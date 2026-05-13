«Трактор» возглавит бывший тренер «Филадельфии» и сборной США. Что нужно о нём знать?

У Скотта Гордона 30 лет работы в хоккее на всех уровнях — правда, за это время он ничего не выиграл.

Каких только имён не всплывало вокруг поста нового главного тренера «Трактора»! Упоминался в первую очередь Дмитрий Квартальнов, который совсем недавно считался фаворитом на место в любом топ-клубе, а потом, после 0-4 во втором раунде, резко уронил свои акции. Потом в телеграм-каналах стали упоминаться имена разных американских тренеров из низших лиг.

Сегодня гендиректор «Трактора» Иван Савин объявил, что клуб возглавит бывший главный тренер «Айлендерс» и «Филадельфии» Скотт Гордон, слухи о назначении которого появились вчера. «Мы учитывали его опыт и стиль работы. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. У него огромный опыт как у главного тренера, так и ассистента в различных лигах. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», — сказал Савин «РБ Спорт».

Гордон — бывший вратарь, и это сразу же накладывает отпечаток. Вратари-тренеры что в футболе, что в хоккее часто ставят специфичные игровые системы. Гордон даже успел поиграть в НХЛ за «Квебек», который с отрывом был худшей командой лиги в конце 80-х, и даже участвовал на Олимпиаде-1992 в эру, когда туда энхаэловцы ещё не ездили. Правда, это участие ограничилось выходом на замену в бронзовом матче, где Штаты проигрывали Чехословакии 0:4 (закончили 1:6).

Скотт Гордон в составе сборной США (справа) Фото: AP Photo/ТАСС

В 31 год Гордон начал тренерскую карьеру, а спустя девять лет получил свою первую важную работу: возглавил фарм-клуб «Бостона». В «Провиденсе» Гордон заработал репутацию тренера, который хорошо развивает игроков. Пожалуй, самым известным выпускником был Давид Крейчи: выбранный в концовке второго раунда чех не был очевидной фигурой. Однако Давид в первом же сезоне на взрослом уровне набрал 74 очка в 69 играх и быстро поднялся в основу. Успел Гордон поработать и с Патрисом Бержероном, который опустился в АХЛ из-за локаута в НХЛ.

Игроки и тренеры отмечали в качестве положительных качеств Гордона его умение работать от сильных сторон игроков и находить им правильное применение и место в составе. «Скотт всегда говорит прямо и честно, никаких увиливаний, ужимок. Он честен с игроками, и хоккеисты это высоко ценят — он не ищет оправданий», — говорил помощник Гордона Роб Мюррей.

В 2008-м Гордон пошёл на повышение и возглавил «Айлендерс». Клуб из Нью-Йорка тогда лежал в руинах: самыми известными и статусными игроками были Билл Герин и Даг Уэйт, и обоим хоккеистам было уже по 38. Букмекеры отводили этой команде третье место с конца в НХЛ: неудивительно, что она стала последней в лиге и выиграла лотерею драфта, где получила возможность выбрать Джона Тавареса.

Сейчас это уже забыто на фоне неудач Тавареса на клубном уровне, однако в НХЛ он приходил в статусе нового хоккейного божества: пиарили его не хуже, чем Кросби. Однако «Айлендерс» с Таваресом не сделали резкого шага вперёд, хотя чуть-чуть оттолкнулись ото дна. При этом на старте третьего года Тавареса команда проиграла четыре матча из первых 17, после чего Гордона в ноябре 2010-го уволили. За этот шаг «Айлендерс» критиковали: команда в целом находилась в системном кризисе, а её владелец как-то заявил, что неплохие вратари получились бы из… борцов сумо.

Скотт Гордон Фото: Mike Stobe/Getty Images

Параллельно Гордон работал со сборной США: в 2010-м вошёл в штаб на Олимпиаду, а потом трижды подряд возил команду на ЧМ. Правда, вышло плохо: в 2010-м американцы умудрились отправиться на раунд на выбывание (когда ЧМ игрался по старой схеме с двумя групповыми этапами), а потом дважды подряд вылетала в четвертьфиналах. Вылет в 2012-м вышел особо обидным: финны забили победный гол за девять секунд до конца основного времени. Справедливости ради стоит отметить, что тогда американских звёзд на ЧМ и калачом было не заманить.

Три года Гордон работал в «Торонто» помощником, отвечал за большинство: дважды спецбригада «листьев» входила в топ-10 НХЛ, В 2015-м Гордон снова стал главным тренером и возглавил фарм-клуб «Филадельфии», где работал шесть лет с небольшим перерывом. Зимой 2018-м «лётчики» уволили Дэйва Хэкстола, и шеф фарм-клуба стал временным главным тренером, который доработал сезон НХЛ до конца.

«Филадельфия» в какой-то момент резко прибавила при Гордоне, однако из-за провала на финише сезона в плей-офф не попала. Болельщики хвалили нового главного тренера за то, что он стал больше доверять молодым игрокам: после смены на скамейке больше игрового времени получили Трэвис Санхайм, Оскар Линдблом, стали получать шансы парни из АХЛ. Однако фанатам не особо нравился скучный и консервативный стиль игры Гордона.

После 2021-го Гордон был ассистентом в «Сан-Хосе», а в прошлом сезоне возглавлял юниорскую команду «Ватерлоо» из молодёжной лиги USHL. Клуб занял последнее место в сезоне, хотя за год до этого попал в финал — и это наверняка будут припоминать, когда о назначении Гордона объявят официально. Однако тренер-ветеран работал с совершенно новой командой, состав которой даже по меркам молодёжного хоккея был юным.

Что получает «Трактор»? Как уже сказано выше, Гордон — тренер с уклоном в защиту и организованную игру. Иван Проворов говорил о тренерской смене в «Филадельфии»: «Мы поменяли среднюю зону, где раньше играли 1-2-2, а теперь стали действовать 1-3-1. В связи с этим возникли перемены и команде нужно было время, чтобы привыкнуть. Сейчас это приносит плоды». Где-то в Омске уже ожидают дерби ловушек в средней зоне.

Гордона уважают игроки. Михаил Воробьёв, игравший под его руководством в фарме «Филадельфии», рассказывал: «Я нашёл с ним общий язык, я понимал, что он хочет от меня, всегда мог с ним поговорить. Первые месяца три, наверное, каждый день смотрел с ним видео. Разбирали всех центральных нападающих, он мне подсказывал. Гордон, наверное, единственный человек, который не врал мне в Америке. Говорил то, что думал».

Скотт Гордон Фото: Karl B DeBlaker/AP Photo/ТАСС

Более опытные игроки тоже хорошо отзывались о тренере. «Он дал нам новую жизнь, новые идеи. Гордо заработал уважение от игроков, и это важно: слишком глубока была дыра, в которую мы себя загнали до этого. Мне нравилось играть под его руководством, и большинству игроков тоже», — говорил Якуб Ворачек. «Гордо помог нам разобраться со множеством нюансов, а их исполнение на льду — это уже ответственность игроков», — заявлял Шон Кутюрье.

И это поведение важно на фоне Бенуа Гру. Франкофон к концу своей работы, как сейчас модно говорить, стал очень токсичным. Однако и как тренер Гру добивался большего: его фабрика талантов в фарме «Тампы» была более продуктивной, чем филадельфийская, а Гру был очень успешным молодёжным тренером и на клубном уровне, и на уровне сборных. Гордон к 63 никогда не играл в финалах на клубном уровне.

Ещё один вопрос к Гордону — использование вратарей (а это как раз для «Трактора» крайне актуально). В том самом сезоне в «Филадельфии» «лётчики» использовали сразу восемь вратарей и побили антирекорд лиги, а Гордон стал его соавтором. С одной стороны, именно после смены тренера в НХЛ дебютировал Картер Харт, который на тот момент считался лучшим молодым канадским голкипером и провёл сильную концовку сезона. С другой, именно тренер стал человеком, к которому предъявляли претензии за неправильное использование своих вратарей.

Проблема тренерского рынка КХЛ-2026 в том, что очевидных кандидатов здесь нет. Русских топовых тренеров без контракта почти нет, европейский рынок почти полностью закрыт, лучшие американцы будут до последнего ждать мест в НХЛ. Любое назначение превращается в лотерею — и у Гордона по крайней мере есть опыт работы на всех уровнях и хорошая репутация.