Топ-события пятницы: старт хоккейного ЧМ, финал Кубка Гагарина, АПЛ и титульник Малыхина

Лучший спорт 15 мая: «Джиро д'Италия», Канада — Швеция, «Астон Вилла» против «Ливерпуля», а также плей-офф НХЛ! Не пропустите!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: кто выйдет вперёд в полуфинале Восточной конференции НХЛ?

На данный момент в НХЛ определились два полуфиналиста розыгрыша Кубка Стэнли – 2026: по одному от каждой конференции. На Западе в следующий раунд вышел «Колорадо Эвеланш», а на Востоке своего следующего соперника ждёт «Каролина Харрикейнз». В этом ожидании представители «ураганов» пробудут ещё долго, ведь в серии «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс» равенство 2-2. Первый и четвёртый матч остались за «клинками», между этим две победы подряд одержали «Канадиенс». Кто сделает следующий шаг на пути к заветной мечте?

🏒 4:30: «Анахайм Дакс» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: смогут ли «рыцари» закрыть серию с «утками»?

В свою очередь, второй полуфиналист Кубка Стэнли от Запада может определиться уже ближайшей ночью. «Вегас Голден Найтс» ведёт со счётом 3-2 в противостоянии с «Анахайм Дакс» и находится в шаге от выхода в следующий раунд. Смогут ли «короли» закрыть серию на гостевой площадке и избежать возвращения противостояния на родной лёд, где намечен потенциальный седьмой матч их четвертьфинальной разборки?

🚴‍♀️ 10:55: «Джиро д'Италия» — 2026, этап 7, Формия — Блокхаус, 244 км

Интрига: кому покорится Блокхаус?

В программе Гранд-тура состоится одно из самых сложных приключений — покорение Блокхауса. Самый длинный и горный этап соревнований даст возможность показать себя выносливым участникам многодневки. 244 км дистанции и набор высоты до 4600 м — вовсе не шутки! Именно после этой гонки станет ясно то, кто и как готов к трёхнедельному вояжу. Насколько серьёзным окажется кризис у генеральщиков, определим в пятницу, 15 мая!

🏆 👊 14:30: Умар Кейн — Анатолий Малыхин, ONE, титульный бой

Интрига: сможет ли россиянин взять долгожданный реванш?

15 мая в Бангкоке, Таиланд, состоится турнир ONE Friday Fights 154 с титульным реваншем в тяжёлом весе между обладателем пояса Умаром Кейном и чемпионом лиги в среднем и полутяжёлом дивизионах Анатолием Малыхиным. Конечно, основное внимание зрителей будет приковано именно к главному поединку вечера. Малыхин и Кейн впервые встретились в ноябре 2024 года, тогда Анатолий выходил на поединок большим фаворитом, будучи непобеждённым бойцом, владеющим сразу тремя поясами организации. Однако Кейн не просто дал тяжёлый бой Малыхину и стал первым соперником россиянина, который добрался с ним до решения, но и вовсе одержал победу и нанёс Анатолию первое поражение в карьере. После этого в карьере Сладкого случился очень долгий простой. Теперь россиянин попытается взять такой желанный реванш.

🏒 17:20: Канада — Швеция, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: каким получится первый матч на ЧМ-2026?

Чемпионат мира 2026 года в Швейцарии стартует сразу же с матча с приставкой «супер». В первой встрече мирового первенства сразятся сборные Канады и Швеции. Североамериканцы привезли в Европу очень приличный состав с очевидной надеждой вернуть себе золото чемпионата мира. В свою очередь, шведы завершают четырёхлетний цикл под руководством полностью провалившего свою миссию Сэма Халлама. За время своей работы Халлам успел испортить отношения со многими звёздами шведского хоккея, в результате чего «Тре Крунур» привезли в Швейцарию на бумаге одну из самых слабых своих сборных за долгие годы. Каким получится старт ЧМ-2026?

🏆 🏒 19:00: «Ак Барс» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, финал, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в финале Кубка Гагарина?

«Ак Барс» и «Локомотив» перебрались в Казань для продолжения решающей серии плей-офф КХЛ. В Ярославле соперники обменялись победами: действующий обладатель Кубка Гагарина начал финал с уверенной победы (3:1), после чего казанцы продемонстрировали свои сильные стороны, ответив ещё более убедительным успехом (5:1). Каким получится третий матч финала плей-офф КХЛ?

🏒 21:20: США — Швейцария, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: каким получится ремейк прошлогоднего финала?

Первый день чемпионата мира оказался богат на интересные вывески. Днём сыграют канадцы и шведы, а вечером на лёд выйдут хозяева мирового первенства. Иронично, что швейцарцы откроют домашний чемпионат противостоянием со сборной США, которой европейские хоккеисты год назад уступили в финале ЧМ-2025. В сравнении с чемпионской командой, на сей раз американцы собрали крайне посредственную команду, тогда как швейцарцы приехали домой в максимально сильном составе. Смогут ли они порадовать домашние трибуны в игре с американцами?

🎾 21:30*: Сторм Хантер/Джессика Пегула — Мирра Андреева/Диана Шнайдер, парный разряд, Рим, 1/2 финала

*Время начала матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: доберутся ли МиДи вместе до финала в пятый раз?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер — единственные россиянки, продолжающие борьбу на женском турнире в Риме. В полуфинале итальянского «тысячника» девушки сыграют с экс первыми ракетками мира в паре Сторм Хантер и Джессикой Пегулой. МиДи поборются за финал на втором турнире подряд. В Мадриде в начале мая россиянкам удалось вместе выйти в решающую стадию.

⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Ливерпуль», АПЛ, 37-й тур

Интрига: какая из команд обеспечит себе участие в ЛЧ?

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» набрали по 59 очков после 36 туров АПЛ. Команды делят четвёртое и пятое места в таблице. Отрыв от идущего шестым «Борнмута» — четыре очка. И поэтому предстоящий очный матч чрезвычайно важен. С учётом того, что от Англии в Лигу чемпионов попадут пять клубов, победитель встречи на 100% обеспечит себе попадание в турнир. Если же «Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграют вничью, то тогда ещё никто не гарантирует себе ЛЧ (если в своём матче победит «Борнмут»). Раскладов много! Но нет сомнений, что команды Эмери и Слота точно будут играть на победу.