«Эдмонтон» уволил тренера, ещё один легионер в КХЛ станет россиянином. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 14 мая.

«Трактор» объявил о договорённости с новым главным тренером

«Трактор» объявил о договорённости с главным тренером Скоттом Гордоном. Ожидается, что соглашение с американским специалистом будет рассчитано на один год.

«По Скотту Гордону у нас изначально была только положительная обратная связь — как от североамериканских коллег, так и от хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать. Все отмечали его высокую организованность и культуру в построении ключевых командных процессов: быта, тренировок, подготовке к матчам и отношений с коллективом.

Резюме Скотта даёт нам полную картину профессиональных возможностей. Помимо 16 сезонов работы главным тренером в клубах и сборной США, он много лет ассистировал ведущим специалистам НХЛ, отвечая за множество локальных аспектов: большинство, меньшинство, анализ, а также индивидуальное развитие игроков. Число хоккеистов, прошедших его школу и заигравших на высоком уровне в НХЛ, действительно впечатляет. В ежедневных разговорах о Челябинске и «Тракторе» Скотт неоднократно подчёркивал, что готов применить свой огромный опыт на новом месте и с радостью примет предложение клуба. Мы уверены в его человеческих качествах и уже вместе начали большую работу», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Защитник «Айлендерс» Шефер стал обладателем «Колдер Трофи»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Шеферу на момент окончания регулярного сезона было 18 лет 223 дня. Это на один день меньше, чем у лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, который выиграл «Колдер» в возрасте 18 лет 224 дня.

В текущем сезоне Шефер стал лидером среди всех новичков по среднему игровому времени на льду (24.41), разделил первое место по забитым голам (23) и был третьим по набранным очкам (59), сыграв все 82 встречи. Ранее Шефер установил рекорд лиги по количеству очков, набранных 18-летним защитником, повторил рекорд НХЛ по количеству голов, забитых защитником-новичком за один сезон.

КХЛ представила номинантов на приз лучшему вратарю сезона

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь» сезона.

В список вошли Семён Вязовой из «Салавата Юлаева», Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда».

23-летний Вязовой провёл 53 игры, где одержал 27 побед с 93,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,13. 26-летний Исаев в 56 матчах одержал 30 побед с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,89. 30-летний Серебряков одержал 35 побед в 54 встречах. На его счету 91,1% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,14. В данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжает только Даниил Исаев.

Канадский защитник ЦСКА находится в процессе получения российского гражданства

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой заявил, что находится в процессе получения российского гражданства, и рассказал, что учит русский язык.

— Помню, ты говорил, что хочешь получить российское гражданство. Есть ли какие-то новости по этому вопросу?

— Да, я в процессе. Но больше пока не могу ничего сказать. У меня пока нет достаточной информации, но я в процессе получения гражданства. Я стараюсь учить русский язык. У меня здесь жена и ребёнок. Скоро будет второй. Надеюсь, в будущем я получу гражданство и стану россиянином.

Мне очень нравится страна, культура. Я здесь уже четыре сезона. Здесь моя жена, ребёнок. И я чувствую, что всё больше и больше становлюсь частью местной культуры. Получается так, что я провожу в России даже бо́льшую часть летнего периода, когда идёт межсезонье. Поэтому да, всё в процессе, — цитирует Роя Legalbet.

«Спартак» подписал двухлетний контракт с Даниилом Гутиком

«Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Гутиком. Соглашение игрока с клубом рассчитано на два года.

«Поздравляем нашего форварда с подписанием нового контракта с клубом — желаем отличной и результативной игры, а также много побед в составе московского «Спартака», — говорится в сообщении красно-белых в телеграм-канале.

24-летний нападающий пополнил состав команды по ходу сезона-2025/2026. В минувшем регулярном чемпионате Даниил провёл 44 матча за «Адмирал» и 21 игру — за «Спартак», набрав суммарно 47 (20+27) очков. В плей-офф на его счету четыре встречи и две заброшенные шайбы.

«Локо» выиграл первый матч финальной серии Кубка Харламова у МХК «Спартак»

Сегодня, 14 мая, в Ярославле завершился первый матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный «Локо» принимал МХК «Спартак» из Москвы. Победу в игре, проходившей на стадионе «Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу ярославской команды.

«Эдмонтон» уволил главного тренера команды Криса Ноблоха

«Эдмонтон Ойлерз» уволил главного тренера Криса Ноблоха. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Кто займёт его место, пока неизвестно. Также отмечается, что помощник тренера Марк Стюарт тоже был уволен.

«После тщательного анализа прошедшего сезона мы считаем, что эти изменения необходимы. Мы благодарны Крису и Марку за их вклад в нашу организацию и желаем им всего наилучшего в будущем», — приводит слова генерального менеджера клуба Стэна Боумэна сайт НХЛ.

Ноблох работал с «Эдмонтоном» с 2023 года. Два года подряд команда под его руководством выходила в финал Кубка Стэнли, но оба раза уступала «Флориде Пантерз».