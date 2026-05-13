Дорофеев – герой «Вегаса»! Сотворил шедевр, а затем забил в овертайме, став первой звездой

Теперь «рыцари» находятся в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли.

Серия полуфинала Западной конференции НХЛ с участием «Вегаса» и «Анахайма» вполне ожидаемо получается плотной – «рыцари» дважды выходили вперёд в этом противостоянии, однако «утки» в обоих случаях находили способы ответить и восстановить равновесие.

«Голден Найтс», получившие ментальный импульс после прихода Джона Тортореллы на пост главного тренера, смогли обыграть подопечных Джоэля Кенневилля в тех случаях, когда им удавалось максимально ограничить в свободе мощное нападение «Дакс» – в двух проигранных встречах калифорнийцы смогли забросить всего три раза.

Но там, где «Анахайм» огорчал соперников более двух раз, сильнее оказывался именно он – несмотря на то что из четырёх лучших бомбардиров этого розыгрыша Кубка Стэнли двое, включая лидера гонки Митча Марнера, являются «рыцарями», устраивать яркие погони за «утками» «Вегас» был не в силах.

В пятом матче серии «Голден Найтс» снова довелось находиться в статусе догоняющих – в середине первого периода Брейден Макнэбб получил матч-штраф за атаку Райана Пилинга и досрочно отправился в раздевалку. Американский форвард также не смог продолжить встречу – он с трудом покинул лёд, сумев сделать это лишь в сопровождении одноклубников.

Они же отомстили за своего товарища заброшенной шайбой – в четвёртой игре подряд отличился раззабивавшийся Беккетт Сеннеке, который оказался единственным желающим сыграть на добивании после броска Каттера Готье.

Ответ хозяев тоже пришёлся на игру в большинстве и вышел невероятно красивым. Индивидуальным мастерством в очередной раз блеснул Павел Дорофеев, который сделал всё сам – не дал Крису Крайдеру убежать в отрыв, обыграл защитника и неотразимо бросил мимо Лукаша Достала.

Несмотря на довольно результативное начало, следующего гола пришлось ждать аж до третьего периода. У «рыцарей» снова нашёлся игрок, который отличился во втором матче подряд – несколько дней назад Томаш Гертл открыл счёт своим голам в нынешнем розыгрыше плей-офф, а сегодня вывел свою команду вперёд в крайне важный момент.

В какой-то момент показалось, что «Вегас» уже не упустит своего и будет готовиться к шестой игре в качестве лидера серии, но у «Анахайма» были абсолютно другие планы. Роскошную комбинацию снова расчертили Готье и Мэйсон Мактавиш, ставшие соавторами первого гола «уток».

На этот раз они вывели на бросок Олена Целльвегера – у молодого защитника было полно времени, чтобы обработать передачу и хорошенько прицелиться. С первым возникли трудности, которые канадцу удалось преодолеть, зато финиш получился на загляденье. Да ещё и спас «Дакс» в основное время.

Первый дополнительный период в этом противостоянии продлился чуть больше четырёх минут. И героем в нём, а заодно и во всём матче стал Дорофеев. Шедевра в первом периоде ему оказалось недостаточно – он идеально подстроился под передачу Джека Айкела, попал по скачущей шайбе и в очередной раз поставил «Ти-Мобайл Арену» на уши. На этот раз с победным голом.

3:2 ОТ в матче и 3-2 в серии – благодаря Дорофееву, который, естественно, был признан первой звездой встречи, «Вегас» теперь находится в одном шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли.