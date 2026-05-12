Звёздная Канада и вечные студенты США. Что ждать от этих сборных на ЧМ по хоккею?

Лишь три месяца прошло после великолепного финала Олимпиады Канада — США, и вот международный хоккей возвращается в повестку дня. Уже в пятницу в Швейцарии начинается чемпионат мира: американцы едут туда защищать титул, выигранный год назад в Стокгольме, а канадцы набрали состав с явной целью отомстить за поражения последних лет. Чего ждать от американских команд?

США

Вратари: Дрю Коммессо («Рокфорд», АХЛ), Девин Кули («Калгари»), Джозеф Уолл («Торонто»).

Защитники: Уилл Борген («Рейнджерс»), Деклан Карлайл («Тампа-Бэй»), Коннор Клифтон («Питтсбург»), Джастин Фолк («Детройт»), Уайатт Кайзер («Чикаго»), Райан Линдгрен («Сиэтл»), Мэйсон Лорей («Бостон»), Райан Уфко («Нэшвилл»).

Нападающие: Мэтт Коронато («Калгари»), Пол Коттер («Нью-Джерси»), Джеймс Хэгенс, Алекс Стивз (оба — «Бостон»), Айзек Ховард («Бейкерсфилд», АХЛ), Сэм Лафферти, Оливер Мур (оба — «Чикаго»), Райкер Ли (университет штата Мичиган, NCAA), Райан Леонард («Вашингтон»), Данни Нельсон (университет Нотр-Дам, NCAA), Томас Новак («Питтсбург»), Мэтью Оливер («Коламбус»), Макс Плант (университет Миннесота-Дулут, NCAA), Макс Сассон («Ванкувер») и Мэттью Ткачук («Флорида»).

Кажется, после олимпийского золота американские звёзды снова расслабились. На двух предыдущих чемпионатах мира, которые имели большое влияние на подбор миланского состава, большинство свободных статусных игроков прибыло в сборную. В этом же году мы видим что-то очень похоже на типичные американские команды последних лет за одним большим исключением.

Этим исключением стал Мэттью Ткачук. Лидер «Флориды» половину сезона не играл в хоккей, однако даже после трёх напряжённых и длинных сезонов с попаданием в финалы не хочет рано уходить в отпуск. Его главная цель сейчас проста: «Тройной золотой клуб». Со схожей мотивацией в сборную Канады в 2010-м рванул Кори Перри, который тоже был окружён молодёжью в национальной команде. Правда, в той команде было больше хоккеистов из НХЛ, чем из NCAA.

Не поехали в сборную те люди, которых в последний момент прокатили перед Олимпиадой — в их число входят Адам Фокс, Алекс Дебринкэт, Джейсон Робертсон (хотя у него нет контракта на следующий сезон). Смешно вышло с Джейком Эттингером: голкипер «Далласа» жаловался, что не смог выиграть Кубок Стэнли или стать первым номером в сборной на Олимпиаде. Однако когда появился шанс стать им на ЧМ, то Джейк им не воспользовался.

В результате №1, скорее всего, будет Девин Кули. Вратарь «Калгари» подарил НХЛ одну из самых необычных историй последних лет: всего два сезона назад он был бэкапом в АХЛ, однако в этом сезоне стал одним из немногих светлых пятен в сезоне «Калгари». По показателю голов, отражённых сверх xG, Кули стал вторым в регулярке среди американских вратарей, уступив только Джереми Свейману. Его сменщик Уолл, напротив, провалил сезон, как и весь «Торонто» но благодаря игре за сборную может снова набрать форму — как тот же Свейман год назад.

Защита у американцев довольно крепкая и почти вся состоит из людей с хорошим опытом НХЛ. Но есть загвоздка: по большей части это либо домоседы, либо защитники с оборонительным уклоном. Явный атакующий защитник здесь один — это Джастин Фолк, который получил капитанскую нашивку и в своё время играл на Олимпиаде в Сочи. Других очевидных кандидатов на таскание шайбы у американцев нет, а у Фолка последние годы вышли не лучшими в карьере.

Джастин Фолк (в центре) — новый «Капитан Америка»

И в такой компании Ткачук будет идти за золотом. «Я чертовски надеюсь на победу. Еду туда не в отпуск. Я считаю, что носить форму сборной США — это огромная честь. Я сыграл на Олимпиаде, а теперь еду туда, и у меня всё ещё то чувство, которое было в Милане. Как я могу не хотеть снова стать частью этого? Я очень рад поехать», — говорил игрок ESPN.

Но есть загвоздка: второй самый опытный форвард этой сборной — чистый ролевик Сэм Лафферти, который может и не пробиться в состав. Важно отметить, что соцсети американской федерации хоккея подчёркивают, что состав предварительный и сейчас в нём 26 человек вместо положенных 25. Вполне возможно, сборная ещё кого-то ждёт — хотя бы Мэтта Болди с Райаном Хартманом из «Миннесоты», стоящих на грани вылета.

Заметных фигур, играющих в своих клубах в топ-6, у Штатов не так много. Это Мэтт Коронато, который набрал 45 очков, но стал лучшим бомбардиром страдающего от недостатка шайб «Калгари», а также Томми Новак, запустивший свою карьеру в НХЛ уже в 27 лет — один из наиболее поздно показавших себя игроков с великого драфта-2015. Можно отметить приглашение пары качественных ролевиков, в том числе одного из очень немногих драчунов современной НХЛ Оливера.

Зато американцы очень широко доверяют молодёжи: сразу пять форвардов этой команды взяли золото МЧМ-2025, в том числе уже заигранные в НХЛ Хэгенс и Леонард, выбранные в топ-10 драфта. Возглавит эту сборную Дон Гранато, который ставил в «Баффало» креативный хоккей, так что как минимум играть эта команда будет весело — но не факт, что что-то выиграет.

Возможные сочетания:

Кули (Уолл, Комессо);

Линдгрен — Фолк; Кайзер — Борген; Лорей — Уфко; Карлайл — Клифтон;

Ткачук — Хэгенс — Коронато; Мур — Новак — Леонард; Плант — Нельсон — Ховард; Стивз — Коттер — Оливер.

Канада

Вратари: Джет Гривз («Коламбус»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Кэм Тальбо («Детройт»).

Защитники: Эван Бушар, Дарнелл Нурс (оба — «Эдмонтон»), Дилан Демело («Виннипег»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Дентон Матейчук («Коламбус»), Морган Райлли («Торонто»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»).

Нападающие: Мэтью Барзал («Айлендерс»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба — «Сент-Луис»), Фрейзер Минтен («Бостон»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба — «Виннипег»), Джон Таварес («Торонто»).

Как уже писалось выше, ЧМ в олимпийский год становился для канадского хоккея временем больших экспериментов — особенно если на Олимпиаде брали золото. Однако в этом году сборная болезненно проиграла финал, да и вообще в плей-офф не убедила, на МЧМ разочарование идёт за разочарованием, и хоккейный сезон Канада рискует завершить вообще без титулов. Возможно, из-за этого канадцы пошли на два небычных шага.

Во-первых, у сборной появился освобождённый главный тренер. Им будет Миша Донсков, чей отец имел русские и сербские корни. Донсков будет руководить сборной не только на ЧМ этого года, но также и на МЧМ и ЧМ через год. Донсков прошёл карьерный путь от консультанта по детскому хоккею до видеотренера и ассистента в штабах клубов НХЛ. «Он жертва собственного таланта — слишком хорош во многих вещах сразу», — говорил о нём нынешний генменеджер «Вегаса» Келли Маккриммон. Донскову помогают сразу три главных тренера из НХЛ, в том числе Спенсер Карбери из «Вашингтона».

Во-вторых, в этой команде множество опытных игроков, как и в прошлом сезоне. Даже в неолимпийские годы канадцы в первую очередь старались обкатывать талантов младше 25, чтобы они получали опыт на международном уровне. Таких в этой команде тоже достаточно, но в первую очередь выделяются хоккеисты опытные. Для Райана О’Райлли, например, это будет уже восьмое первенство мира.

Однако в такой компании всех сразу удивил выбор капитана. Нашивку отдали Маклину Селебрини, хотя в этой команде есть и РОР, и тот же Джон Таварес, но они получили только «А». Это выглядит гигантским авансом для парня, однако это лишнее признание того, насколько он хорош. В прошлом году лично Сидни Кросби высказал желание играть в одном звене вместе с Маклином за сборную, а его назначение на капитанский пост в клубе — лишь вопрос года-двух.

Вратари были давней канадской проблемой, и в этом году едет одна из немногих надежд страны на этом направлении. Джет Гривз ярко ворвался в основу «Коламбуса» пару лет назад из АХЛ и оттеснил на второй план проблемного Элвиса Мерзликина. По продвинутой статистике среди канадских вратарей в этой регулярке были лишь Логан Томпсон и Скотт Веджвуд из «Колорадо». Тальбо — опытный ветеран, который десять лет назад в Москве выигрывал золото ЧМ, Иванкович провёл сильный сезон в NCAA уже в 18 лет.

В защите выделяются три кандидата на Олимпиаду, которых отсекли в последний момент. И по Нурсу, и по Бушару, и по Райлли есть вопросы, но надо учитывать, что они играют в клубах, где в принципе есть проблемы с организацией игры в защите, а также небывалый прессинг со стороны медиа и фанатов, которые раздувают каждую их ошибку. Правда, ждать совместной игры двух защитников «Ойлерз» не стоит: в клубе они обычно выходят с другими партнёрами.

Однако и интересная молодёжь здесь тоже есть. Это касается Дикинсона, который уже считается будущим лидером обороны «Шаркс» и провёл свой первый сезон в НХЛ, а прогресс 21-летнего Матейчука — редкая положительная история «Коламбуса» этого сезона. Кроме того, их дополняют стабильные домоседы Уайтклауд и Уозерспун, которые будут в основном закрывать меньшинство — получается вполне стабильная линия защиты.

В атаке многое наверняка будет зависеть от двух клубных связок: Виларди — Шайфли и Холлоуэй — Томас. Первое звено «Виннипега» было самым стабильным в команде и единственное приносило результат: в товарищеском матче с Францией вместе с ними пробовали Селебрини, который провёл космический сезон. Связка из «Блюз» была чуть ли не лучшей в лиге после олимпийской паузы и в какой-то момент казалось, что «Сент-Луис» снова заскочит в плей-офф.

Обращает на себя имя Козенса: форвард «Оттавы» очень здорово смотрелся на двух прошлых ЧМ, где набрал 24 очка. А Таварес и О’Райлли, похоже, будут вытеснены в нижние звенья и станут играть с молодыми. Минтен — одно из главных открытий сезона в НХЛ, который в будущем может заменить «Бостону» потерю топовых центров, 20-летний Финни — редкая радость «Детройта», выбранный в седьмом раунде форвард благодаря готовности прессинговать кого угодно когда угодно пробился в первое звено команды.

На бумаге у Канады самая звёздная команда турнира и есть возможность заполнить ещё два места в линии атаки за счёт игроков, которые вылетели из плей-офф. Однако если что и показали последние турниры сборных — звёздность не гарантирует тебе победы.

Возможные сочетания: