Сумасшествие в НХЛ! «Колорадо» вытащил матч с 0:3, отправив команду Капризова в отпуск

Колорадо — Миннесота — 4:3 ОТ, обзор матча плей-офф НХЛ, видео голов, Колорадо отыгрался с 0:3 и закрыл серию

Лев Лукин
«Эвеланш» провалили первый период, а затем включились на полную мощность.

Из Миннесоты «Колорадо» вернулся в хорошем настроении — дважды подряд обыграть «Уайлд» не удалось, прервалась беспроигрышная серия в этом плей-офф, однако «лавины» повели в серии 3-1 и предвкушали домашнее её завершение с оформлением выхода в финал Западной конференции при своих болельщиках.

Однако в первом периоде «Миннесота» чётко дала понять, что сдаваться не намерена. И к 16-й минуте гости повели со счётом 3:0! Уже на 34-й секунде Маркус Юханссон точным броском завершил позиционную атаку «дикарей».

В середине периода Кирилл Капризов запустил атаку сходу для «Миннесоты», и Ник Фолиньо завершил её аккуратным подставлением клюшки на пятачке.

А ещё через несколько минут ветеран НХЛ оформил дубль, в третий раз за период огорчив Маккензи Блэквуда.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Болди, Хьюз) – 00:34     0:2 Фолиньо (Штурм, Капризов) – 11:03     0:3 Фолиньо (Штурм, Болди) – 15:56     1:3 Келли (Бёрнс, Кулак) – 31:00     2:3 Друри (Тэйвз, Руа) – 56:27     3:3 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 58:37     4:3 Кулак (Нечас, Келли) – 63:52    

На второй период «Колорадо» вышел уже со Скоттом Уэджвудом в воротах, и за всё оставшееся время до конца матча бэкапу «лавин» пришлось вступить в игру всего лишь 7 раз. Хозяева льда пришли в себя в раздевалке и начали путь к мощнейшему камбэку. При этом до 57-й минуты основного времени «Колорадо» удалось забросить лишь единожды: в середине игры Паркер Келли удачно подставил клюшку под бросок Брента Бёрнса.

Однако «лавины» не думали сдаваться и подарили своим болельщикам огненную концовку периода. Сначала Джек Друри забил точно в таком же стиле, как и Келли.

А за 83 секунды до сирены «Колорадо» отыгрался, действуя уже с пустыми воротами. Натан Маккиннон отметился сумасшедшим попаданием в ближний угол из круга вбрасывания, умудрившись найти щёлочку между штангой и плечом Йеспера Валльстедта.

«Миннесота» не удержала солидное преимущество в счёте, а в овертайме «дикари» очень быстро отправились в отпуск. На 4-й минуте дополнительного отрезка гости не реализовали выход к воротам Уэджвуда, а в ответной атаке Мартин Нечас сделал всё, чтобы Бретт Кулак забил уже в пустые ворота.

«Колорадо» оформил сумасшедший камбэк, превратив 0:3 в 4:3, и сумел закрыть серию в пяти матчах. Теперь «лавины» будут ждать соперника по финалу конференции, который определится в паре «Вегас» — «Анахайм». Там счёт 3-2 в пользу «рыцарей».

«Миннесота» же закончила сезон, в котором впервые за долгое время сумела преодолеть барьер первого раунда, высадив там весьма мощный «Даллас». Но «Уайлд» — одни из главных пострадавших от дивизионального формата плей-офф НХЛ, так что во втором раунде «дикарям» пришлось играть с ещё одним фаворитом Кубка Стэнли из своей убойной Центральной восьмёрки, и тут уже сил у Капризова и Ко не хватило.

