерно, в каком начинали.

По ходу сезона пришли к нам Максим Федотов, Матвей Заседа, Джозеф Душак. Но начиная с осени по большому счёту по трансферам у нас ничего не получилось. Есть желание найти игроков похожих по стилю и подходящих по цене, однако это всё сложно.

Разговариваем с клубами, они хотят уже наших лидеров на обмен. Многие Никитой Хоружевым интересуются, Филиппом Долгановым, другими игроками. Но мы не собираемся их отдавать – так же, как и другие команды не собираются отдавать тех игроков, которых мы хотим. Так что это сложный процесс – посмотрим, что получится.

– По вратарской бригаде – планируете дальше идти тандемом вратарей Долганов – Озолин? Есть ощущение, что они себя здорово показывают именно как бригада вратарей.

– Слава богу, что так произошло. Потому что начинался сезон с того, что у нас Филипп — безоговорочный первый номер. У Ярослава первая пара игр не задались. А потом, как говорится, нет худа без добра, Долганов получил повреждение, а Ярослав – молодец, воспользовался ситуацией и доказал, что на него можно рассчитывать. И в итоге у нас действительно образовалась бригада вратарей.

Честно скажу, когда только случилась травма Филиппа, у нас были определённые опасения, мы даже подумывали поискать вратаря, но их и нет на рынке. А Ярослав вышел и доказал, что на него можно положиться, обрёл уверенность в себе. Так что мы заходим сейчас с этой бригадой и надеемся, что она проведёт следующий сезон не хуже, а может, даже и лучше, чем этот.

– Озолин в недавнем интервью отметил, что, работая с вами, ни разу не услышал от вас ни одного резкого слова. Всё максимально тактично, спокойно, на доверии. Как вам удаётся сохранять такое самообладание даже после неудачных игр?

– Кричать на игроков – это не мой стиль. Иногда бывает, конечно, что приходится повышать голос, крайне редко. Причём даже больше не из-за результатов, бывает просто что видно, как отдельные игроки или команда в целом не отдаётся на льду так, как должна была отдаваться. Поэтому в таких ситуациях сначала спокойно обычно говорю, пытаюсь достучаться, а вот если это не срабатывает, то приходится повышать голос.

Каких-то радикальных вещей у меня нет, совсем редко. Стараюсь комфортную обстановку создать для ребят. Главное – донести, что это не слабость тренерского штаба, а уважение и доверие к ним самим, доверие к тому, что они делают. И ребята сами относятся к нам с уважением.

«Невозможно выиграть, если не атаковать, будем стараться действовать агрессивно и креативно»

– Активные споры вызвала фраза Дмитрия Квартальнова по ходу серии с «Ак Барсом», когда он обвинил игроков минского «Динамо» в отсутствии характера. Вы можете понять тренера минчан как коллега коллегу?

– Бывают такие ситуации, когда у тренера лопается терпение. Но мы немножко по-другому действуем, мы ребятам говорим о своем недовольстве, однако на публику стараемся внутреннюю кухню не выносить. Может быть, болельщикам, журналистам это интересно, когда тренер приходит и начинает критиковать своих хоккеистов, но это не мой стиль.

Помимо того, что каждый спортсмен – это личность, бывают разные жизненные обстоятельства, почему игрок не может выйти и показать нам свой настоящий уровень. И вот здесь во всём надо разобраться, понять, в чём причина той или иной проблемы.

Если мы видим, что игрок старается, но у него не получается – это одна история. А если игрок как-то расхлябанно подходит к тому, что он должен делать, то здесь приходится с ним разговаривать, и наш тренерский штаб это делает. Я стараюсь не критиковать ребят публично.

– Кто-то использует публичную критику намеренно, так делает, например, Джон Торторелла в НХЛ. Да и в случае с минским «Динамо» после слов Квартальнова игроки вышли биться с «Ак Барсом» до крови. Это не действенный метод?

– Минчанам надо было выходить не биться, а в хоккей играть. Выходить и обыгрывать «Ак Барс». Бились, дрались, а дальше то что? Надо выигрывать было, счёт в серии 0-4. Тот состав, который у «Динамо», он не для драк, а для хоккея. Есть команды, где объективно не хватает исполнителей, мастеров, приходится брать какими-то другими качествами, в том числе и бойцовскими, неуступчивостью, наглостью.

– Какой главный урок вы для себя извлекли по итогам прошлого сезона, первого полноценного для вас в КХЛ? Что бы сделали сейчас иначе?

– Когда пропускаешь гол в концовке за восемь секунд до конца матча, начинаешь анализировать, почему ты именно этих ребят выпустил на лёд. А когда сравниваешь за полторы минуты до конца, радуешься, что именно эти игроки вышли. Вспомните из регулярного чемпионата матч, когда мы выиграли 6:5, там последний гол Андрей Белозёров забил, от Константина Окулова шайба по дуге залетела. Там это звено не должно было выходить, по очереди другие ребята планировались, а я их выпустил, почему – да и сам не знаю. Они забили, сработало.

Очень сложно поэтому какие-то ошибки оценить, очень сложно сделать какие-то глубокие выводы, поскольку это всё по большому счёту интуиция. Иногда получается, иногда — нет. Часто интуиция мне помогает. Глобально идёт работа, команда двигается вперёд, тренерский штаб вместе с ней двигается вперёд. Мы тоже спорим друг с другом, думаем, изобретаем новые тренировки, упражнения, чтобы команда лучше играла, какие-то технические моменты пытаемся исправить.

Такого, чтобы я что-то не знал ранее – такого нет, я давно в хоккее, не думаю, что меня в принципе уже можно чем-то сейчас удивить в тренерском плане. Хорошо работаем, удалось сделать шаг вперёд, будем стараться на базе этого результата двигаться дальше.

– То есть глобальных изменений от «Нефтехимика» ждать не стоит и главная задача за лето – подкрутить шестерёнки уже отлаженного механизма?

– Хоккей – достаточно консервативная игра – что там можно глобально изменить? Какую-то изобрести новую волшебную тактику, где тебя не сможет пройти противник или ты всё время будешь контролировать шайбу? Это невозможно сделать.

Играют хоккеисты, надо повышать уровень мастерства каждого игрока. Будет расти уровень игроков, вместе с тем будет расти и уровень всей команды. Постараемся работать в этом направлении. Нужно больше уделять внимания на тренировках техническим аспектам, чем мы сейчас и занимаемся. Всё в процессе.

– От атакующего хоккея в угоду результату вы не склонны отказываться? Многие болельщики считают, что нужно закрываться и искать своё счастье на контратаках, если нет больших финансовых ресурсов собрать суперзвёзд.

– Ни в коем случае. Я много работал с командами различного возраста, уровня. И понимаю, что если ты отходишь от того стиля, который тебе приносит удачу в данный момент, то в большинстве случаев это будет проблема. Лучше продолжать играть в том же ключе, как мы всю игру и играли. А там уже дальше будет видно.

Если уже остаётся две-три минуты до конца, то в таком случае ещё можно где-то попросить ребят сыграть понадежнее. Но от своего стиля мы стараемся не отходить, что бы ни случилось.

Я считаю, что невозможно выиграть, если не атаковать. Чтобы выигрывать, надо забивать. Это и моё мнение, и мнение многих тренеров. Как раз недавно перечитывал выдержки из книги Алекса Фергюсона, где он говорит своей команде, что она должна выходить и забивать. Без забитых голов невозможно выиграть.

От этого стиля я уходить не буду. Будем стараться действовать агрессивно, креативно, а там уже как получится. Многое зависит от уровня противника, его игрового стиля, уровня сопротивления и, конечно же, уровня мастерства нашей команды.

Я всё время ребятам говорю: будьте уверены в себе, будьте уверены в том, что вы делаете. Даже если вы ошибаетесь – ничего страшного. Хорошо, вы ошиблись. Это опыт, это жизнь. Идите и исправьте эту ошибку. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.