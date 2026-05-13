Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Чемпионат мира по хоккею – 2026, главные звёзды турнира, Сидни Кросби, Маклин Селебрини, Роман Йози, Александр Барков

Грандиозный сюрприз от Канады и главная надежда Швейцарии. Топ главных звёзд ЧМ-2026
Сергей Емельянов
Топ главных звёзд ЧМ-2026
Комментарии
После олимпийского турнира большинство сборных сильно ослабло, но всё равно будет на кого посмотреть.

Через несколько дней, 15 мая, в Швейцарии стартует чемпионат мира по хоккею. Как это часто раньше и бывало в годы, когда в главном турнире четырёхлетия принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги, на постолимпийские чемпионаты мира многие национальные команды привозили максимально ослабленные составы. Нынешнее мировое первенство не стало исключением.

ЧМ-2026 — хоккей Подробнее

Особенно хорошо это заметно на примере сборных США, Швеции, Германии и Чехии, которые в этом году не досчитались сразу нескольких десятков игроков, в теории имевших возможность приехать на чемпионат мира. Однако на предстоящем турнире всё равно будет на кого посмотреть. Например, грандиозный сюрприз накануне подарила Федерация хоккея Канады. С изучения её самых именитых игроков и начнём представление главных звёзд ЧМ-2026.

Полный разбор двух североамериканских сборных на ЧМ-2026
Звёздная Канада и вечные студенты США. Что ждать от этих сборных на ЧМ по хоккею?
Звёздная Канада и вечные студенты США. Что ждать от этих сборных на ЧМ по хоккею?

Сидни Кросби, Маклин Селебрини, Марк Шайфли, Эван Бушар, Мэтью Барзал – сборная Канады

Нынешний хоккейный сезон для канадской федерации хоккея в любом случае уже обернулся поистине грандиозным разочарованием. В финале олимпийского турнира «кленовые» в овертайме уступили сборной США, досадным для себя образом упустив золотые медали Игр в Италии. На молодёжном и юниорском чемпионатах мира канадцы и вовсе довольствовались одной бронзовой медалью МЧМ-2026.

В этой связи неудивительно, что на предстоящий чемпионат мира канадцы изначально везут довольно приличный состав с Маклином Селебрини, Марком Шайфли, Эваном Бушаром, Мэтью Барзалом, Райаном О’Райлли и Джоном Таваресом. Проведший грандиозный сезон за «Сан-Хосе» Селебрини в своём юном возрасте ещё не успел наиграться в хоккей, поэтому готов вписываться в любую движуху.

Остальные не вошли в состав канадцев на Олимпийские игры. Тот же Бушар в этой ситуации мог бы затаить обиду на федерацию и отказаться от выступления на ЧМ, но на Олимпиаде в Италии хоккейная жизнь не заканчивается. Впереди ещё будут другие крупные турниры, и есть ощущение, что согласием приехать защитник «Эдмонтон Ойлерз» решил продемонстрировать свою лояльность.

Эван Бушар

Эван Бушар

Фото: Steph Chambers/Getty Images

Но главный сюрприз канадцы преподнесли во вторник вечером, объявив об участии в турнире Сидни Кросби. Очевидно, что столь удивительного развития событий не ожидали в самой федерации, ведь за несколько дней до этого канадцы официальном объявили, что капитаном национальной команды на ЧМ-2026 станет 19-летний Селебрини. Сложно было представить, что член «Тройного золотого клуба» после обидного вылета из плей-офф НХЛ рванёт в Европу, однако Кросби в очередной раз демонстрирует свою преданность хоккею и верность национальной команде.

Возможно, на сенсационное решение Сидни повлияло то, как именно он завершил выступление на Олимпиаде. Тогда легендарный нападающий травмировался в четвертьфинале, вследствие чего пропустил полуфинал и финал. За главными матчами олимпийского турнира Кросби был вынужден наблюдать со стороны. Теперь у канадского форварда появляется возможность добыть ещё одно золото в богатую коллекцию личных наград.

Что произошло с Кросби в четвертьфинале Олимпиады?
Дорогая цена. В Канаде лукавили о статусе Кросби на Олимпиаде — он выбыл надолго
Дорогая цена. В Канаде лукавили о статусе Кросби на Олимпиаде — он выбыл надолго

Роман Йози, Нико Хишир, Тимо Майер, Нино Нидеррайтер, Янис Мозер – сборная Швейцарии

Если взять отрезок с 2013 года, за последние 13 лет швейцарская сборная четыре раза играла в финале чемпионатов мира. Европейская команда является финалистом двух последних мировых первенств, но выиграть долгожданное золото ей до сих пор не удалось. Особенно тяжёлым стало поражение в прошлогоднем финале, когда судьбу встречи решила единственная шайба Тейджа Томпсона на старте овертайма (1:0 ОТ в пользу сборной США).

Отчёт по финалу последнего чемпионата мира
Впервые за 65 лет! Сборная США — чемпион мира по хоккею!
Впервые за 65 лет! Сборная США — чемпион мира по хоккею!

Неудивительно, что на домашний чемпионат мира швейцарцы везут мощнейший состав, в который вошли Роман Йози, Нико Хишир, Тимо Майер, Нино Нидеррайтер и Янис Мозер. На решение игроков не повлияло даже увольнение многолетнего главного тренера национальной команды Патрика Фишера. Известно, что лидеры сборной пытались отстоять своего наставника, но и без него швейцарцы будут одними из главных фаворитов ЧМ-2026.

Мэттью Ткачук – сборная США

Кажется, после олимпийского золота американские звёзды снова расслабились. На двух предыдущих чемпионатах мира, у которых было большое влияние на подбор миланского состава, большинство свободных статусных игроков прибыло в сборную. В этом же году мы видим что-то очень похоже на типичные американские команды последних лет за одним большим исключением.

Этим исключением стал Мэттью Ткачук. Лидер «Флориды» половину сезона не играл в хоккей, однако даже после трёх напряжённых и длинных сезонов с попаданием в финалы не хочет рано уходить в отпуск. Его главная цель сейчас проста – «Тройной золотой клуб». Однако реализовать свою мечту в Швейцарии двукратному обладателю Кубка Стэнли и олимпийскому чемпиону будет невероятно сложно. Уж слишком слаб остальной подбор игроков у американской команды.

Александр Барков, Антон Лунделль, Йоонас Корписало – сборная Финляндии

30-летний Александр Барков не провёл ни одного матча регулярного сезона-2025/2026 из-за травмы колена. Финский форвард мог сыграть в этом плей-офф, однако без него «пантерам» не удалось туда пробиться. Таким образом, последний раз Барков выходил на лёд в плей-офф НХЛ прошлого сезона, когда набрал 22 очка в 23 играх и помог «Пантерз» взять второй подряд Кубок Стэнли.

Александр Барков

Александр Барков

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Без Баркова «Флорида» заняла седьмое место в своём дивизионе и не попала в плей-офф впервые за семь сезонов. Тяжёлая травма помешала финскому нападающему сыграть и на Олимпиаде, поэтому решение приехать на чемпионат мира в данной ситуации было абсолютно очевидным.

Приехал в Швейцарию и ещё один нападающий «Флориды» Антон Лунделль, а вот Юусе Сарос этот чемпионат мира пропустит. Но и без него вратарская бригада у финнов подбирается очень приличная: Йоонас Корписало и Юстус Аннунен приехали в сборную из НХЛ, а прекрасно нам знакомый по игре в КХЛ Харри Сятери, видимо, будет третьим номером.

Роман Червенка – сборная Чехии

Если вы не интересовались хоккеем последние 10 лет, в сборной Чехии вы ничего не пропустили. Бывший форвард «Авангарда» и СКА Роман Червенка в свои 40 лет по-прежнему остаётся главной надеждой этой европейской сборной. Давид Пастрняк и другие чешские игроки НХЛ в этом году отказались от выступления на чемпионате мира, поэтому именно на Червенку будут возложены главные атакующие надежды команды Радима Рулика. Выступающий сейчас за «Динамо» Пардубице Червенка едет на свой 13-й (!) чемпионат мира.

Филипп Грубауэр, Мориц Зайдер – сборная Германии

Сборная Германии могла собрать куда более серьёзный состав, но Леон Драйзайтль, Тим Штюцле и Джон-Джейсон Петерка в этот раз в национальную команду не приехали. Без них главными звёздами сборной будут Мориц Зайдер и Филипп Грубауэр. Также из числа игроков НХЛ на чемпионат мира выбрался Джош Самански.

Календарь чемпионата мира

Оливер Экман-Ларссон, Лукас Рэймонд – сборная Швеции

Максимально ослабленный состав получилось собрать и сборной Швеции. Здесь всё очевидно. Позади домашний чемпионат мира 2025 года и олимпийский турнир в Италии, которые стали окончательной точкой провала для Сэма Халлама на посту главного тренера «Тре Крунур».

Хорошо известно из шведской прессы, что отношения между Халламом и многими признанными лидерами национальной команды не сложились. Поэтому за последние четыре года шведы не добились ни одной победы на взрослых международных турнирах, и после чемпионата мира Сэм возвращается к клубной работе.

С нового сезона главным тренером сборной снова будет легендарный шведский тренер Рикард Грёнборг, и уже через год «Тре Крунур» наверняка соберут куда более серьёзный состав на ЧМ-2027. Пока же главными звёздами сборной станут Лукас Рэймонд и Оливер Экман-Ларссон.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android