«Контуры этого ЦСКА мы уже видим». Откровенный разговор с Никитиным

Игорь Никитин провёл первый сезон в ЦСКА после возвращения в систему армейцев из «Локомотива». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» опытный специалист и двукратный обладатель Кубка Гагарина рассказал о главных итогах чемпионата, строительстве новой команды и своём видении современного развития хоккея и игроков, включая легионеров. Напомним, ЦСКА завершил плей-офф на стадии четвертьфинала, уступив в пятиматчевой серии «Авангарду».

«Важно сохранить костяк, который соответствует уровню ЦСКА»

— Можно сказать, что, вернувшись в ЦСКА, вы вернулись домой?

— Понятно, что ЦСКА не случайный клуб для меня. Это осознанные выбор и решение. Очень большой клуб со своей историей, для меня огромная честь работать здесь.

— Как часто вспоминаете и анализируете памятные серии с «Авангардом»: чемпионскую и ту, после которой в своё время покинули армейскую систему?

— Естественно, вспоминаю их, ведь это финальные стадии, высокий градус противостояния. Поэтому даже сейчас есть определённый анализ. Играли две сильные команды, у кого-то что-то получилось, у других — нет. У меня работа такая: анализировать, прорабатывать игры, ведь всё это очень важно. Какие-то мысли приходят со временем.

— Игорь Валерьевич, оцени́те потенциал нынешнего ЦСКА, насколько он высок?

— Не хочу далеко заглядывать, будем идти шаг за шагом. Первый сезон прошёл, важно сохранить костяк, который, по мнению руководства и тренерского штаба, соответствует уровню ЦСКА и тем задачам, что перед нами стоят. Важно, чтобы требования были не просто требованиями, а обязательно выполнялись. Нужно, чтобы человек не только их понимал, но и мог решить поставленную задачу. Процесс идёт не спеша, однако мы уже видим контуры этой команды.

Игорь Никитин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Задача не только добиваться результата, но и обращать внимание на преемственность»

— Выстроенная клубная система ЦСКА традиционно славится своими кадрами и успехами. Этот сезон не стал исключением для хоккейной школы, которая выиграла общешкольный зачёт первенства Москвы. Армейцы обошли такие школы, как «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Следите ли вы за результатами школы и что можете сказать об уровне армейских воспитанников?

— Естественно, мы следим, знаем об успехах ребят и об их высоком уровне, всё это в доступе. Задача, чтобы работал лифт: детская школа, молодёжная команда, «Звезда» в ВХЛ, а затем ЦСКА. Должна получиться равномерная цепочка, без провалов, с высоким потенциалом и уровнем игры.

— Армейцы проявили себя и на федеральном уровне, 2009 год — будущие «красноармейцы» — триумфально завершили своё выступление на детском уровне, выиграв первенство России шестой год подряд в своём возрасте. Вы как тренер уделяете много внимания молодым игрокам, раскрываете их и даёте шанс выступать на уровне КХЛ. Ждёте новую молодую кровь в новом сезоне?

— У нас уже в конце мая будут сборы, в рамках которых мы посмотрим на ребят, свободных от выступлений за сборные и на различных первенствах. Мы бы и сейчас на них посмотрели, но они физически заняты на турнирах. Прекрасно понимаем, что есть ребята, у которых хороший потенциал.

— Дмитрий Бучельников, Дмитрий Гамзин, Олег Майстренко, Иван Патрихаев — это те игроки, к которым нужно стремиться ещё совсем юным ребятам?

— У нас задача не только добиваться результата. Когда я работал и в ЦСКА, и в «Локомотиве», и теперь снова вернулся в ЦСКА, мы обязательно обращали внимание на преемственность. Повторюсь, не только сиюминутный результат, но и подрастающее поколение. Работаем стратегически, здесь слова не нужны. Все видят, что молодёжь задействована, она в том числе на ведущих позициях. Да, требования высокие, не каждый сможет их выдержать. Элитные спортсмены этим и отличаются, что комфортно себя чувствуют под прессингом.

«Мы в целом пока не доросли до решения больших задач»

— Чего всё-таки не хватило ЦСКА в серии с «Авангардом» в этом году?

— В плей-офф в матчах с топовыми командами какой-то один компонент не может стать решающим. Мы в целом пока не доросли до решения больших задач. Сезон показал, что было много проблем. Попали на соперника, который свои шишки уже набил, а мы проходили процесс обучения на практике. Всё важно: физическое состояние, мастерство, стрессоустойчивость. Порой можно с радости промахнуться, а уставшим взять и решить эпизод. Нам не хватило баланса. Это процесс, который не проскакивает быстро. Мы будем стремиться становиться лучше.

— Согласны, что легионеры в КХЛ должны проявлять себя ярче и лучше?

— Знаете, я смотрю на это немножко иначе. Нет такого, что если ты легионер, то непременно должен прыгать выше головы. В командах, в которых я тренировал, иностранцы всегда были частью коллектива. Они не находились в каких-то привилегированных условиях, к ним не было какого-то особого отношения. Они такие, как все. Поэтому и требований завышенных тоже не было – неважно, кто ты: канадец, американец или словак.

— Логично.

— Для меня всегда легионеры — это часть команды, за которую они играют. Когда мы берём иностранца, то прекрасно понимаем, для чего и зачем. Да, происходят ошибки, без этого невозможно. Но мы видим потенциал хоккеистов и знаем, чего от них ждать. Зачастую завышенные ожидания приводят к бо́льшим проблемам, чем понимание того, как человек реально должен помочь команде. Иногда человек средней игрой и своими действиями приносит больше пользы тем, что просто дополняет игру всей команды. А найти легионера, который будет определять эту самую игру, сейчас очень сложно. Это штучный товар, таких совсем мало.

«В тренерском штабе принципиально ничего не поменяется»

— Защитник Никита Охотюк, нападающие Клим Костин и Денис Гурьянов уже продлили контракты с ЦСКА. Расскажите о сильных сторонах этих игроков.

— Человеческий характер, командные игроки, у каждого свои лучшие качества как у хоккеистов. Никита хорош в обороне, а Клим и Денис — в атаке. Мы с удовольствием продолжим с ними работу.

— На опытного защитника Никиту Нестерова вы по-прежнему рассчитываете?

— У нас есть желание, чтобы Никита остался в команде. Тем более Нестерова я знаю очень давно, все его сильные стороны мне давно известны.

— С чем связан такой прогресс уже упомянутого нами вратаря Дмитрия Гамзина?

— Рост вратаря можно определить по следующему сезону. Если голкипер начинает сезон бэкапом или неосновным, то он без психологического давления играет уверенно. Важна история, когда он начинает основным и играет под давлением. Поэтому про рост Дмитрия поговорим в следующем сезоне. Это касается не только его, но и всех молодых ребят. Сначала виден рост, а дальнейший прогресс определяется тогда, когда человек под давлением способен не просто стабильно играть, а выигрывать матчи и серии.

— Ваш тренерский штаб на следующий сезон полностью сохранится, никаких изменений ждать не стоит?

— Принципиально ничего не поменяется, будут небольшие корректировки.

Игорь Никитин Фото: РИА Новости

«Внутренняя энергия и стержень дают Радулову шансы постоянно улучшать самого себя»

— Следите за финальной серией Кубка Гагарина и за «Локомотивом», который собственноручно строили в прошлые годы?

— Конечно, мы все серии с полуфиналов смотрим. Много интересного и в КХЛ, и в НХЛ. Классного хоккея сейчас хватает.

— Многие восхищаются формой Александра Радулова, которому в июле этого года исполнится 40 лет. Вас она не удивляет?

— Внутренняя энергия и стержень дают ему шансы постоянно улучшать самого себя. Вокруг него сильная команда, классные партнёры, высокие задачи. Да и раздражитель в финале такой, что лучше не придумаешь.

— Как вы считаете, уровень КХЛ и конкуренции в лиге за последнее время вырос?

— Определённо можно сказать, что каждая игра стала непредсказуема – это здорово для лиги. Появляется много молодых хоккеистов, которые получают шансы. В нынешней ситуации при не слишком большом числе легионеров это особенно заметно.