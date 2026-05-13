Грандиозный сюрприз от Канады и главная надежда Швейцарии. Топ главных звёзд ЧМ-2026

После олимпийского турнира большинство сборных сильно ослабло, но всё равно будет на кого посмотреть.

Через несколько дней, 15 мая, в Швейцарии стартует чемпионат мира по хоккею. Как это часто раньше и бывало в годы, когда в главном турнире четырёхлетия принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги, на постолимпийские чемпионаты мира многие национальные команды привозили максимально ослабленные составы. Нынешнее мировое первенство не стало исключением.

Особенно хорошо это заметно на примере сборных США, Швеции, Германии и Чехии, которые в этом году не досчитались сразу нескольких десятков игроков, в теории имевших возможность приехать на чемпионат мира. Однако на предстоящем турнире всё равно будет на кого посмотреть. Например, грандиозный сюрприз накануне подарила Федерация хоккея Канады. С изучения её самых именитых игроков и начнём представление главных звёзд ЧМ-2026.

Сидни Кросби, Маклин Селебрини, Марк Шайфли, Эван Бушар, Мэтью Барзал – сборная Канады

Нынешний хоккейный сезон для канадской федерации хоккея в любом случае уже обернулся поистине грандиозным разочарованием. В финале олимпийского турнира «кленовые» в овертайме уступили сборной США, досадным для себя образом упустив золотые медали Игр в Италии. На молодёжном и юниорском чемпионатах мира канадцы и вовсе довольствовались одной бронзовой медалью МЧМ-2026.

В этой связи неудивительно, что на предстоящий чемпионат мира канадцы изначально везут довольно приличный состав с Маклином Селебрини, Марком Шайфли, Эваном Бушаром, Мэтью Барзалом, Райаном О’Райлли и Джоном Таваресом. Проведший грандиозный сезон за «Сан-Хосе» Селебрини в своём юном возрасте ещё не успел наиграться в хоккей, поэтому готов вписываться в любую движуху.

Остальные не вошли в состав канадцев на Олимпийские игры. Тот же Бушар в этой ситуации мог бы затаить обиду на федерацию и отказаться от выступления на ЧМ, но на Олимпиаде в Италии хоккейная жизнь не заканчивается. Впереди ещё будут другие крупные турниры, и есть ощущение, что согласием приехать защитник «Эдмонтон Ойлерз» решил продемонстрировать свою лояльность.

Но главный сюрприз канадцы преподнесли во вторник вечером, объявив об участии в турнире Сидни Кросби. Очевидно, что столь удивительного развития событий не ожидали в самой федерации, ведь за несколько дней до этого канадцы официальном объявили, что капитаном национальной команды на ЧМ-2026 станет 19-летний Селебрини. Сложно было представить, что член «Тройного золотого клуба» после обидного вылета из плей-офф НХЛ рванёт в Европу, однако Кросби в очередной раз демонстрирует свою преданность хоккею и верность национальной команде.

Возможно, на сенсационное решение Сидни повлияло то, как именно он завершил выступление на Олимпиаде. Тогда легендарный нападающий травмировался в четвертьфинале, вследствие чего пропустил полуфинал и финал. За главными матчами олимпийского турнира Кросби был вынужден наблюдать со стороны. Теперь у канадского форварда появляется возможность добыть ещё одно золото в богатую коллекцию личных наград.

Роман Йози, Нико Хишир, Тимо Майер, Нино Нидеррайтер, Янис Мозер – сборная Швейцарии

Если взять отрезок с 2013 года, за последние 13 лет швейцарская сборная четыре раза играла в финале чемпионатов мира. Европейская команда является финалистом двух последних мировых первенств, но выиграть долгожданное золото ей до сих пор не удалось. Особенно тяжёлым стало поражение в прошлогоднем финале, когда судьбу встречи решила единственная шайба Тейджа Томпсона на старте овертайма (1:0 ОТ в пользу сборной США).

Неудивительно, что на домашний чемпионат мира швейцарцы везут мощнейший состав, в который вошли Роман Йози, Нико Хишир, Тимо Майер, Нино Нидеррайтер и Янис Мозер. На решение игроков не повлияло даже увольнение многолетнего главного тренера национальной команды Патрика Фишера. Известно, что лидеры сборной пытались отстоять своего наставника, но и без него швейцарцы будут одними из главных фаворитов ЧМ-2026.

Мэттью Ткачук – сборная США

Кажется, после олимпийского золота американские звёзды снова расслабились. На двух предыдущих чемпионатах мира, у которых было большое влияние на подбор миланского состава, большинство свободных статусных игроков прибыло в сборную. В этом же году мы видим что-то очень похоже на типичные американские команды последних лет за одним большим исключением.

Этим исключением стал Мэттью Ткачук. Лидер «Флориды» половину сезона не играл в хоккей, однако даже после трёх напряжённых и длинных сезонов с попаданием в финалы не хочет рано уходить в отпуск. Его главная цель сейчас проста – «Тройной золотой клуб». Однако реализовать свою мечту в Швейцарии двукратному обладателю Кубка Стэнли и олимпийскому чемпиону будет невероятно сложно. Уж слишком слаб остальной подбор игроков у американской команды.

Александр Барков, Антон Лунделль, Йоонас Корписало – сборная Финляндии

30-летний Александр Барков не провёл ни одного матча регулярного сезона-2025/2026 из-за травмы колена. Финский форвард мог сыграть в этом плей-офф, однако без него «пантерам» не удалось туда пробиться. Таким образом, последний раз Барков выходил на лёд в плей-офф НХЛ прошлого сезона, когда набрал 22 очка в 23 играх и помог «Пантерз» взять второй подряд Кубок Стэнли.

Без Баркова «Флорида» заняла седьмое место в своём дивизионе и не попала в плей-офф впервые за семь сезонов. Тяжёлая травма помешала финскому нападающему сыграть и на Олимпиаде, поэтому решение приехать на чемпионат мира в данной ситуации было абсолютно очевидным.

Приехал в Швейцарию и ещё один нападающий «Флориды» Антон Лунделль, а вот Юусе Сарос этот чемпионат мира пропустит. Но и без него вратарская бригада у финнов подбирается очень приличная: Йоонас Корписало и Юстус Аннунен приехали в сборную из НХЛ, а прекрасно нам знакомый по игре в КХЛ Харри Сятери, видимо, будет третьим номером.

Роман Червенка – сборная Чехии

Если вы не интересовались хоккеем последние 10 лет, в сборной Чехии вы ничего не пропустили. Бывший форвард «Авангарда» и СКА Роман Червенка в свои 40 лет по-прежнему остаётся главной надеждой этой европейской сборной. Давид Пастрняк и другие чешские игроки НХЛ в этом году отказались от выступления на чемпионате мира, поэтому именно на Червенку будут возложены главные атакующие надежды команды Радима Рулика. Выступающий сейчас за «Динамо» Пардубице Червенка едет на свой 13-й (!) чемпионат мира.

Филипп Грубауэр, Мориц Зайдер – сборная Германии

Сборная Германии могла собрать куда более серьёзный состав, но Леон Драйзайтль, Тим Штюцле и Джон-Джейсон Петерка в этот раз в национальную команду не приехали. Без них главными звёздами сборной будут Мориц Зайдер и Филипп Грубауэр. Также из числа игроков НХЛ на чемпионат мира выбрался Джош Самански.

Оливер Экман-Ларссон, Лукас Рэймонд – сборная Швеции

Максимально ослабленный состав получилось собрать и сборной Швеции. Здесь всё очевидно. Позади домашний чемпионат мира 2025 года и олимпийский турнир в Италии, которые стали окончательной точкой провала для Сэма Халлама на посту главного тренера «Тре Крунур».

Хорошо известно из шведской прессы, что отношения между Халламом и многими признанными лидерами национальной команды не сложились. Поэтому за последние четыре года шведы не добились ни одной победы на взрослых международных турнирах, и после чемпионата мира Сэм возвращается к клубной работе.

С нового сезона главным тренером сборной снова будет легендарный шведский тренер Рикард Грёнборг, и уже через год «Тре Крунур» наверняка соберут куда более серьёзный состав на ЧМ-2027. Пока же главными звёздами сборной станут Лукас Рэймонд и Оливер Экман-Ларссон.