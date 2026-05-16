Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 15 мая 2026 года, турнирное положение в группах, расписание, календарь

Реванш Швейцарии над США, рекорд в сборной Швеции. Итоги дня на ЧМ-2026
Егор Торишный
Чехия, Финляндия и Канада стартовали на турнире с побед.

15 мая состоялся первый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

ЧМ-2026 . Группа B
15 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 3
Швеция
1:0 Таварес (Нурс, Томас) – 02:21     2:0 О'Райлли (Виларди, Райлли) – 16:00     2:1 Ларссон (Берглунд) – 28:21     2:2 Рэймонд (Экман-Ларссон, Берглунд) – 31:04 (pp)     3:2 Холлоуэй (Минтен, Демело) – 34:16     3:3 Экхольм (Карлссон, Хольмстрём) – 35:33     4:3 Браун (Мартон, Минтен) – 43:21     5:3 Козенс (Мартон, Нурс) – 52:59    

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 5:3.

На третьей минуте нападающий сборной Канады Джон Таварес забил первый гол. На 17-й минуте форвард Райан О'Райлли удвоил преимущество канадской команды. На 29-й минуте защитник Якоб Ларссон сократил отставание сборной Швеции. На 32-й минуте нападающий шведской команды Лукас Рэймонд сравнял счёт. На 35-й минуте форвард Дилан Холлоуэй вывел канадцев вперёд.

На 36-й минуте шведский защитник Маттиас Экхольм восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте нападающий Коннор Браун вновь вывел Канаду вперёд. На 53-й минуте форвард Дилан Козенс забросил пятую шайбу канадской сборной и установил окончательный счёт — 5:3.

Отметим, что нападающий Вигго Бьёрк установил рекорд, став самым молодым игроком в истории сборной Швеции, который сыграл на ЧМ. Он дебютировал в возрасте 18 лет 64 дней, превзойдя достижение Лео Карлссона (он впервые сыграл на ЧМ-2023 в возрасте 18 лет 136 дней).

Канада дожала шведов на старте ЧМ! Даже помощь Кросби не понадобилась
ЧМ-2026 . Группа A
15 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 1
Германия
1:0 Лунделль (Терявяйнен, Барков) – 08:33 (pp)     2:0 Пульюярви (Терявяйнен, Лунделль) – 43:05 (pp)     2:1 Лойбль (Гаванке) – 48:09     3:1 Рятю (Мяэналанен, Пульюярви) – 55:25    

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Германии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 3:1.

На девятой минуте нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль забил первый гол. На 44-й минуте форвард Ессе Пульюярви удвоил преимущество финской команды. На 49-й минуте нападающий Штефан Лойбль сократил отставание сборной Германии. На 56-й минуте форвард Аату Рятю забросил третью шайбу финнов, установив окончательный счёт — 3:1.

ЧМ-2026 . Группа B
15 мая 2026, пятница. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
4 : 1
Дания
1:0 Кубалик (Флек) – 08:50     2:0 Воженилек (Томашек) – 10:00     3:0 Червенка (Блюмель, Томашек) – 43:32     3:1 Огор (Олесен, Блихфельд) – 57:30 (pp)     4:1 Блюмель (Седлак, Червенка) – 59:08    

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Чехии и Дании. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержала команда Радима Рулика со счётом 4:1.

За первые 10 минут игры Доминик Кубалик и Даниэль Воженилек сделали счёт 2:0 в пользу Чехии. На старте третьего периода Роман Червенка упрочил преимущество своей команды. Датчане в концовке игры смогли реализовать большинство, а окончательный счёт установил Матей Блюмель на последней минуте встречи – 4:1.

Грандиозный сюрприз от Канады и главная надежда Швейцарии. Топ главных звёзд ЧМ-2026
ЧМ-2026 . Группа A
15 мая 2026, пятница. 21:20 МСК
США
Окончен
1 : 3
Швейцария
0:1 Зутер (Андригетто, Мозер) – 02:03     0:2 Андригетто (Мальгин, Зутер) – 11:19     1:2 Стивз (Линдгрен, Борген) – 48:45     1:3 Егер (Кнак, Кукан) – 56:21    

В Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Швейцарии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:1. Таким образом, Швейцария взяла у американцев реванш за поражение в финале ЧМ-2025.

На третьей минуте нападающий сборной Швейцарии Пиус Зутер забил первый гол. На 12-й минуте форвард Свен Андригетто удвоил преимущество швейцарской команды. На 49-й минуте нападающий Алекс Стивз сократил отставание сборной США. На 57-й минуте форвард Кен Егер вернул швейцарцам былое преимущество, установив окончательный счёт — 3:1.

Турнирная таблица ЧМ-2026 по хоккею

Матчи 16 мая:

ЧМ-2026 . Группа A
16 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Великобритания
Не начался
Австрия
ЧМ-2026 . Группа B
16 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Словакия
Не начался
Норвегия
ЧМ-2026 . Группа A
16 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Венгрия
Не начался
Финляндия
ЧМ-2026 . Группа B
16 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Италия
Не начался
Канада
ЧМ-2026 . Группа A
16 мая 2026, суббота. 21:20 МСК
Швейцария
Не начался
Латвия
