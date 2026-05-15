Канада дожала шведов на старте ЧМ! Даже помощь Кросби не понадобилась

Организаторы чемпионатов мира традиционно ставят на день открытия ЧМ вывески повкуснее и зрелищнее. Конечно же, Канада — Швеция к таким матчам относится — и важно, что в составах сборных было на кого посмотреть.

Канадцы обычно в олимпийский год проверяют совсем дальний резерв и возят молодые команды, но после череды обидных поражений на всех уровнях в Швейцарию отправилась опытная и мощная команда. После приезда Сидни Кросби она стала ещё круче по именам — показательно, что капитанскую нашивку отдали Маклину Селебрини до решения Кросби, однако лидер «Питтсбурга» удовлетворился «А». В общем, на наших глазах происходит смена эпохи.

А вот шведы как раз пошли путём, более характерным для олимпийских лет — в их составе десяток энхаэловцев, но звездой можно назвать только Лукаса Рэймонда. Это последний ЧМ для тренера Сэма Халлама, у которого на Олимпиаде явно были какие-то недопонимания с энхаэловцами, поэтому ставка на игроков второго плана не удивляет. Кроме того, в этой сборной сразу несколько лидеров с победного МЧМ: в первом звене появились один из фаворитов драфта Ивар Штенберг и его партнёр по молодёжке Вигго Бьёрк, редкий для топ-сборных «масочник» на ЧМ.

Наблюдать европейские «аэродромы» непривычно не только после НХЛ, но уже и после КХЛ, где даже коробки финского размера постепенно вытесняются «канадками». Большей части шведской сборной хорошо знакома как раз такая площадка, но это «Тре Крунур» не помогло. Первую шайбу турнира оформил Джон Таварес, отличившийся после контратаки: ассистировал ему подключившийся в атаку Дарнелл Нурс.

Шведы на старте выглядели сонно, проигрывали большинство единоборств и нейтральных шайб, и второй гол Канады стал логичным: Райан О’Райлли закопал шайбу после хорошей позиционной атаки. Чуть ли не самым заметным у шведов был Штенберг: забил гол, который отменили из-за игры высоко поднятой клюшкой, сфолил на том же Нурсе и заставил судей смотреть видео (обошлось двумя минутами) и нанёс самый опасный бросок команды Халлама, с которым справился Джет Гривз.

Зато второй период вышел куда веселее. Шведы довольно быстро заработали большинство после стычки игроков, реализовать его не смогли, зато неплохо повозили соперников и стали забирать территориальное преимущество при игре с дальней лавкой. Гол экс-защитника «Анахайма» Якуба Ларссона стал логичным, хотя для Гривза это был не самый сложный бросок. «Тре Крунур» давили и сравняли счёт в большинстве, им на это потребовалось лишь восемь секунд, а Гривз не видел броска Рэймонда, потому что вратаря надёжно прикрывали.

Игра раскрылась, и команды успели ещё по разу обменяться голами. Сначала Дилан Холлоуэй из «Сент-Луиса» воспользовался позиционным провалом «Тре Крунур», вставших в своей зоне почётным караулом, и застал врасплох Магнуса Хелльберга (да, экс-голкипер СКА ещё в строю). Затем Маттиас Экхольм стал вторым отличившимся шведским защитником: после его мощного броска шайба зашла в ворота от каркаса.

Момент игры Канада — Швеция Фото: Zuma/TASS

А что Кросби и Селебрини? Эта связка, которую усилил Марк Шайфли из «Виннипега», в первом периоде отметилась эстетской атакой, которую развили после прессинга в чужой зоне, однако в финальной стадии канадские звёзды перемудрили. А вот во втором периоде даже сложно было вспомнить от них момент.

Зато в третьем периоде уже Канада полностью вжала Швецию в свою зону, как в начале встречи, и это логично обернулось двумя шайбами. Здесь помогали уже нижние звенья: сначала забил один из героев ЧМ-2021 Коннор Браун (и опять после контратаки), а потом Дилан Козенс из «Оттавы», традиционно хорошо играющий на ЧМ, после рикошета от Оскара Сундквиста забросил пятую шайбу.

Канада не только начала ЧМ с победы, но и выиграла чуть ли не самый важный матч в своей группе. Вторая топ-сборная этой восьмёрки, чешская, привезла на турнир чуть ли не самый слабый за последние 20 лет свой состав, на который повлияли ещё и спорные тренерские решения. Так что с большой вероятностью первое место в группе гарантировано «кленовым» уже сейчас — правда, год назад мы увидели, что это ничего не гарантирует.