«Питтсбург» хочет оставить Малкина, КХЛ назвала номинантов на приз MVP. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 12 мая 2026 года.

НХЛ представила номинантов на приз лучшему генеральному менеджеру сезона

Национальная хоккейная лига представила номинантов на приз лучшему генеральному менеджеру сезона. В список вошли Билл Герин из «Миннесоты Уайлд», Крис Макфарланд из «Колорадо Эвеланш» и Пэт Вербик из «Анахайм Дакс».

В сезоне «Миннесота» в результате обмена получила защитника Куинна Хьюза. В межсезонье «Миннесота» также подписала контракт с нападающим Нико Штурмом и выменяла Владимира Тарасенко. В дедлайн команда приобрела нападающих Бобби Бринка и Ника Фолиньо, а также защитника Джеффа Питри. Ранее «Уайлд» подписали новое соглашение с Кириллом Капризовым.

«Колорадо» подписал в межсезонье защитника Брента Бёрнса и нападающего Брока Нельсона. В дедлайн клуб получил нападающих Назема Кадри и Николя Руа, а также защитников Бретта Кулака и Ника Бланкенбурга.

«Анахайм» выбрал на драфте молодых игроков, включая нападающих Беккета Сеннеке и Лео Карлссона, а также приобрёл защитника Джона Карлсона в дедлайн. Ранее клуб подписал контракт с нападающим Микаэлем Гранлундом и получил нападающего Криса Крайдера в межсезонье.

Суд не принял ходатайство об отклонении вины от обвиняемого в убийстве Годро и его брата

Накануне, 11 мая, состоялось судебное заседание по делу водителя Шона Хиггинса, обвиняемого в убийстве Джонни и Мэттью Годро. Суд отклонил ходатайство об отклонении обвинения в сторону мужчины, сообщает онлайн-издание The Athletic.

Напомним, 29 августа 2024 года Джонни Годро и его младший брат Мэттью во время поездки на велосипедах были насмерть сбиты машиной в Олдмансе, штат Нью-Джерси. Братья собирались на свадьбу своей сестры Кэти, которая должна была пройти на следующий день.

На момент гибели Годро являлся левым крайним нападающим клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Он также выступал за национальную команду на чемпионатах мира в 2017, 2018, 2019 и 2024 годах.

Генменеджер «Питтсбурга» Дубас: были бы рады, если бы Малкин остался

Генеральный менеджер и президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался о будущем российского нападающего Евгения Малкина в клубе.

«Очевидно, что у меня был отличный разговор с Евгением, а затем я продолжил общение с его представителем Джеем Пи Барри [по поводу] прошедшего сезона, наших текущих дел и планов на будущее.

Не думаю, что наши молодые игроки сделали достаточно, чтобы кто-то мог сказать, будто он их затмевает. Так что мы были бы рады, если бы Малкин остался. Мы продолжаем работать над этим вместе с Джеем Пи. Полагаю, я предельно ясно выразился», — приводит слова Дубаса журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

Срок действующего соглашения 39-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Коламбус» продлил контракт с форвардом Чарли Койлом на общую сумму $ 36 млн

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» объявила о подписании шестилетнего контракта с нападающим Чарли Койлом на сумму $ 36 млн (кэпхит составил $ 6 млн).

В сезоне-2025/2026 34-летний хоккеист провёл 82 игры, где забросил 20 шайб и отдал 38 результативных передач. Всего в НХЛ на его счету 1032 встречи и 543 (209+334) очка.

«В прошлом сезоне Чарли оказал огромное влияние на нашу команду как на льду, так и за его пределами, и удержать его в «Коламбусе» было приоритетной задачей. Он — воплощение настоящего профессионала, выносливый, надёжный и результативный праворукий центрфорвард, чьи лидерские качества, характер и стабильность чрезвычайно ценны в этой лиге. Мы очень рады, что он продолжит оставаться очень важной частью команды на долгие годы», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

Стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». Так, за награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачёв, капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов и нападающий минского «Динамо» Сэм Энас. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров.

Ткачёв, перешедший в «Металлург» в межсезонье, по итогам регулярного чемпионата стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды. Он набрал 71 (13+58) очко в 66 матчах. У Шарипзянова 67 (23+44) очков в 66 играх, а у Энаса — 89 (32+57) очков в 67 встречах.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдёт 28 мая 2026 года.