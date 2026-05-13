Сумасшедший курьёз спас «Баффало»! А сын легенды НХЛ близок к крутому рекорду

В первом матче серии «Баффало» слишком буднично переиграл не до конца восстановившийся после семиматчевой серии с «Тампой» «Монреаль». «Клинки» без лишнего лоска реализовали возникшие шансы, а затем «засушили» одну из самых разнообразных атак НХЛ.

Однако далее начали возникать большие проблемы. В первую очередь, они были связаны с тем, что «Канадиенс» в этом плей-офф показывают вариативность, которой не было даже в регулярном чемпионате. В команде Сан-Луи по-настоящему опасны все четыре тройки, что не даёт соперникам возможности подстроиться и прикрыть отдельные мощные сочетания.

Во-вторых, у «Хабс» наконец-то заработало мощное большинство, которое во второй половине серии с «Лайтнинг» очень сильно просело. В третьем матче спецбригада большинства с Хатсоном, Демидовым, Слафковски, Кофилдом и Сузуки буквально издевалась над «клинками» и могла забрасывать больше чем две шайбы.

Теоретически «Баффало» ещё было куда отступать, однако практически допускать такое было нельзя. Выбираться с 1-3 в серии было бы крайне тяжело. Активное начало привело к голу уже на седьмой минуте – Доун, Норрис и Самуэльссон разыграли красивую трёхходовку и в две передачи разорвали оборону «Хабс».

Джош Доун, сын легенды НХЛ Шейна Доуна, находится всё ближе к рекорду франшизы по серии с голевыми передачами. Сейчас у форварда «Баффало» пять таких матчей подряд, рекорд принадлежит Жильберу Перро – в 1981 году он провёл семь игр подряд с результативными пасами.

Гости продолжили душить соперника и даже сумели в скором времени забросить вторую, однако шайба после просмотра была не засчитана.

В этот момент и наметился перелом. Сначала позабытый на пятаке Ньюхук с передач Демидова и Эванса забросил пятую шайбу в последних трёх матчах, а под занавес первого периода Кофилд реализовал большинство.

Таких вольностей, как на старте первого отрезка, «Монреаль» больше не допускал, а «Баффало» тяжело преодолевал даже среднюю зону. Как оказалось, чтобы забить, это делать и не надо. Получив четырёхминутное большинство, «Баффало» начал раскат из своей зоны, Тейдж Томпсон, едва переступив красную линию, послал шайбу в сторону лицевого борта, а она удивительным рикошетом юркнула за спину Добеша.

Как позже выяснилось, этот сумасшедший курьёз спас «Сэйбрз». В начале третьего периода гости получили право на игру в большинстве и сумели организовать победную шайбу – Доун притянул на себя внимание, нашёл на пятаке Бенсона, который с неудобной руки разобрался с вратарём.

Далее «Баффало» затянулся на все пуговицы и не дал ни единого шанса «Монреалю» спасти матч. «Сэйбрз» одержали волевую победу и сравняли счёт в серии.