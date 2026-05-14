Овечкин останется в НХЛ или вернулся в Россию навсегда? Главный сериал лета. LIVE

Нынешний контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном» завершается всего через полтора месяца — 30 июня. Капитан «столичных» пока не решил, продолжит ли карьеру в НХЛ. Ови отметил, что примет решение летом. Наверняка ему просто нужно немного времени, чтобы отдохнуть от сезона, взвесить все «за» и «против», а также обсудить это с близкими.
Впрочем, вокруг Великой восьмёрки и его будущего по-прежнему ходит много слухов. Кто-то уверен, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном», кто-то считает, что Александр вскоре вернётся в Россию. Мнений много, но фактов минимум.
Что точно известно, так это то, что нападающий всё ещё хорош. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталз» в сезоне-2025/2026. Хоть команда не вышла в плей-офф, её капитан сделал всё, что было в его силах, доказав, что по-прежнему способен выступать на высоком уровне. «Чемпионат» запускает онлайн-трансляцию, в которой будет подробно следить за будущим Овечкина.
В Россию Овечкин возвращался с огромным количеством сумок. Фотография из аэропорта по-настоящему устрашает…
Как отмечалось в СМИ, нападающему понадобился грузовой фургон для перевозки багажа после прилёта в Москву. Хоккеист привёз с собой несколько десятков клюшек и чемоданов, из-за чего для транспортировки вещей потребовался отдельный автомобиль.
Причём добирался Ови не напрямую, а через Стамбул. В дороге семья Овечкиных провела почти сутки.
Александр Овечкин вернулся в Россию
… пока просто прилетел обратно в Москву. Это случилось вчера, 13 мая.
К слову, после пресс-конференции некоторые российские журналисты попытались выдать желаемое за действительное. Они распространили очевидную шутку Овечкина под видом серьёзного заявления.
На вопрос, что Александр хотел бы услышать от генерального менеджера Криса Патрика во время их разговора, хоккеист ответил: «Контракт ещё на два года. (смеётся) Вот он. Подпиши его. И вперёд!» Но это, конечно же, была просто шутка.
А потом Ови добавил: «Не могу раскрывать все свои планы, мне предстоит принять сложное решение. В первую очередь эта команда должна была проходить в плей-офф и претендовать на Кубок Стэнли, это основное. Конечно, многое зависит от семьи, от здоровья, но в общекомандном плане главное это».
Впрочем, тогда же Овечкин заявил, что будет поддерживать форму в межсезонье: «Всё зависит от меня и от того, как я буду работать со своим телом. Во время сезона много матчей, хватает получасовых тренировок, но летом надо рвать задницу по полной, чтобы оставаться в форме. Это легко в 20 лет, но в 40 тяжелее и с каждым годом становится всё сложнее. Я поговорю с Павлом (Бурлаченко, тренером по физподготовке) и пойму, как именно мы будем готовиться летом».
Пока мы ждём свежих новостей, вспомним, что вообще говорил сам Ови.
Месяц назад, в середине апреля, спустя всего пару дней после последнего матча с «Коламбусом» нападающий провёл пресс-конференцию, посвящённую итогам сезона. Тогда он дал надежду: «Я практически уверен, что это не последняя моя игра. Надеюсь, это не последняя встреча с «Коламбусом». Как я уже говорил, мне нужно принять решение».
Обнадёжил, но конкретики не дал.