«Не знаю ни одного канадца, которого расстроил рекорд Овечкина». Яркий легионер «Салавата»

Джек Родуолд рассказал, почему решил продлить контракт с уфимцами, как отреагировал на провал команды и как ему жизнь в России.

В сезоне-2025/2026 «Салават Юлаев» стал одной из самых проблемных команд КХЛ. Тем не менее по ходу регулярки уфимцы сумели справиться со своими сложностями, заскочили в плей-офф, пошумели там, выбив в первом раунде «Автомобилист», а попутно ещё и по-новому раскрыли целый ряд игроков.

Среди них оказался и канадский нападающий Джек Родуолд. Форвард, которому в нынешнем сезоне исполнилось 32 года, провёл свой лучший год в КХЛ. Прежде Джек выступал за «Куньлунь», «Трактор» и «Адмирал», но именно в составе «Салавата» заблистал особенно ярко. Родуолд побил личные рекорды по количеству голов (21), ассистов (23) и очков (44) и даже стал лучшим снайпером юлаевцев в регулярке.

А ещё выиграл больше всех вбрасываний и вошёл в топ-3 команды по количеству отборов и перехватов.

В общем, провёл сезон что надо и полностью заслужил новый контракт. 28 апреля стороны ударили по рукам и продлили соглашение ещё на год.

Корреспондент «Чемпионата» пообщался с Родуолдом после того, как стало известно, что канадец останется в «Салавате», и обсудил с ним ряд тем:

— почему Джек решил остаться в уфимской команде и что для него было главным в переговорах;

— стало ли для него шоком то, что происходило с уфимцами в межсезонье и в начале сезона;

— благодаря чему «Салавату» удалось изменить ход сезона и вернуться в игру;

— как команду изменил Шелдон Ремпал;

— за счёт чего Родуолду удалось провести лучший в карьере сезон в КХЛ;

— на кого из игроков НХЛ похож Жаровский и сможет ли Александр закрепиться в Северной Америке;

— чему можно научиться у Евгения Кузнецова;

— как канадцу жизнь в России и какие стереотипы о нашей стране были разрушены;

— был ли Джек рад, что Овечкин побил рекорд Гретцки, и кто всё же лучше — Ови или Кросби.

Джек Родуолд («Салават Юлаев») Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

«Главным было пойти не туда, где мне больше заплатят, а туда, где я буду счастлив»

— Прежде всего хочу поздравить тебя с подписанием нового контракта. Мог бы рассказать, как проходили переговоры? Было ли тяжело договориться?

— В течение года мой агент поддерживал связь с «Салаватом». Очевидно, это был хороший сезон для меня, и я очень хотел остаться в Уфе. Конечно, был интерес со стороны ряда других клубов, но в конце концов я хотел остаться здесь. Это было моей главной целью, и, к счастью, нам удалось провести хорошие переговоры и прийти к соглашению.

— Что в итоге для тебя было главным при заключении нового контракта? Срок, сумма, роль в команде или что-то другое?

— Какой-то одной конкретной причины не было. Это было сочетание нескольких факторов. Дело было не столько в сроке контракта или в деньгах — скорее в тренерском штабе, в одноклубниках, да и моей семье здесь понравилось. Это было главное.

Мне очень понравилось играть за «Салават» в целом — это касается и города, и ребят в команде, и тренерского штаба, и болельщиков. Думаю, всё это вместе взятое стало причиной, почему я захотел остаться.

— Я читал коллег из других изданий, и многие не верили, что ты останешься в «Салавате». Мол, какие-то финансовые расхождения. Рад, что ты остался в команде.

— Да, я счастлив и действительно рад, что подписал новый контракт с «Салаватом». Было несколько других клубов, заинтересованных во мне, но в конце концов главным было пойти не туда, где мне больше заплатят, а туда, где я почувствую себя комфортно, буду счастлив, буду действительно наслаждаться игрой. Вот что было самым главным для меня и моей семьи.

— Я разговаривал с Девином Броссо, и он описал «Салават» как одну большую семью, а также сказал, что чувствует себя в Уфе как дома. Чувствуешь ли ты то же самое?

— Абсолютно. Думаю, Броссо был прав в этом плане. Знаю Девина очень давно, я и Шелдона знаю очень давно — мы живём с ним в одном городе. Дин [Стюарт] вырос в той же провинции, что и я. Мы все очень хорошо ладили. И это касается не только легионеров. Жёны парней из команды очень тепло приняли мою жену. Одноклубники просто замечательные ребята — как и тренеры, конечно же. Так что, думаю, всегда, когда ты так далеко от дома, семейная атмосфера очень важна. Она играет большую роль в твоих решениях, куда поехать, где играть, с кем подписывать контракт.

«В такой ситуации трудно не паниковать, не впадать в уныние и не заниматься самоедством»

— Вернёмся в прошлое межсезонье. Почему тогда ты выбрал именно «Салават»?

— В то время у «Салавата» была действительно хорошая репутация места, где люди хотят играть. Думаю, я провёл неплохой год во Владивостоке, играл хорошо, но было очень тяжело находиться так далеко от семьи, все эти перелёты…

Я знал и Шелдона Ремпала, и Нэйтана Тодда, и Джоша Ливо, поэтому, когда велись переговоры с уфимцами в прошлое межсезонье, я поговорил с парнями. Они отзывались о «Салавате» исключительно положительно. Так что это также повлияло на моё решение прошлым летом. Я просто разговаривал с другими игроками, и, казалось, вообще все говорили о клубе только хорошее. Вот и всё.

Джек Родуолд («Салават Юлаев») Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— К моменту, когда ты заключил контракт с «Салаватом», уже было известно о финансовых сложностях клуба, но тогда команду покинули всего несколько человек. Потом ситуация стала хуже, многие из оставшихся прошлогодних лидеров ушли. Стало ли для тебя шоком то, что тогда происходило?

— В некотором роде. Я подписал контракт, а потом, конечно, читал новости о том, что происходит. Однако я был настроен оптимистично. Думаю, это подходящее слово. Было трудно поверить всему, о чём писали, но я просто сохранял оптимизм и верил, что всё наладится. И пытался не думать об этом слишком много.

— К середине октября «Салават» упал на последнее место в КХЛ. Какие настроения тогда царили в команде? О чём вы думали, о чём говорили в раздевалке?

— Очевидно, это было не лучшее начало сезона. Ощущалось разочарование, всегда тяжело начинать сезон таким образом, потому что, когда смотришь вперёд, кажется, что соперников уже нельзя догнать. Однако я чувствовал, что мы знаем, что мы хорошая команда. Особой паники не было ни у тренерского штаба, ни у игроков.

В такой ситуации трудно не паниковать, трудно не впадать в уныние и не заниматься самоедством. Но мы хорошо поработали, нашли свою игру, сплотились и вместе поднялись.

— «Салават» действительно хорошо поработал, со временем результаты улучшились. И всё-таки за счёт чего удалось перевернуть ход сезона?

— Здесь есть несколько моментов. Очевидно, можно отметить переходы Броссо и Ремпала. Это, безусловно, очень помогло.

Помимо этого, мы были одной из самых молодых команд в лиге, все это знали. Многие молодые ребята искали свой собственный ритм, уверенность. Посмотри на Жаровского, примерно в то время он начал показывать реально хорошие результаты. То же самое могу сказать о Максе Кузнецове, Сучкове, наших вратарях. Все действительно ожили после первых перестановок в составе.

Так что, на мой взгляд, сыграло свою роль сочетание факторов — приобретённые в ходе сезона хоккеисты, молодые игроки, которые прибавили, опытные парни, которые вели за собой команду и взяли на себя роли лидеров, и игра вратарей. В общем, микс большого количества разных факторов, которые помогли нам повернуть корабль в правильном направлении.

«В статье, на которую я наткнулся, вообще все ставили на «Автомобилист»

— В итоге «Салават» вышел в плей-офф и даже прошёл в первом раунде довольно мощный «Автомобилист». Но я видел, что мало кто из экспертов и журналистов ставил на вас в той серии. Как думаешь почему?

— Понимаю, о чём ты. Когда читаешь новости и статьи, люди выбирают тех, кто, по их мнению, одержит победу в каждой серии. В статье, на которую я наткнулся, вообще все ставили на «Автомобилист». И это действительно хорошая команда. Они старше нас, можно сказать, что крупнее и опытнее. А ещё они были выше нас в турнирной таблице. Так что всё это подпитывало мнение людей, что «Автомобилист» выбьет «Салават».

Однако мы знали, что у нас есть всё необходимое, чтобы победить их, и мы знали, что это будет напряжённая серия. Впрочем, и журналисты, принимая решения, понимали, что это в любом случае будет близкая серия.

— Если честно, я ставил на «Салават». Было ощущение, что вы пройдёте «Автомобилист». Правда, всё же думал, что в этой серии будет семь матчей.

— Честно говоря, я тоже думал, что будет семь матчей (смеётся). Но, знаешь, если посмотреть на весь плей-офф в целом… Вот взять шестую встречу, когда мы забили за считаные секунды до конца — тогда всё могло дойти и до седьмой игры. Посмотри на матч между «Локомотивом» и «Авангардом» прошлой ночью (интервью было записано после шестой встречи этой серии. — Прим. «Чемпионата»). Теперь после безумной последней минуты в шестой игре в этой серии будет седьмой матч.

Таков хоккей в плей-офф, своего рода оппортунистическое время. Всё может пойти как угодно, в чью угодно сторону.

— Помню, как «Салават» давил весь третий период, но не мог забить, а «Автомобилист» вышел вперёд, забросив шайбу в одной из первых атак за отрезок.

— Да, это был один из самых безумных матчей, в которых я когда-либо играл. Очень, очень весело. Это было безумие, если вспоминать об этом сейчас.

— Во втором раунде «Салават» был хорош, однако уступил в серии «Локомотиву» со счётом 0-4. Почему не получилось зацепить ни одного матча?

— Знаешь, «Локомотив» играет в таком стиле, что очень сложно забивать голы. Если посмотришь на матчи, то первый, кажется, закончился со счётом 1:0, а во втором было 2:0, причём тогда нам забили в пустые ворота. Это те игры, которые лучше всего отражают стиль «Локомотива». Не факт, что они забьют пять голов, но они ничего не дадут вам создать.

Против этой команды трудно организовать игру в атаке. А как только они выходят вперёд, то очень хорошо справляются с тем, чтобы закрыться и нейтрализовать соперника. Поэтому ты и видишь эти матчи, где счёт 1:0. Тяжело доставить шайбу до ворот, трудно добиться стабильной игры в атаке – такой, какой нам бы хотелось. Думаю, именно из-за этого мы в первых двух матчах не забили ни одного гола. Это часть их игрового плана — их оборонительный стиль. Трудно разработать план против них, потому что они очень хороши в том, что делают. На мой взгляд, именно в этом причина, почему мы забили так мало — просто из-за их стиля.

— Как я понял, ты следишь за плей-офф КХЛ. Кто, на твой взгляд, в этом году выиграет Кубок Гагарина?

— Честно говоря, не знаю. Два года назад, когда я выступал за «Трактор» и мы играли с «Локомотивом», думал, что ярославцы точно завоюют кубок — а в итоге они проиграли Магнитогорску. Так что не знаю. У любой из оставшихся трёх команд есть хорошие шансы. Это сильные команды, но у меня нет какого-то фаворита. Я без понятия.

— В чём, на твой взгляд, «Салават» должен стать сильнее, чтобы в следующем сезоне побороться за Кубок Гагарина?

— Я думаю, нам просто нужно отталкиваться от того фундамента, который был заложен в этом сезоне. Я уже сказал, насколько важную роль играли молодые ребята. Так что нужно, чтобы они сделали ещё один шаг вперёд в следующем сезоне, это даст нам необходимый толчок в правильном направлении. То же касается ребят, которые продлят контракты.

Нам нужно правильно начать сезон, войти в хороший ритм с самого начала, не ожидая 12 матчей, чтобы найти свою игру. Но, учитывая результаты, которых мы добились благодаря молодым ребятам в этом году, если они сделают ещё один шаг вперёд, мы окажемся в положении, позволяющем бороться за Кубок Гагарина. А я надеюсь, что все эти парни сделают шаг вперёд. Они будут усердно тренироваться в межсезонье, ведь они голодны — до большего количества возможностей, до большего количества игрового времени.

«Ремпал — ведущий хоккеист «Салавата», ведущий хоккеист КХЛ»

— В этом сезоне ты побил все личные рекорды — по голам, по передачам, по очкам. За счёт чего удалось добиться такого успеха?

— Здесь стоит говорить о сочетании факторов, которые помогли мне показать лучшие результаты за время выступления в КХЛ. Одна из причин, по которой я хотел остаться в «Салавате», заключалась в том, что я чувствовал себя здесь комфортно. Отчасти моя результативность связана с этим.

Тренерский штаб также сыграл большую роль. Тренеры доверяли мне во всех игровых ситуациях, будь то игра в большинстве или в меньшинстве. Да, я всю свою карьеру выхожу в разных спецбригадах, но иметь такую ​возможность играть в любых ситуациях, особенно с теми парнями, с которыми ты уже выступал или которых просто давно знаешь, например, с Броссо и Ремпалом, — это здорово.

Есть корреляция между результатами и тем, с каким настроением ты приходишь на стадион. Играя за «Салават», я получал удовольствие, приходя на арену, и это переносилось на лёд. Ты можешь показывать свою лучшую игру, быть лучшей версией себя, когда приходишь на арену с энтузиазмом, с желанием играть перед болельщиками и биться за этих ребят, которые тепло приветствовали тебя в раздевалке, будь то молодые или опытные игроки.

Джек Родуолд и Шелдон Ремпал Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— К слову о Ремпале. Как команду изменил переход Шелдона?

— Он изменил многое. Если ты знаешь Шелдона, то знаешь и то, насколько он любит соревноваться. Он ничего не делает вполовину. Скорость, самоотдача или что бы ни было ещё — он всегда выкладывается на полную. Знаешь, Шелдону недостаточно просто чередовать победы и поражения. Он такой парень, который каждый раз, выходя на лёд, хочет победить. Это было очень важно для команды. Его подход придал нам дополнительный импульс. Плюс, конечно же, мастерство Ремпала, ведь он игрок, доказавший свой класс на всех уровнях.

Так что да – его приход действительно изменил атмосферу, изменил ситуацию. Шелдон пришёл с определённой целью — помочь нам выигрывать, и он этого добился. Он определённо подогрел конкуренцию внутри команды.

— Показалось, что в плей-офф Шелдон чувствовал себя немного не в своей тарелке, будто на него свалилось слишком много ответственности. А в решающих матчах он даже со льда толком и не уходил. Как думаешь, действительно ли Ремпал чувствовал слишком большое давление?

— Сомневаюсь, что мне стоит строить догадки на этот счёт, потому что о чувствах Шелдона может говорить только он сам.

Но, знаешь, он ведущий хоккеист «Салавата», ведущий хоккеист КХЛ, был одним из лучших игроков в нашей команде. Соперники смотрят на твоих лучших игроков и ожидают, что те будут забивать голы в решающие моменты. И если ты вспомнишь шестой матч серии с «Автомобилистом», то Шелдон помог нам, именно он забил победный гол. И это именно то, что нужно команде от таких хоккеистов — игра на высоком уровне в ситуациях, когда команда находится под большим давлением, и голы в решающие моменты. Мы сильно полагаемся на Ремпала. Однако я не думаю, что могу говорить о том, что он чувствовал.

— В России знают Ремпала как выдающегося хоккеиста, но как личность он всё ещё большая загадка. Как бы ты мог охарактеризовать его как человека?

— Шелдон — хороший, весёлый парень. Мы часто видимся с ним летом, и будь то на поле для гольфа, или когда мы вместе катаемся, или когда просто тусуемся у друзей — с ним всегда весело, он часто шутит.

Когда дело касается хоккея, Ремпал очень любит побеждать, но даже вне хоккейной площадки, даже на поле для гольфа или на летних тренировках, когда на кону стоит не так уж много, он всегда старается победить. Он любит это дело. Однако Шелдон также может быть и спокойным, расслабленным. Думаю, именно поэтому мы и ладим.

— Как ты знаешь, у него заканчивается контракт. Я так полагаю, ты бы хотел, чтобы он остался в «Салавате», верно?

— Знаешь, это решать не мне (смеётся), но, когда можешь сохранить игрока, который даёт твоей команде хорошие шансы на победу, ты никогда не откажешься от этого, не так ли? Особенно когда речь о таком парне, как Шелдон. Здорово, когда такой игрок есть в команде. Но в конце концов, что бы ни делали агент Шелдона и клуб, это вне моего контроля.

«В России Кузнецов — это известнейшее имя, имя поколения. Все его знают»

— Я хотел бы поговорить о ещё одном мощном переходе в «Салават» по ходу сезона. Зимой в команду пришёл Евгений Кузнецов. Каково это — играть с таким хоккеистом?

— Я не был знаком с Кузнецовым прежде. Конечно, был рад встретиться и познакомиться с ним. Он очень хороший игрок. Помню, когда я играл за «Адмирал», то вышел против Кузи, когда тот выступал за СКА. Я чувствовал, что он лучший игрок на льду. Так что я знал, на что способен Евгений. К тому же тяжело не знать о том, чего он добился в НХЛ, о его послужном списке. Так что я был рад, что Кузнецов пришёл в «Салават», что будет помогать нам. Особенно в то время. Это было большой помощью для команды.

— Чему, на твой взгляд, можно научиться, смотря на Кузю?

— У него огромнейший опыт, который он приобрёл во всех местах, где играл, он ведь ещё и завоевал Кубок Стэнли, всё такое. Он делится этим опытом. К тому же Кузнецов даже в раздевалке шутит, смешит людей. Это действительно важно, что в команде есть такой парень.

То, как он тренируется, как видит лёд — этому тоже можно учиться. С ним просто приятно находиться рядом. Здорово, что такой забавный парень есть в раздевалке.

— В России Кузнецов считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Кузя — самый мастеровитый хоккеист, с которым тебе удалось поиграть?

— Думаю, его можно было бы поставить на вершину этого списка. Я играю уже очень давно, выступал со многими хорошими игроками. Но, пожалуй, Кузи можно было бы поставить на первое место, потому что он один из самых техничных хоккеистов. В России это известнейшее имя, имя поколения. Все его знают.

Учитывая то, что он сделал за свою карьеру, учитывая завоевание Кубка Стэнли и огромное количество матчей в НХЛ, могу с уверенностью сказать, что он один из самых известных, если не самый известный игрок, с которым я играл.

Евгений Кузнецов в «Салавате Юлаеве» Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

«Жаровский определённо сможет заиграть в НХЛ»

— Как ты и сказал, в этом сезоне многие молодые ребята проявили себя. Но кто больше всего тебя удивил?

— Жаровский провёл довольно впечатляющий сезон. Если посмотреть на его возраст и на то, на что он способен, это действительно поражает. Это круто.

Знаешь, когда я играл в Финляндии (сезон-2021/2022 Родуолд провёл в финском клубе ТПС. — Прим. «Чемпионата»), за мою команду выступал Юрай Слафковски — ещё один парень, задрафтованный «Монреалем». Мы играли в одном звене, причём ещё до того, как «Канадиенс» выбрали его. Он напоминает мне Жаровского. Сейчас я смотрю, что Юрай делает в плей-офф НХЛ в форме «Монреаля», и играю с другим проспектом «Канадиенс», вижу, насколько он талантлив… Это, пожалуй, впечатляет меня больше всего.

— Мне больше всего запомнилась игра Слафковски на этой и на предыдущей Олимпиадах. Было удивительно, что настолько молодой игрок смог добиться такого успеха на таком крупном турнире всего в… 20 лет, кажется?

— Нет, ему было 18 на Олимпийских играх в Пекине. На тех Играх не было хоккеистов НХЛ, и всё же Словакия выиграла бронзу, а Слафковски стал лучшим бомбардиром турнира.

Да даже на последних Олимпийских играх в Италии он забивал важные голы и приносил пользу своей сборной. Так что это напомнило мне, насколько хорош Слафковски был в 18 лет. Ты при этом играешь с Жаровским, когда тому всего 18-19, и видишь, насколько впечатляющие вещи он делает. Ты просто не можешь в это поверить. Особенно когда тебе 32 (смеётся).

— Жаровского очень ждут в «Монреале». Как думаешь, может ли он стать железным игроком основы «Канадиенс»?

— Думаю, да. На мой взгляд, он определённо сможет заиграть в НХЛ. Но у него остаётся ещё один год для развития в этой лиге. Думаю, прямо сейчас КХЛ — очень хорошее место для него.

Знаешь, «Канадиенс» сейчас — очень интересная команда, за которой увлекательно наблюдать. У «Монреаля» много очень молодых хоккеистов, с которыми заключены долгосрочные контракты, и они строят действительно очень сильную команду. Жаровский сможет хорошо себя проявить и впишется в команду, сможет закрепиться в составе. И за «Канадиенс» будет очень интересно наблюдать.

— Через год у Жаровского подходит к концу контракт с «Салаватом». Как думаешь, что ему лучше сделать — после этого сезона попробовать себя в НХЛ или всё же ещё год-два провести в России?

— Честно говоря, понятия не имею. То, что он показал в этом году, было супервпечатляюще. Если он в следующем сезоне будет исходить из фундамента, заложенного в завершившемся чемпионате, и продолжит в том же духе, то, может быть, по завершении контракта для него настанет подходящее время, чтобы попробовать себя в НХЛ.

В конце концов, Жаровского очень ждут в «Монреале», поэтому перед Алексом, его агентом и «Канадиенс» стоит задача принять наиболее разумное решение, которое будет лучшим для хоккеиста. Без понятия, что лучше для него, но я просто знаю, что он будет хорош ещё долгое время. И с нетерпением жду, когда смогу увидеть, что ждёт его в будущем.

«Мне стало намного комфортнее жить в России. С каждым годом понимаю гораздо больше»

— Ты поиграл во многих городах России. Можешь назвать лучшие, на твой взгляд?

— Мне понравилось время, проведённое во всех городах, где я играл. Я люблю Уфу. Когда играл за «Куньлунь», мы частенько бывали в Москве, это удивительный город. Владивосток — красивый город, Челябинск – тоже. О каждом из этих четырёх мест, где я поиграл, у меня остались хорошие впечатления.

— Ты играл за «Куньлунь», когда тот располагался в Мытищах, совсем рядом с Москвой. В чём, на твой взгляд, Уфа превосходит Москву?

— Прежде всего это дорожный трафик и пробки (смеётся). Я живу прямо в центре Уфы, до арены всего минут пять. Я мог добраться даже пешком. По Уфе очень легко передвигаться. Это большой город, но он ощущается не таким большим и переполненным, как Москва. Так что да, думаю, лучшая часть — это то, что трафик тут не такой, как в Москве.

Джек Родуолд («Салават Юлаев») Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— В Москве даже есть шутка: «Давай встретимся, нам добираться друг до друга всего два часа». — «О, так близко! Давай».

— Да-да, именно (смеётся). Москва — потрясающий город, и там очень весело и всё такое, но, когда возвращаешься в Уфу после поездки по Москве, ощущения совсем иные. Тут здорово. В Москве так много суеты, а в Уфе более расслабленная атмосфера, и мне это нравится.

— А как тебе жизнь и Россия в целом?

— (Улыбается.) Хорошо, хорошо! Я остаюсь здесь, чтобы провести пятый сезон, так что, как ты понимаешь, мне здесь нравится. Знаешь, мне стало намного комфортнее жить в России. С каждым годом понимаю гораздо больше, становлюсь всё увереннее в плане владения русским языком. Больше привыкаю к жизни в России. С каждым годом мне становится всё комфортнее. Мы с женой наслаждаемся жизнью здесь.

— Какие стереотипы разрушились, когда ты переехал в Россию?

— Хм… Даже не знаю. Я же впервые приехал в Россию почти пять лет назад. Оглядываясь назад, понимаю, что даже особо ничего не знал о России. Как канадец могу сказать, что есть множество стереотипов о моей стране, что Канада и Россия похожи. Все думают, что в России холодно, и при этом все думают, что в Канаде так же холодно. Но в Канаде не настолько холодно (смеётся).

Есть ещё стереотипы о русской еде, например, про борщ и всё такое… хотя борщ действительно очень вкусный (улыбается).

Так что не было никаких крупных стереотипов, о которых я действительно думал до того, как приехал сюда. Я просто поехал в Россию без предубеждений, готовый ко всему, и, как видишь, спустя пять лет остаюсь здесь и подписываю новый контракт.

Джек Родуолд и Девин Броссо Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— Броссо сказал, что очень полюбил борщ и сырники. А какие российские блюда понравились тебе больше всего?

— О да, сырники и борщ мне понравились больше всего! А ещё, когда мы бываем в некоторых городах, например, в Казани, там есть пирожки — типа хлеб с мясом и картошкой внутри. Я не знаю, как именно они называются (скорее всего, Родуолд имеет в виду эчпочмак. — Прим. «Чемпионат»).

Но, думаю, из аутентичной русской кухни сырники и борщ — два основных блюда, которые мне нравятся.

«Не знаю ни одного канадца, который был расстроен, что Овечкин побил рекорд Гретцки»

— У нас в России очень любят Александра Овечкина. Тебе как канадцу не было ли досадно, что великий рекорд твоего соотечественника Уэйна Гретцки был побит неканадцем?

— Нет-нет! Честно говоря, я был очень рад. На мой взгляд, это хорошо, когда бьют рекорды, это двигает хоккей вперёд. Тем более Алекс Овечкин — это тот, за кем я наблюдал с детства, я его большой фанат. Он заслужил побить этот рекорд.

Не знаю ни одного канадца, который был расстроен тем, что неканадец побил рекорд. Мне кажется, все были в восторге от того, что Овечкин побил его, потому что он очень зрелищный игрок, и благодаря ему люди прилипали к экранам долгие годы. Не знаю вообще никого, кто был бы расстроен только потому, что Алекс не из Канады. Все были рады за него.

— Ови был твоим кумиром в детстве? Или тебе по душе был кто-то другой?

— Я бы не назвал его своим кумиром. Моими кумирами были Джонатан Тэйвз и ещё Джо Сакик, когда я был совсем ребёнком. Но Тэйвз, Патрик Кейн, Сидни Кросби и Ови — все эти парни были кумирами для всех и каждого. Алекс был потрясающим, было очень круто наблюдать за ним. Однако всё же моим любимым игроком в детстве был Тэйвз.

— У Ови подходит к концу контракт, и он ещё не определился с будущим. Ты бы хотел, чтобы он подписал новый контракт и поиграл ещё годик-два?

— Да, конечно. Однако что бы там ни было, это будет его решением.

Ови — захватывающий игрок, он восторгает всю НХЛ. Кажется, он близок к общему рекорду Гретцки по голам. Если он захочет остаться и попытаться побить и этот рекорд, за этим будет интересно понаблюдать. Но, думаю, он примет правильное решение. Когда поймёт, что пришла пора уходить, он это сделает. Однако не мне решать.

— Последний, но немного каверзный вопрос: кого бы ты предпочёл — Кросби или Овечкина?

— Даже не знаю… Думаю, я бы выбрал Кросби. Просто потому, что он канадец, который забил «золотой» гол для Канады на Олимпиаде (Родуолд говорит об ОИ-2010 в Ванкувере, в финале со сборной США Кросби забросил победную шайбу в овертайме. — Прим. «Чемпионата»). То, как он защищал честь нашей страны, то, что он сделал для Канады — вот причины, по которым я бы выбрал Кросби.

Однако если посмотреть на их достижения, на то, что они оба сделали для своих стран, это просто впечатляет. И всё же я бы выбрал Кросби, потому что он забил тот самый «золотой» олимпийский гол и на высоком уровне представлял Канаду на международной арене. Но, наверное, Овечкин имеет такое же значение для России, верно?

— Полагаю, да, только без золотой медали.

— Думаю, да (смеётся).

