Баффало — Монреаль — 3:6 — видео, голы, обзор пятого матча второго раунда Кубка Стэнли — 2026, плей-офф НХЛ, Демидов

Первый гол Демидова в плей-офф НХЛ! Реакция «Монреаля» – бесценна
Максим Макаров
«Баффало» — «Монреаль» — 3:6
«Канадиенс» проспали начало матча, но смогли отыграться и повести в серии.

Вероятность того, что пятая игра серии может стать решающей была достаточно высока, так как в четвёртом матче всё развивалось не по сценарию «Баффало». «Монреаль» вёл в счёте, контролировал ситуацию на площадке, однако безумный гол Тейджа Томпсона рикошетом от лицевого борта спутал карты.

Но нельзя не отметить и то, как «Сэйбрз» поменялись к определяющей встрече. Линди Рафф и его тренерский штаб во второй раз решились на смену вратаря по ходу плей-офф – Лайона заменил Луукконен.

У «Канадиенс» на последнем рубеже всё стабильно – Добеш отыграл плей-офф от звонка до звонка и пока не заставляет в нём сомневаться.

А ещё после игры на «Белл-центре» дал забавный комментарий относительно своей игры:

«Я просто забавный вратарь, который старается отражать броски и ловить шайбы. Поверьте мне, я не считаю себя героем. Сейчас я просто поеду домой, поем, посмотрю «Игру престолов» и лягу спать».

Но сегодня на старте матча ему пришлось несладко – «Баффало» из четырёх бросков реализовал три и повёл в счёте. К первой шайбе Цукера вопросов никаких нет, второй гол Доуна можно было бы не допустить, а вот момент со взятием ворот в исполнении Хелениуса оставил большие вопросы – Добеш его проспал.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Цукер (Куинн, Тимминс) – 02:00     1:1 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 06:31     2:1 Доун (Пауэр) – 07:45     2:2 Тексье (Каррье, Дано) – 07:54     3:2 Хелениус (Самуэльссон, Далин) – 10:15     3:3 Андерсон (Хатсон, Дано) – 28:01     3:4 Эванс (Демидов, Ньюхук) – 36:15     3:5 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 37:33 (pp)     3:6 Демидов (Слафковски, Судзуки) – 43:32 (pp)    

Благо, что команда поддержала вратаря, по ходу первого периода дважды отличившись. Первая тройка, которой во время первого раунда пришлось выслушать немало критики, в серии с «Баффало» играет отлично, и сегодня вновь забила.

Ключевым стал второй период, по ходу которого «Монреаль» меньше чем за 10 минут забил три гола. В одном из них поучаствовал Иван Демидов – россиянин прошил голкипера, а Эванс занёс шайбу с линии ворот.

В третьем периоде Иван наконец-то забросил первый гол в плей-офф! При игре в большинстве Демидов поднялся на синюю линию, наехал в слот и, получив передачу, неотразимо бросил.

То, что происходило далее, бесценно. Демидов, который долго не мог забросить дебютную шайбу, просто утонул в объятиях партнёров и, что особенно важно, тренера. С атмосферой внутри команды у «Канадиенс» всё в порядке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

