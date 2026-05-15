«Хоккейные боги так решили». Реакция «Монреаля» на первый гол Демидова в плей-офф НХЛ

Этот плей-офф для Ивана Демидова до сегодняшнего дня складывался далеко не лучшим образом. Всего одна передача в первом раунде с «Тампой», ни одного гола в первых 11 матчах – при том что моментов у него было полно, а у «Канадиенс» уже полсостава хоть раз, да успели отличиться. Ещё и «Колдер Трофи», приз лучшему новичку, ожидаемо уплыл к Мэттью Шеферу.

Зато сегодня за россиянина точно можно порадоваться – он забросил свою первую шайбу в карьере в плей-офф НХЛ, присовокупил к этому результативную передачу и вошёл в тройку звёзд матча, а «Монреаль» одержал важную победу над «Баффало», поведя 3-2 в серии.

После игры Демидову в раздевалке вручили шапку из волчьей головы как лучшему игроку встречи. «Хорошая работа, ребята! Давайте закроем серию дома!» — сказал Иван под радостное улюлюканье партнёров.

Иван Демидов Фото: ХК «Монреаль Канадиенс»

«Иван Демидов сегодня провёл практически идеальный матч, реализовав, по ощущениям, 1000-й свой момент в этом плей-офф. Его улыбка, когда он возвращался на скамейку, была полна радости. Даровитый новичок наконец забил – после многих недель, во время которых болельщики задавались вопросом, что же с ним происходит.

У Демидова сейчас шесть очков в 12 встречах плей-офф, и в последнее время он показывает потрясающий хоккей. Сегодня он нанёс больше всего бросков (5) среди всех игроков «Монреаля» и провёл, пожалуй, лучший матч в этом плей-офф. Кроме того, он ещё и заработал на себе удаление, которое потом сам реализовал. Демидов был заметен во всех ситуациях – это то, чего болельщики «Монреаля» ждали всю серию», — пишет Daily Faceoff.

«Он был повсюду. Сегодня он по ходу матча наращивал свою игру, и гол был только вопросом времени. Я очень доволен Деми. И дело не только в том, как он проявляет свои атакующие способности. Он на самом деле выкладывается в обороне и уделяет этому большое внимание», — отметил главный тренер «хабс» Мартен Сан-Луи. Очевидно, он не терял веру в россиянина, потому что оставил его в первой бригаде большинства – именно в формате «пять на четыре» Иван и отличился.

«Он великолепен, по мастерству он один из лучших, что я видел. Он умеет всё и показал это сегодня, как показывал весь год», — добавил нападающий Юрай Слафковски.

«Настолько одарённый атакующий игрок, я старался ему говорить [когда он не мог забить], чтобы он продолжал играть так же. Он создавал моменты и для себя, и для партнёров. Это было лишь вопросом времени, когда он забьёт», — сказал Лэйн Хатсон.

«Хоккейные боги так решили, что я должен забить, так что… Забить гол – это потрясающие ощущения! Не могу их описать. Надеюсь пережить их ещё пару раз (улыбается). Все ребята так радовались, когда я забил! Очень ценю это. Прибавит ли заброшенная шайба уверенности? Да я вполне уверен в себе», — заявил Демидов.