Топ-события среды: финал Кубка Гагарина, «золотой» матч для «ПСЖ», теннис, НБА и НХЛ

Лучший спорт 13 мая: «Манчестер Сити» в АПЛ, «Лацио» — «Интер» в Кубке Италии, УНИКС — «Зенит» и «Зенит» СПб — «Белогорье»!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Баффало Сэйбрз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: вернётся ли Рафф к Луукконену?

«Баффало» пропустил 11 голов за последние два матча и уже уступает во втором раунде «Монреалю». Плей-офф в статусе первого номера начинал Укко-Пекка Луукконен, но после второй игры с «Бостоном» Линди Рафф сменил его на Алекса Лайона. Пойдёт ли тренер «Сэйбрз» на обратную вратарскую рокировку?

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: какой удар ждать на этот раз и от кого?

Вембаньяма с локтя ударил Рида в четвёртой встрече. Виктор получил неспортивный фол второй степени и тут же отправился в раздевалку. Без своего лидера «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте». Сейчас счёт в серии равный (2-2). НБА при этом никак не наказала Вемби за такой вопиющий инцидент. Увидим ли мы новые приёмы единоборств от француза или же будет более спокойный матч?

🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: скажется ли опыт «Вегаса»?

Серия получается упорной – команды чередуют победы с поражениями, и в такой ситуации пятый матч часто становится ключевым. В пользу «Вегаса» говорит большой кубковый опыт (которого у «Анахайма» нет), а также то, что команда в этом плей-офф ещё не раскрыла свой потенциал полностью. Затащат пятую игру?

🏐 16:00: «Зенит» СПб — «Белогорье», Кубок России, группа A, 1-й тур

Интрига: как команда Алекно готова к «Финалу шести»?

После провала в Суперлиге, где «Зенит» не просто не выиграл, а остался без медалей, команда Владимира Алекно получает последнюю возможность в сезоне выиграть трофей. Проблема в том, что на подготовку у петербуржцев всего 10 дней, а группа серьёзная — здесь чемпион — «Динамо» — и «Белогорье», которое целенаправленно готовилось к Кубку России. Справится ли петербургский клуб?

🎾 16:00*: Каспер Рууд (Норвегия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 13), Рим, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: выйдет ли Хачанов в первый полуфинал за девять месяцев?

Карен Хачанов (№15) и Каспер Рууд (№25) сойдутся в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Для парней это будет четвёртая встреча, которая даст россиянину шанс, чтобы сравняться в противостоянии с норвежцем (1-2). Карен также поборется за первый после августовского «тысячника» в Торонто полуфинал на уровне ATP.

🏀 19:00: УНИКС — «Зенит», плей-офф Единой лиги, 1/2 финала, второй матч

Интрига: удастся ли командам переплюнуть первый матч?

В стартовой встрече полуфинала УНИКС и «Зенит» дали жару! В матче 16 раз сменился лидер, Кулагин за несколько секунд до конца основного времени забросил «трёшку», которая перевела игру в овертайм. В дополнительное время клубы шли вровень, но казанцы дожали соперника. Чем удивит нас второе противостояние в Казани?

🏆🏒 19:00: «Локомотив» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, финал, второй матч

Интрига: как «Ак Барс» отреагирует на трудности?

«Ак Барс» столкнулся с первым серьёзным вызовом в этом плей-офф, проиграв стартовый матч финала. Казанцы провели отличный первый период, но реализовать свои моменты не смогли, а во втором «Локомотив» нанёс разящий удар – два гола за 46 секунд, которые предопределили исход встречи. Как отреагирует команда Гатиятулина на эти трудности?

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 31-й тур

Интрига: «Сити» сохранит интригу в борьбе за золото АПЛ?

«Манчестер Сити» на пять очков отстаёт от «Арсенала» в АПЛ. Но у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе. Если «горожане» разберутся дома с «Кристал Пэлас», то интрига в чемпионской гонке сохранится. Если же «Сити» потеряет очки, то «Арсенал» может взять золото уже в следующем туре.

🏆⚽️🎦 22:00: «Ланс» — «ПСЖ», Лига 1, 29-й тур

Интрига: «ПСЖ» станет чемпионом Франции?

«ПСЖ» в случае победы или ничьей с «Лансом» станет чемпионом Франции. Не самая трудная задача, пусть конкурент и идёт сразу за парижанами. Команда Луиса Энрике к концу сезона снова набрала монструозную форму. Поэтому должно произойти большое чудо, чтобы интрига в борьбе за золото Лиги 1 сохранилась после этого матча.

🏆⚽️ 22:00: «Лацио» — «Интер», Кубок Италии, финал

Интрига: «Интер» оформит «золотой» дубль в Италии?

«Интер» уже выиграл Серию А. Теперь команда Кристиана Киву может взять Кубок Италии. В финале миланцы встретятся с «Лацио» Маурицио Сарри. У римлян есть небольшое преимущество: матч пройдёт на их родном «Олимпико». Однако «Интер» — большой фаворит финала. Но смогут ли миланцы реализовать свой статус?

⚽️ 22:30: «Алавес» — «Барселона», Примера, 36-й тур

Интрига: первый матч «Барсы» в статусе чемпиона Испании – 2025/2026

«Барселона» уже стала чемпионом Испании в «класико». Теперь команда Ханс-Дитера Флик доигрывает сезон. Далее — выезд к борющемуся за выживание «Алавесу». Каталонцы уже наверняка будут думать о скором ЧМ-2026. Главное — не травмироваться. А вот «Алавес» наверняка полетит вперёд и будет жёстко рубиться. Так что, возможно, «Барса» останется без победы в первом матче в статусе чемпиона-2025/2026.