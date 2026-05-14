Овечкин останется в НХЛ или вернулся в Россию навсегда? Главный сериал лета. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Нынешний контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном» завершается всего через полтора месяца — 30 июня. Капитан «столичных» пока не решил, продолжит ли карьеру в НХЛ. Ови отметил, что примет решение летом. Наверняка ему просто нужно немного времени, чтобы отдохнуть от сезона, взвесить все «за» и «против», а также обсудить это с близкими.

Впрочем, вокруг Великой восьмёрки и его будущего по-прежнему ходит много слухов. Кто-то уверен, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном», кто-то считает, что Александр вскоре вернётся в Россию. Мнений много, но фактов минимум.

Что точно известно, так это то, что нападающий всё ещё хорош. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталз» в сезоне-2025/2026. Хоть команда не вышла в плей-офф, её капитан сделал всё, что было в его силах, доказав, что по-прежнему способен выступать на высоком уровне. «Чемпионат» запускает онлайн-трансляцию, в которой будет подробно следить за будущим Овечкина.