Останется ли в НХЛ Александр Овечкин, подпишет ли контракт с Вашингтоном или будет играть в КХЛ, новости и подробности

Овечкин останется в НХЛ или вернулся в Россию навсегда? Главный сериал лета. LIVE
Владимир Лаевский
Александр Овечкин
Комментарии
Следим за будущим величайшего хоккеиста современности.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Нынешний контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном» завершается всего через полтора месяца — 30 июня. Капитан «столичных» пока не решил, продолжит ли карьеру в НХЛ. Ови отметил, что примет решение летом. Наверняка ему просто нужно немного времени, чтобы отдохнуть от сезона, взвесить все «за» и «против», а также обсудить это с близкими.

Впрочем, вокруг Великой восьмёрки и его будущего по-прежнему ходит много слухов. Кто-то уверен, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном», кто-то считает, что Александр вскоре вернётся в Россию. Мнений много, но фактов минимум.

Что сейчас говорят в «Вашингтоне»:
«У нас два плана — с Овечкиным и без него». Боссы «Вашингтона» — о будущем клуба
Что точно известно, так это то, что нападающий всё ещё хорош. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталз» в сезоне-2025/2026. Хоть команда не вышла в плей-офф, её капитан сделал всё, что было в его силах, доказав, что по-прежнему способен выступать на высоком уровне. «Чемпионат» запускает онлайн-трансляцию, в которой будет подробно следить за будущим Овечкина.

Александр Овечкин вернулся в Россию
Live Владимир Лаевский

В Россию Овечкин возвращался с огромным количеством сумок. Фотография из аэропорта по-настоящему устрашает…

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

Как отмечалось в СМИ, нападающему понадобился грузовой фургон для перевозки багажа после прилёта в Москву. Хоккеист привёз с собой несколько десятков клюшек и чемоданов, из-за чего для транспортировки вещей потребовался отдельный автомобиль.

Причём добирался Ови не напрямую, а через Стамбул. В дороге семья Овечкиных провела почти сутки.

12:39 Владимир Лаевский

Александр Овечкин вернулся в Россию

… пока просто прилетел обратно в Москву. Это случилось вчера, 13 мая.

Фото: Официальный канал медиа-команды Александра Овечкина

12:37 Владимир Лаевский

К слову, после пресс-конференции некоторые российские журналисты попытались выдать желаемое за действительное. Они распространили очевидную шутку Овечкина под видом серьёзного заявления.

На вопрос, что Александр хотел бы услышать от генерального менеджера Криса Патрика во время их разговора, хоккеист ответил: «Контракт ещё на два года. (смеётся) Вот он. Подпиши его. И вперёд!» Но это, конечно же, была просто шутка.

А потом Ови добавил: «Не могу раскрывать все свои планы, мне предстоит принять сложное решение. В первую очередь эта команда должна была проходить в плей-офф и претендовать на Кубок Стэнли, это основное. Конечно, многое зависит от семьи, от здоровья, но в общекомандном плане главное это».

Подробнее об этом довольно скандальном эпизоде:
«Контракт на два года». Овечкина поняли неверно — он ещё не решил, что останется в НХЛ
12:04 Владимир Лаевский

Впрочем, тогда же Овечкин заявил, что будет поддерживать форму в межсезонье: «Всё зависит от меня и от того, как я буду работать со своим телом. Во время сезона много матчей, хватает получасовых тренировок, но летом надо рвать задницу по полной, чтобы оставаться в форме. Это легко в 20 лет, но в 40 тяжелее и с каждым годом становится всё сложнее. Я поговорю с Павлом (Бурлаченко, тренером по физподготовке) и пойму, как именно мы будем готовиться летом».

12:02 Владимир Лаевский

Пока мы ждём свежих новостей, вспомним, что вообще говорил сам Ови.

Месяц назад, в середине апреля, спустя всего пару дней после последнего матча с «Коламбусом» нападающий провёл пресс-конференцию, посвящённую итогам сезона. Тогда он дал надежду: «Я практически уверен, что это не последняя моя игра. Надеюсь, это не последняя встреча с «Коламбусом». Как я уже говорил, мне нужно принять решение».

Обнадёжил, но конкретики не дал.

«Сыновья хотят, чтобы я остался в НХЛ». Главное из пресс-конференции Овечкина
