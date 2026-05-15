Дорофеев — главная русская звезда плей-офф НХЛ! Больше в лиге не забивает никто

Второй раунд плей-офф НХЛ почти завершён — осталось определить лишь последнего участника финала конференции на Востоке. Им станет или «Монреаль», который находится в шаге от встречи с «Каролиной», или «Баффало», пока уступающий в серии.

Так вышло, что почти все российские звёзды закончили выступление в этом сезоне: кто-то не попал в плей-офф, как Овечкин, кто-то, как Никита Кучеров, споткнулся о молодую и дерзкую команду, которая в ближайшее время наверняка будет задавать тренды, кто-то, как Кирилл Капризов, недавно лидировал в гонке бомбардиров, однако ничего не смог поделать с мощью «Колорадо».

На данный момент лучший российский игрок Кубка Стэнли — Павел Дорофеев. В этом году у россиянина будто бы всё сошлось: прекрасная регулярка с 37 голами и статус одного из самых опасных снайперов в большинстве в НХЛ (лучше был только Джонстон из «Далласа»), а также первый полноценный плей-офф в качестве лидера «Вегаса».

Стоит напомнить, что Дорофеев не является обладателем Кубка Стэнли. В сезоне-2022/2023, когда «Голден Найтс» взяли трофей, Павла в регулярке только начали привлекать к основе, а в плей-офф Кэссиди не рискнул довериться молодому и неопытному игроку. Даже в тот момент, когда перебитая и истощённая «Флорида» уже не имела ни единого шанса переломить ход серии.

В прошлом году после прорывного регулярного чемпионата плей-офф у Дорофеева откровенно не задался — лишь одна шайба в восьми матчах, еле заметное присутствие и минимальное влияние на результат. Доля вины в этом есть и у остальной команды, которая едва не вылетела в первом раунде от ещё не усилившейся «Миннесоты», а во втором без шансов уступила «Эдмонтону».

В этом году в играх на вылет Павел показывает, как планомерно он развивается. Хотя начало было очень тяжёлым: в первых трёх матчах с «Ютой» Дорофеев никак не мог забить, а Джон Торторелла хоть и не говорил об этом вслух, но будто бы был недоволен игрой форварда. Проявлялось это в таких мелких деталях, как предоставление игрового времени и присутствие в первой спецбригаде большинства. Оттуда главный тренер «Вегаса» периодически Дорофеева убирал.

Однако Павел моментально доказал своей игрой, что заслуживает там находиться. В пятой встрече с «Маммот» Торторелла вновь убрал Дорофеева, однако после двух беззубых попыток реализовать лишнего вернул россиянина, который всего за 34 секунды поразил ворота соперника. Но то было только начало — позже форвард забил ещё два гола, один из которых в прямом смысле спас команду — благодаря ему получилось утащить «Юту» в овертайм.

Непонятно, почему так получилось, но серию с «Анахаймом» Павел проводит похожим образом: трудное начало, перевод в третье звено, в очередной раз потерянное место в большинстве. Торторелла упорно пилил сук, на котором сидит, однако россиянин вновь воспользовался чуть ли не первым шансом, забросив в формате «пять на четыре» в четвёртой игре. Возможно, тренер пытается таким образом разозлить подопечного, заставив его выкладываться на максимум, но выглядит эта недооценка порой довольно странно.

В пятой игре с «Анахаймом» Дорофеев был лучшим на льду — оформил дубль, забросив шикарную первую шайбу со смещением в центр, а в дополнительное время принёс команде победу. В четвёртом матче с «Ютой» у Павла украли гол в овертайме арбитры, но здесь усомниться в легитимности взятия ворот не было ни единого основания.

В разговоре с прессой после матча Павел был привычно скромен. Журналист, задавая вопрос, сказал, что все со стороны поражены уровнем его игры. На это Дорофеев скромно сказал: «Это моя работа. Я просто должен это делать».

Разговоры, что Дорофеева прокачивают партнёры, а сам он генерирует не так много моментов, скорее всего, никуда не уйдут, однако сейчас уже очевидно обратное. Достаточно взглянуть, как выглядит большинство «Вегаса» с ним и без него. Причём речь как об эффективности и заброшенных шайбах, так и о самом розыгрыше, который без Павла постоянно утыкается в пустоту, так как чистого снайпера там больше не остаётся.

Да и еле слышные претензии, что россиянин играет на «чистых» шайбах, тоже ни на чём не основаны. Можно вспомнить победный гол Ивана Барбашёва в первой встрече с «Анахаймом», когда Дорофеев сделал для него всё. Или же любую заброшенную шайбу. Спойлер – одинаковых там нет, а многие забиты в борьбе или благодаря грамотному выбору позиции.

Что ещё отличает лидера команды от остальных? Он не просто забивает – он делает это в решающий момент. Именно перформансы Дорофеева в пятой игре с «Ютой» и в пятом матче с «Анахаймом» позволили «Вегасу» выйти в финал конференции.

Невозможно в разговоре о Дорофееве обойтись без статистики. Прямо сейчас он является лучшим снайпером плей-офф НХЛ – на его счету уже девять голов. До такой отметки в лиге пока не добрался никто.

Также Павел – второй по голам в большинстве, что является очередным доказательством необходимости присутствия там россиянина. Тем более у «Голден Найтс» один из лучших процентов реализации в лиге. Больше Дорофеева забросил только Юрай Слафковски, который оформил хет-трик в формате «пять на четыре» ещё в первой игре серии первого раунда с «Тампой».

Впрочем, работа в равных составах тоже важна. Так, например, тройка Барбашёв – Айкел – Дорофеев является третьей по созданным моментам в нынешнем плей-офф. Опаснее только сумасшедшая вторая тройка «Каролины» и сочетание Кребс – Томпсон – Так из «Баффало».

И небольшая подборка внутрикомандной статистики: из тех, кто сыграл все матчи в плей-офф, при Дорофееве «Вегас» пропустил всего три шайбы, меньше нет ни у кого. А соотношение заброшенных и пропущенных в момент нахождения на льду лучше только у Митча Марнера.

Всегда приятно, когда российские игроки, которые не находились на виду у обывателей, так стремительно прогрессируют. Тем более в это межсезонье Дорофеев будет подписывать новый контракт. «Вегасу» точно придётся раскошелиться, чтобы сохранить своего лучшего снайпера.