Первый гол Демидова в плей-офф НХЛ! Реакция «Монреаля» – бесценна

«Канадиенс» проспали начало матча, но смогли отыграться и повести в серии.

Вероятность того, что пятая игра серии может стать решающей была достаточно высока, так как в четвёртом матче всё развивалось не по сценарию «Баффало». «Монреаль» вёл в счёте, контролировал ситуацию на площадке, однако безумный гол Тейджа Томпсона рикошетом от лицевого борта спутал карты.

Но нельзя не отметить и то, как «Сэйбрз» поменялись к определяющей встрече. Линди Рафф и его тренерский штаб во второй раз решились на смену вратаря по ходу плей-офф – Лайона заменил Луукконен.

У «Канадиенс» на последнем рубеже всё стабильно – Добеш отыграл плей-офф от звонка до звонка и пока не заставляет в нём сомневаться.

А ещё после игры на «Белл-центре» дал забавный комментарий относительно своей игры:

«Я просто забавный вратарь, который старается отражать броски и ловить шайбы. Поверьте мне, я не считаю себя героем. Сейчас я просто поеду домой, поем, посмотрю «Игру престолов» и лягу спать».

Но сегодня на старте матча ему пришлось несладко – «Баффало» из четырёх бросков реализовал три и повёл в счёте. К первой шайбе Цукера вопросов никаких нет, второй гол Доуна можно было бы не допустить, а вот момент со взятием ворот в исполнении Хелениуса оставил большие вопросы – Добеш его проспал.

Благо, что команда поддержала вратаря, по ходу первого периода дважды отличившись. Первая тройка, которой во время первого раунда пришлось выслушать немало критики, в серии с «Баффало» играет отлично, и сегодня вновь забила.

Ключевым стал второй период, по ходу которого «Монреаль» меньше чем за 10 минут забил три гола. В одном из них поучаствовал Иван Демидов – россиянин прошил голкипера, а Эванс занёс шайбу с линии ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Иван наконец-то забросил первый гол в плей-офф! При игре в большинстве Демидов поднялся на синюю линию, наехал в слот и, получив передачу, неотразимо бросил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

То, что происходило далее, бесценно. Демидов, который долго не мог забросить дебютную шайбу, просто утонул в объятиях партнёров и, что особенно важно, тренера. С атмосферой внутри команды у «Канадиенс» всё в порядке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Монреаль» проспал начало матча, но смог отыграться и повести в серии.