Ак Барс — Локомотив — 1:4 — видео, голы, обзор третьего матча финала плей-офф КХЛ сезона-2025/2026, Кубок Гагарина

«Ак Барс» провалил домашний матч финала. «Локомотив» в двух шагах от Кубка Гагарина!
Дмитрий Сторожев
Отчёт «Ак Барс» — «Локомотив» — 1:4
Первое домашнее поражение казанцев в этом плей-офф.

Финал Кубка Гагарина переехал в Казань при равном счёте. В отличие от первого матча, где «Локомотив» сумел повести в серии на родной площадке, «Ак Барс» смог воплотить своё преимущество во второй встрече в заброшенные шайбы.

Развить успех для подопечных Анвара Гатиятулина оказалось делом техники – благодаря выдающемуся выступлению Митчелла Миллера, который записал себе в актив хет-трик и голевую передачу, казанцы смогли победить со счётом 5:1 и вернулись домой в прекрасном настроении.

Исторический перформанс американца:
«Ак Барс» растоптал «Локомотив» в гостях! У защитника из США — хет-трик
Победный состав тренерский штаб сегодняшних хозяев ожидаемо менять не стал. А вот Боб Хартли пошёл на единственное изменение, которое стало первым для обеих команд в этой серии – в четвёртом звене нападения Илью Николаева заменил Александр Волков.

Поскольку впервые в этом противостоянии матч прошёл в Казани, зрители увидели очередное появление Капитана Татарстан. На этот раз Данис Зарипов взлетел под своды арены на крылатом барсе – к огромному восторгу местной публики.

Парить на льду так же, как у Зарипова над ним, у хоккеистов «Ак Барса» не получалось – если в Ярославле инициатива в первых периодах постоянно принадлежала казанцам, то на своей площадке стартовать столь же мощно им не удалось.

Более того, к исходу первой двадцатиминутки на табло горели те же 0:2 в пользу гостей, что и пару дней назад в Ярославле. С той лишь разницей, что на этот раз в роли гостей были хоккеисты «Локомотива».

Первый удар железнодорожники нанесли в большинстве. Степан Терехов отправился на вынужденный отдых сразу на четыре минуты – казанцы приложили все усилия, чтобы «убить» это время без пропущенных шайб, однако им не хватило каких-то пяти секунд. Череда рикошетов привела к не самому акцентированному броску Максима Берёзкина – впрочем, и его для гола оказалось более чем достаточно.

«Ак Барс» попытался быстро отыграться, но в атаке у хозяев не получалось абсолютно ничего. Более того, в одной из попыток закрепиться в зоне соперника команда Гатиятулина навлекла беду на свои ворота. Главный герой прошлого матча Миллер на этот раз стал одним из главных виновников – его потеря позволила Рихарду Панику выйти на рандеву с Тимуром Биляловым.

Забросить первым броском словак не смог, однако затем он предпринял смелую попытку добить шайбу из-за лицевой линии. И она сработала!

Исправить собственную ошибку американец вызвался сам – в середине второго периода уже Миллер принял решение бросить из-за лицевой линии. В отличие от Паника, ему хватило одной попытки – защитник объехал ворота Даниила Исаева и успел поймать того на перемещении.

У «Локомотива» практически тут же нашёлся свой голеадор в обороне – Никита Черепанов не забрасывал в плей-офф на протяжении шести лет, однако скидка от Дениса Алексеева была слишком хорошей, чтобы ею не воспользоваться.

Реальных шансов сравнять счёт у «Ак Барса» долгое время не было, но в самой концовке Александр Полунин зачем-то ударил Билялова и оставил свою команду в меньшинстве на пять минут.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

За время пребывания Полунина в штрафном боксе зрители увидели только одну заброшенную шайбу. Да и ту – в пустые ворота – Гатиятулин заменил вратаря шестым полевым игроком, а Артур Каюмов поставил точку в этой встрече.

4:1 – «Локомотив» снова выходит вперёд в финальной серии, а «Ак Барс» впервые в этом плей-офф уступил на своей площадке.

