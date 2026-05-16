Чехия, Финляндия и Канада стартовали на турнире с побед.

Реванш Швейцарии над США, рекорд в сборной Швеции. Итоги дня на ЧМ-2026

15 мая состоялся первый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 5:3.

На третьей минуте нападающий сборной Канады Джон Таварес забил первый гол. На 17-й минуте форвард Райан О'Райлли удвоил преимущество канадской команды. На 29-й минуте защитник Якоб Ларссон сократил отставание сборной Швеции. На 32-й минуте нападающий шведской команды Лукас Рэймонд сравнял счёт. На 35-й минуте форвард Дилан Холлоуэй вывел канадцев вперёд.

На 36-й минуте шведский защитник Маттиас Экхольм восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте нападающий Коннор Браун вновь вывел Канаду вперёд. На 53-й минуте форвард Дилан Козенс забросил пятую шайбу канадской сборной и установил окончательный счёт — 5:3.

Отметим, что нападающий Вигго Бьёрк установил рекорд, став самым молодым игроком в истории сборной Швеции, который сыграл на ЧМ. Он дебютировал в возрасте 18 лет 64 дней, превзойдя достижение Лео Карлссона (он впервые сыграл на ЧМ-2023 в возрасте 18 лет 136 дней).

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Германии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 3:1.

На девятой минуте нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль забил первый гол. На 44-й минуте форвард Ессе Пульюярви удвоил преимущество финской команды. На 49-й минуте нападающий Штефан Лойбль сократил отставание сборной Германии. На 56-й минуте форвард Аату Рятю забросил третью шайбу финнов, установив окончательный счёт — 3:1.

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Чехии и Дании. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержала команда Радима Рулика со счётом 4:1.

За первые 10 минут игры Доминик Кубалик и Даниэль Воженилек сделали счёт 2:0 в пользу Чехии. На старте третьего периода Роман Червенка упрочил преимущество своей команды. Датчане в концовке игры смогли реализовать большинство, а окончательный счёт установил Матей Блюмель на последней минуте встречи – 4:1.

В Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Швейцарии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:1. Таким образом, Швейцария взяла у американцев реванш за поражение в финале ЧМ-2025.

На третьей минуте нападающий сборной Швейцарии Пиус Зутер забил первый гол. На 12-й минуте форвард Свен Андригетто удвоил преимущество швейцарской команды. На 49-й минуте нападающий Алекс Стивз сократил отставание сборной США. На 57-й минуте форвард Кен Егер вернул швейцарцам былое преимущество, установив окончательный счёт — 3:1.

