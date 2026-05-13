«Ак Барс» растоптал «Локомотив» в гостях! У защитника из США — хет-трик

Первая игра решающей серии Кубка Гагарина принесла интенсивный хоккей, достойный финала, и победу «Локомотиву». Ярославцы сделали результат благодаря быстрым двум голам во втором периоде, а казанцев подвела реализация и ошибки в обороне. Второй матч сложился диаметрально противоположным образом.

На старте игры команды обменялись техническими фолами и Никита Лямкин мог открывать счёт в меньшинстве, но угодил в штангу. «Локомотив» ответил отличной сменой, но Сурин не реализовал момент, после чего «Ак Барс» развернул контратаку. Ярославцы успели вернуться в оборону, но всей пятёркой наблюдали за Александром Барабановым, открыв другой фланг для Ильи Карпухина, который подключился к атаке и без помех пальнул впритирку со штангой в ближний угол.

С преимуществом по счёту «Ак Барс» в этом плей-офф играть любит и умеет. Собственно, именно в такой ситуации он и провёл большую часть первых трёх раундов, и лишь однажды не довёл дело до победы. И выводы из предыдущего поражения казанцы точно сделали – сегодня они действовали гораздо агрессивнее и нацеленнее на ворота. Если в первом матче, особенно в первом периоде, гости часто пытались разыграть красиво, до верного, упуская хорошие моменты, то сегодня всё было заточено под бросок.

Казанцы за 20 минут легко могли забивать четыре или пять, взять хотя бы убойнейший момент Александра Хмелевски – Исаев его бросок отбил, шайба скользнула ему за спину, прокатилась по ленточки, и оттуда её выбил Черепанов. Чуть позже каким-то чудом не забил Артём Галимов, атака продолжилась, шайбу подхватил Миллер, объехал зону по флангу, избавившись от опеки, и броском в дальний угол сделал счёт 2:0.

Пока что у «Ак Барса» в этом финале забивали только защитники, но во втором периоде дошла очередь и до нападающих. Но сначала гостям пришлось пережить валидольные две минуты из-за удаления Карпухина (второго за матч, и снова – выброс шайбы!). Однако Тимур Билялов сегодня был на диком кураже и совершил два сумасшедших спасения на Максиме Шалунове – сначала выставил щиток, а чуть позже успел переместиться и отбить шайбу шлемом.

Вратарь «Ак Барса» пока выглядит гораздо увереннее и надёжнее Исаева. Даниил и по первой встрече допускал много отскоков, и сегодня. Оборонцы «Локомотива» частенько его подстраховывают, но, когда ближе к второму перерыву железнодорожники остались в меньшинстве, Сафонов и Тодд на пятачке «подъели» бросок Миллера.

В третьем периоде эмоции и жёсткость уже били через край, а «Ак Барс» продолжил забивать. Миллер сегодня был неудержим – украл шайбу в большинстве, не дав ярославцам вывести её из зоны, выскочил на ворота и прошил Исаева. В концовке Иванов лишил Билялова «сухаря», а когда «Локомотив» снял вратаря для финального навала, Миллер оформил хет-трик! Просто безумие – три шайбы за матч от защитника, в финале Кубка Гагарина! Американец теперь находится в шаге от повторения рекорда КХЛ по очкам среди защитников в одном плей-офф, который принадлежит Крису Ли (21 очко в плей-офф-2017).

Мощный реванш Казани, вынесли действующего чемпиона в гостях и сравняли счёт в серии. Таким и хочется видеть финал Кубка Гагарина!