КХЛ может покинуть ещё один клуб? Вокруг «Лады» максимально загадочная ситуация

Парадоксально, но больше всего финансовых проблем у клубов КХЛ было в самые жирные годы — в начале 2010-х. Тогда «Автомобилист» и «Кузня» чуть ли не ежегодно ходили с протянутой рукой каждым летом, находясь на грани, за одно межсезонье появился и тут же исчез киевский «Будивельник», а пражский «Лев» после финала испарился в один момент. Это чуть позже лига так раздулась, что пошла на небывалые шаги и сама стала сбрасывать слабых младенцев в пропасть.

А вот в последние годы приходится думать уже о другом. Стратегия КХЛ, принятая ещё до 2022-го, установила желательную численность клубов в 24 — а потом из-за политики лигу покинули рижское «Динамо» (которое вообще прекратило существование) и «Йокерит», который в этом году вернётся в Лиигу. В 2023-м в лигу уже в третий раз вернулась «Лада», однако через два сезона её покинул «Витязь»: число уменьшилось до 22. А теперь угроза снова нависла над Тольятти.

Местные болельщики в последние годы настрадались. Ещё во времена Суперлиги клубу однажды пришлось проститься с большей частью лидеров, но Пётр Воробьёв держал на уровне молодую команду. В 2010-м «Лада» впервые покинула КХЛ, фанатские акции протеста ни к чему не привели. Город получил новую арену, однако она была сильно урезана по сравнению с первоначальным проектом. Второе возвращение снова запомнилось больше скандалами и непонятными редизайнами логотипов, которые не были популярны.

В 2023-м «Лада» снова вернулась в КХЛ со скромным бюджетом, однако расходовала его очень эффективно. Первоначально считалось, что клуб будет находиться в сфере влияния СКА, Питер отправил в Тольятти большую группу оказавшихся ненужными хоккеистов. Команда с очень скромным составом вышла в плей-офф, при Олеге Браташе играя в не очень весёлый, но организованный хоккей. MVP команды был Владислав Подъяпольский, который как раз не пригодился СКА.

При Владиславе Подъяпольском «Лада» выходила в плей-офф Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Второй сезон получился уже не таким успешным: два года подряд со скромными возможностями было прыгать нелегко, особенно когда не попадал в легионеров. Пришедший на смену Браташу Павел Зубов стал ставить более открытый и весёлый хоккей, «Лада» заиграла веселее, но очков не набирала и пролетела мимо плей-офф. И тут в городе появился новый шериф.

В прошлом году самарские власти подписали договор о сотрудничестве с компанией «Полипласт» на пять лет. «Давно ждали этого момента, когда у «Лады» появится новое развитие, второе дыхание, стратегический партнёр. Весь клуб, администрация губернатора работали над этим достаточно давно. Мы были в контакте с болельщиками. В ноябре когда встречались, я обещал, что появится партнёр, который позволит клубу развиваться по-настоящему — динамично, активно, в соответствии со всеми требованиями чемпионата КХЛ», — говорил губернатор области Вячеслав Федорищев.

«Полипласт» несколько лет до этого спонсировал клуб «Академия Михайлова» из ВХЛ, а также целую сеть команд МХЛ, которых насчитывалось аж три. Кроме того, в Туле пару лет назад даже проходили товарищеские матчи сборной, что связывали с влиятельными патронами клуба. В плане хоккейного управления АКМ был известен щедрым расходованием средств (в том числе на медийное сопровождение), а также бешеной текучкой кадров, которая к завоеванию титулов не приводила, хотя у Тулы был один из самых больших бюджетов в ВХЛ.

Тульские методы немедленно пошли в дело в Тольятти. Перед сезоном состав «Лады» раздулся до шести полноценных звеньев, а на скамейке этой толпой управлял примерно десяток тренеров. Однако на бумаге команда выглядела не так плохо, хорошо провела предсезонку и даже начала чемпионат с домашней победы над «Автомобилистом». Однако после этого всё полетело в тартарары: серия поражений привела сначала к отставке главного тренера Бориса Миронова, а потом и к замене менеджмента, который на тот момент поработал лишь несколько месяцев.

Можно не перечислять все трансферы, которые случились у «Лады» по ходу сезона, их было слишком много. В итоге в Тольятти за сезон сыграли 54 хоккеиста — чуть-чуть не дотянулись до показателей СКА и «Куньлуня» ковидных сезонов, которые вынужденно использовали широчайшую ротацию. Новые подписания, обмены, расторжения, агентские выплаты — всё это стоило денег, а перемены были не только в составе, но и в тренерском штабе, и в персонале, и в руководстве.

А ведь спонсорские деньги шли не только на «Ладу». Никуда не делся АКМ, пусть и заметно сбавивший в расходах. Сильно увеличились расходы на ЦСК ВВС, основной фарм «Лады», в систему клуба опосредованно попал и «Южный Урал» из Орска, не забываем и про три клуба МХЛ. Причём во многих этих клубах продолжалась та же самая дёрганая кадровая политика, что вело к увеличению расходов. Кроме того, есть и нехоккейные активы: в этом году холдинг вложился в бендийный «Уральский трубник» из Первоуральска.

При этом экономика «Полипласта» во многом растёт за счёт увеличения долговой нагрузки и выпуска облигаций. Компания нарастила выручку за последние годы, но и активно инвестирует в строительство и расширение мощностей. Однако тот миллиард, который был вложен в «Ладу» в новом сезоне, явно не окупился. 41 очко в 68 матчах — худший сезон «Лады» по проценту набранных очков в КХЛ. Теперь мы и слышим разговоры, что на прежнем уровне финансирование может не сохраниться.

В этом году поводов для радости было мало Фото: РИА Новости

Положение в областном спорте сейчас довольно грустное. Одним из лозунгов, под которым губернатор Федорищев приходил руководить областью, был «Чистый спорт». Однако коррупционное дело по выплатам судьям в футболе в итоге развалилось, долг «Крыльев» на конец прошлого года составил почти миллиард рублей. Мужская баскетбольная «Самара» выиграла два матча в сезоне Лиги ВТБ и не примет участия в новом чемпионате, женский БК в этом году допустили до первенства условно.

И ситуация вокруг «Лады» сейчас непонятна, а новости противоречивы. Собирать состав в этом году должен был Рафик Якубов, который уже делал это после возвращения клуба в КХЛ, однако о его назначении никто не объявлял. Непонятно даже, встречался ли губернатор Федорищев с главой «Полипласта» Шамсутдиновым, о чём недавно сообщали информагентства.

Помнится, несколько лет назад у КХЛ была концепция «стабилизационного» (или резервного) фонда. Когда потолок зарплат был скорее формальностью, за его превышение клубы платили процент от сверхлимитных денег в специальный фонд — механика, сопоставимая с баскетбольным «налогом на роскошь». Может быть, если местные власти не договорятся, пора его активировать?

Понятно, почему в прошлом году не стали в последний момент спасать «Витязь»: клуб был чуть ли не самой бледной точкой на карте лиги, у него была стабильно низкая посещаемость, и он даже не мог пробить 10 тысяч подписчиков в телеграм-канале. Однако у Тольятти ситуация совсем другая, пусть клуб и стал жертвой своих же менеджеров. Потенциальный уход «Лады» и может сократить число клубов до самой низкой отметки со времён Суперлиги, влияя на целостность соревнований, о которой порой так любят говорить.